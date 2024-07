ETV Bharat / state

రీల్స్ మోజులో యువత పిచ్చి పీక్స్ - ఫాలోవర్స్​, లైకుల కోసం లైఫ్​నే రిస్క్ - Youth with Reels Delusion

Youth Losing Their Lives in the Craze of Reels: రీల్స్‌ మోజులో పడి తల్లిదండ్రులకు కన్నీళ్లు మిగుల్చుతున్న వారు కొందరైతే మరికొందరు కుటుంబాలను ఛిన్నాభిన్నం చేస్తున్నారు. కంటెంట్‌ ఎలా ఉన్నా సరే ఒకే ఒక్క వీడియో వైరల్ అయితే చాలు అనుకుంటున్నారు. రాత్రికి రాత్రే స్టార్ అయిపోవాలి అనుకుని కనీస జాగ్రత్తలు పాటించకుండా రీల్స్‌ చేస్తున్నారు. ఫాలోవర్లు పెరిగితే ప్రమోషన్లతో డబ్బులు సంపాదించొచ్చు అనుకుంటున్నారు. అంతకుమించి అందరిలోవారు స్పెషల్‌గా కనిపించొచ్చు. ఇలా కారణాలతో అనేకమైనా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫాలోవర్లు, రీల్స్‌ మోజులో పడి కొందరు నేరాలకు తెరలెపుతుంటే మరికొందరు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు

ఇద్దరు యువకులు రీల్స్‌కు బానిసలుగా మారి ద్విచక్రవాహన దొంగలుగా మారారు. వారిని అదుపులోకి పోలీసులు విచారించగా 'ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రీల్స్‌ చేసేందుకు ఖరీదైన బైక్‌లు కావాలని అందుకే దొంగతనం చేశామని' చెప్పారు. దీంతో పోలీసులు అవాక్కయ్యారు.

ఇటీవల తెలంగాణలోని హయత్‌నగర్‌లో ఇద్దరు యువకులు బైక్‌పై స్టంట్లు వేస్తూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రీల్స్‌ చేశారు. బైకు అదుపుతప్పి కిందపడడంతో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

రీల్స్‌ మోజులో పడి తనను, కుమార్తెను పట్టించుకోవడంలేదని చివరికి వంట కూడా చేయడం లేదని ఆగ్రహానికి లోనైన ఓ వ్యక్తి భార్యను హత్య చేశాడు. తల్లి మరణం, తండ్రి జైలుపాలు కావడంతో రెండేళ్ల చిన్నారి అనాథగా మారి ప్రభుత్వం సంరక్షణ గృహంలో ఆశ్రయం పొందుతోంది.

