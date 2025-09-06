ఆయన ద్వారా జగన్కు ముడుపుల సొమ్ము చేరినట్లు గుర్తింపు - అనిల్ పీఏ దేవరాజును 3 రోజులుగా విచారిస్తున్న సిట్ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 7:15 AM IST
YS Jagan Brother Anil in Liquor Scam Case : మద్యం కుంభకోణం కేసులో వైఎస్ జగన్ సోదరుడైన వైఎస్ అనిల్రెడ్డి (జగన్ పెదనాన్న వైఎస్ జార్జిరెడ్డి రెండో కుమారుడు) ప్రమేయం, పాత్రపై సిట్కు కీలక ఆధారాలు లభ్యమయినట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. మద్యం సరఫరా కంపెనీలు, డిస్టిలరీల నుంచి ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డి ప్రతినెలా రూ.50-60 కోట్ల మేర ముడుపులు వసూలు చేసి వైఎస్ అనిల్రెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్ప (ఏ-33), ఎంపీ మిథున్రెడ్డి (ఏ-4), విజయసాయిరెడ్డి (ఏ-5), పి.కృష్ణమోహన్రెడ్డి (ఏ-32), కె.ధనుంజయరెడ్డి (ఏ-31) ద్వారా నాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్కి చేర్చేవారని ఇప్పటికే సిట్ దర్యాప్తులో తేలిందని వివరిస్తున్నారు. రిమాండ్ రిపోర్టుల్లోనూ సిట్ ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించింది.
ఈ నేపథ్యంలో కెసిరెడ్డి నుంచి అనిల్రెడ్డికి ముడుపుల సొమ్ము ఎలా చేరింది? ఎవరెవరి ద్వారా వెళ్లింది? అక్కడి నుంచి ఎక్కడెక్కడికి తరలింది? అంతిమంగా ఎక్కడికి చేరింది? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ ఈ వ్యవహారంలో అనిల్రెడ్డి పీఏ దేవరాజు కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు గుర్తించింది. ఈ కేసు నిందితులందరితోనూ అతను నిరంతరం సంప్రదింపుల్లో ఉన్నట్లు తేల్చింది. దేవరాజుది చిత్తూరు జిల్లా శాంతిపురం మండలం. మూడు రోజులుగా సిట్ అధికారులు దేవరాజును విచారిస్తున్నారు. తనకేమీ తెలియదని, కేసుతో సంబంధం లేదని ఆయన సమాధానమిచ్చినట్లు సమాచారం. తాము సేకరించిన సాంకేతిక ఆధారాలు చూపించి సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించటంతో అతను నీళ్లు నమిలినట్లు సమాచారం. దేవరాజు వాంగ్మూలాన్ని సిట్ అధికారులు నమోదు చేసుకున్నారు.
చెన్నైలో ఉంటూ చక్రం తిప్పుతూ : అనిల్రెడ్డి జగన్కు వరుసకు సోదరుడు మాత్రమే కాదు అత్యంత సన్నిహితుడు కూడా. అనిల్ చెన్నైలో నివసిస్తుంటారు. జగన్ తరఫున వివిధ ఆర్థిక వ్యవహారాలు చక్కబెడుతుంటారనే ప్రచారముంది. గతంలో ఆఫ్రికాలో మద్యం వ్యాపారం నిర్వహించేవారని సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన ఇసుక కుంభకోణంలోనూ అనిల్రెడ్డి ప్రమేయంపై ఫిర్యాదులు ఉన్నాయని సంబంధిత అధికారులు పేర్కొన్నారు. జేసీకేసీ, ప్రతిమ సంస్థలను ముందుపెట్టి ఆయనే ఇసుక దందా నిర్వహించారనే ఆరోపణలున్నాయి. గత సార్వత్రిక ఎన్నికల కోసం వైఎస్సార్సీపీ తరఫున పెద్దఎత్తున సర్వేలు చేయించి, అభ్యర్థులకు నగదు అందించారన్న ఫిర్యాదులున్నాయి. మద్యం ముడుపుల సొమ్మే ఇలా తరలించారని సిట్ అనుమానిస్తోంది. మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితులైన బాలాజీ గోవిందప్ప, కృష్ణమోహన్రెడ్డి, ధనుంజయరెడ్డి, చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, బూనేటి చాణక్య, రాజ్ కెసిరెడ్డి తదితరులతో అతను నిరంతరం సంప్రదింపుల్లో ఉన్నట్లు సిట్ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
