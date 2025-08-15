YSRCP Leaders Halchal in Anantapur : సమయం, సందర్భం లేకుండా మాజీ సీఎం జగన్ పర్యటనల్లో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు వీరంగం సృష్టిస్తున్నారు. గురువారం అనంతపురం పర్యటనలోనూ అదే తీరు కొనసాగింది. జాతీయ రహదారిపైకి చేరి ‘సీఎం సీఎం - రప్పా రప్పా’ అంటూ నినాదాలు చేస్తూ నానా యాగీ చేశారు. జగన్ కాన్వాయ్ ముందు పరుగులు తీస్తూ ఈలలు, కేకలతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగించడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. ఉరవకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే విశ్వేశ్వరరెడ్డి కుమారుడు ప్రణయ్రెడ్డి వివాహానికి హాజరయ్యేందుకు జగన్ అనంతపురానికి వచ్చారు.
ఇందుకోసం హైదరాబాద్-బెంగళూరు జాతీయ రహదారికి ఆనుకుని హెలిప్యాడ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచే వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు జాతీయ రహదారిపైకి వచ్చి ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగించారు. దీంతో కక్కలపల్లి, కాటిగాని కాలువ, బుక్కచెర్ల, జి.కొత్తపల్లి, గాండ్లపర్తి తదితర గ్రామాల నుంచి అనంతపురం వచ్చే వాహనదారులు ఇబ్బంది పడ్డారు. 11.56 గంటలకు జగన్ హెలికాప్టర్లో దిగారు. దీంతో ఆయన్ను చూసేందుకు కార్యకర్తలు జాతీయ రహదారిపై వెళ్తున్న టమాటా లారీలను ఆపి ఎక్కారు.
ట్రాఫిక్లో చిక్కుకున్న అంబులెన్స్ : వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల హంగామాతో 40 నిమిషాల పాటు రాకపోకలు స్తంభించాయి. అందులో రోగిని తరలిస్తున్న ఓ అంబులెన్స్ 15 నిమిషాలు చిక్కుకుపోయింది. జగన్తో పాటు కార్యకర్తలు వివాహ వేదిక మీదకు ఒక్కసారిగా చొచ్చుకుని రావడంతో పలువురు మహిళలు కిందపడ్డారు. ఊపిరాడక భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. ఈ క్రమంలో మడకశిరకు చెందిన అంజలి తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనై సొమ్మసిల్లి పడిపోయారు. పోలీసులు ఆమెను అంబులెన్సులో ఆసుపత్రికి తరలించారు.
కార్యకర్తలపై జగన్ భద్రతా సిబ్బంది దాడి : వివాహ వేదిక వద్ద జగన్ భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్న ప్రైవేటు సిబ్బంది, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట జరిగింది. ముందుకు వెళ్లేందుకు అవకాశం ఇవ్వకపోవడంతో ప్రైవేటు సిబ్బంది వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులపై పిడిగుద్దులతో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ క్రమంలో కొందరు కార్యకర్తలకు గాయాలయ్యాయి.
అధికారం కోల్పోయాక బల ప్రదర్శన : జగన్ పర్యటన అంటేనే అధికారులు, స్థానికులు హడలిపోతున్నారు. ఐదేళ్లు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఏ కార్యక్రమమైనా పరదాల మాటున చక్కబెట్టిన జగన్, అధికారం కోల్పోయాక బల ప్రదర్శనల కోసం అవకాశాలను సృష్టించుకుంటున్నారన్న వాదన వినిపిస్తోంది. పోలీసుల ఆంక్షలను పట్టించుకోకపోవడం, భారీగా జనాన్ని తరలించి ఉనికి చాటుకోవడం ఆయనకు పరిపాటిగా మారిందన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల పర్యటనల్లో అలజడులకు అజ్యం పోసిన జగన్, తాజాగా అనంతపురం పర్యటనలోనూ అదే విధానాన్ని పునరావృతం చేశారు.
