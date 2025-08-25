Youth using Mephentermine Sulfate Injections and Steroids: 6 పలకల దేహంపై మోజు పెంచుకుంటున్న యువకులు తప్పడుదారిలోకి వెళ్తున్నారు. రాత్రికి రాత్రే సిక్స్ ప్యాక్ రావాలని అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. ప్రమాదకర సూది మందులు, స్టెరాయిడ్లు తీసుకుంటున్నారు. కొన్ని జిమ్ సెంటర్లు 5, 6 నెలల్లో సిక్స్ ప్యాక్ దేహం వచ్చేలా శిక్షణ ఇస్తామని ఎర వేస్తున్నారు. ఆశపడి వస్తున్న యువకులకు ప్రొటీన్ పౌడర్లు, స్టెరాయిడ్లు అలవాటు చేస్తున్నారు. జిమ్లకు వెళ్తున్న ప్రతి 10 మందిలో ఇద్దరు ముగ్గురు అలాంటివి తీసుకుంటున్నట్లు వైద్యులు చెప్తున్నారు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అలాంటి ఉత్పత్తులు విపరీతంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్పోర్ట్స్, బాడీ బిల్డింగ్ ఇతర అవసరాలకు తగినట్లు ప్రొటీన్ ఉత్పత్తులు తయారవుతున్నాయి. వాటిపై నియంత్రణ ఉండట్లేదు. వాటిని విచ్చలవిడిగా వాడి యువకులు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. జిమ్లపై నిఘా పెంచి ఇలాంటి ఉత్పత్తులను నివారించాల్సిన అవసరం ఉంది.
అనధికారికంగా రెట్టింపు ధరకు: ఈ నెల 23న విజయవాడ మొగల్రాజపురంలోని మెట్రో వద్ద అనధికారికంగా మెఫెంటర్మిన్ సల్ఫేట్ ఇంజక్షన్లు విక్రయిస్తున్న జి. వేణుగోపాల్, కె. ఫణీంద్ర అనే వ్యక్తులను టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి 20 ఇంజక్షన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వ్యాయామానికి వెళ్తున్న యువతకు అనధికారికంగా రెట్టింపు ధరకు వాటిని అమ్ముతున్నారు.
జిమ్ ట్రైనర్లు ఒప్పందాలు: ఫార్చున్ మురళీ రోడ్డులోని ది కెఫెన్ షాపు నుంచి నగరంలోని జిమ్లకు అనాబాలిక్ స్టెరాయిడ్లను సరఫరా చేస్తున్నారనే సమాచారంతో ఈగల్ బృందం ఈ ఏడాది మార్చిలో దాడులు చేశారు. 44 రకాల అనాబాలిక్ స్టెరాయిడ్లను సీజ్ చేశారు. వాటిని సరఫరా చేస్తున్న సమీర్ అలీఖాన్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. నగరంలోని జిమ్లకు అతను వాటిని సరఫరా చేస్తున్నట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. కండరాలు పెంచడం కోసం జిమ్ ట్రైనర్లు ఏకంగా సమీర్ అలీఖాన్తో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నట్లు గుర్తించారు.
మూత్రపిండాలు పాడైపోతాయి: సిక్స్ ప్యాక్ కోసం యువకులు వ్యాయామ శాలలకు వెళ్తున్నారని ప్రముఖ కిడ్నీ వ్యాధి నిపుణుడు ఎంవీ విశ్వనాథ్ చెప్తున్నారు. తక్కువ సమయంలో 6 పలకలు రావాలనే ఆలోచనతో మెఫెంటర్మిన్ సల్ఫేట్ ఇంజక్షన్లు, స్టెరాయిడ్లు, ప్రొటీన్ పౌడర్లు తదితరాలను అవగాహన లేక వాడుతున్నారని ఆ ప్రభావం మూత్రపిండాలపై పడుతోందని అన్నారు. 25 నుంచి 30 ఏళ్ల లోపు యువకుల మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటున్నాయని వాటిని నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందని విశ్వనాథ్ అంటున్నారు.
