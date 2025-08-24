YOUTUBER SWEPT AWAY IN WATERFALLS: వాటర్ఫాల్స్ వీడియోలు చిత్రీకరణకు వచ్చిన యూట్యూబర్ గల్లంతయిన ఘటన ఆంధ్ర ఒడిస్సా సరిహద్దు ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. ఒడిశాలోని బరంపురానికి చెందిన సాగర్ కుండు (22), కటక్కు చెందిన అబిజిత్ బెహరా యూట్యూబర్లుగా రాణిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొరాపుట్ జిల్లాలోని వివిధ పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించి అక్కడ వీడియోలను చిత్రీకరించి, సామాజిక మాధ్యమాలలో పోస్టు చేస్తున్నారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఒడిశాలోని బరంపుర్, కటక్కు చెందిన ఇద్దరు యువకులు తమ సామాజిక మాధ్యమాల ఖాతాల్లో వీడియోలు అప్లోడ్ చేసేందుకు స్నేహితుల బృందంతో కలిసి జలపాతం వద్దకు వచ్చారు. ఇక్కడ ఎగువున డ్రోన్తో వీడియో తీస్తుండగా, జలాశయం నుంచి ఒక్కసారిగా నీటిని విడుదల చేయడంతో సాగర్ కుండు ప్రవాహంలో చిక్కుకున్నాడు.
నీరు విడుదలైన సమయంలో సాగర్ రాయిపై ఉండగా, నీటి ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో ఒడ్డుకి చేరుకోలేక అక్కడే ఉండిపోయాడు. అప్పటికే అక్కడ ఉన్నవారితో పాటు ఇతర స్నేహితులు తాళ్లు వేసి సాగర్ను రక్షించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకపోయింది. జలశయంలో కొట్టుకుపోయాడు.
సైరన్ ఇవ్వకుండా నీరు విడుదల?: మాచ్ఖండ్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు సేకరించారు. జలాశయం వద్ద నీటి విడుదల సమయంలో సైరన్ వేయాల్సి ఉంటుందని స్థానికులు తెలిపారు. కానీ, ఎటువంటి సైరన్ వేయకపోవడంతో పర్యాటకులు అప్రమత్తం కాలేకపోయారని స్థానికులు, సాగర్ స్నేహితులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కాగా ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు జోలాపుట్ జలాశయం నీటినిల్వలు ప్రమాద స్థాయికి చేరుకున్నాయి. 2750 అడుగుల సామర్థ్యం గల జోలాపుట్ జలాశయం నీటిమట్టం శనివారంకి 2747.10 అడుగులకు చేరుకుంది. దీంతో శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు 2,000 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువన ఉన్న ప్రాజెక్టు డీ డ్యాంకు విడుదల చేశారు. అదే సమయంలో ఎగువ నుంచి డుడుమ డీ డ్యాంకు వరద నీరు వస్తుండటంతో మధ్యాహ్నం డుడుమ జలాశయం 7వ నంబరు గేటు నుంచి 1500 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. అప్పటికే నీటిలో ఉన్న యూట్యూబర్ సాగర్ కుండు ప్రవాహంలో చిక్కుకున్నాడు.
సైరన్ ఇవ్వకుండా నీటిని విడుదల చేయడంతో వరద ఉద్ధృతికి సాగర్ నీటి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాడని స్నేహితులు మండిపడుతున్నారు. నీటి ప్రవాహ ఉద్ధృతి తగ్గితే గానీ సాగర్ ఆచూకీ లభించే పరిస్థితి లేదు. జలపాతం నీటి ఉద్ధృతికి జూన్ నెలలో ఒక పర్యాటకుడు గల్లంతవగా, ఇప్పటికీ అతని ఆచూకీ లభించలేదు. మాచ్ఖండ్ ఐఐసీ శాశ్వత్బోయి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని స్థానికులతో పాటు సాగర్ స్నేహితుల నుంచి వివరాలు సేకరించారు.
నదిలో స్నానానికి వెళ్లి 8 మంది యువకులు మృతి