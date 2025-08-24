ETV Bharat / state

మత్తుకు బానిసలై దొంగలుగా మారుతున్న యువత - ఆ జిల్లాలో తరచూ బైక్ చోరీలు - BIKE THEFT CASES IN KHAMMAMA

నిలిపిన వాహనాలను క్షణాల్లో మాయం చేస్తున్న దొంగలు - తస్కరించిన వాహనాలు ఆంధ్ర ఒడిశా సరిహద్దుకు తరలింపు - గంజాయికి బదులుగా బైకులను విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు అనుమానం

Bike Theft Cases In Khammama District
Bike Theft Cases In Khammama District (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 24, 2025 at 7:11 PM IST

Bike Theft Cases In Khammama District : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో ఇటీవల తరచూ జరుగుతున్న బైక్​ల చోరీలు కలవరపరుస్తున్నాయి. బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లు, రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, ఆసుపత్రులు, రైతు బజార్లు, ఇళ్లు ఇలా స్థలం ఏదైనా వాహనం ఎక్కడ నిలిపినా దొంగుల క్షణాల్లో వాటిని మాయం చేస్తున్నారు. కాగా విలాసాలు, మత్తుకు అలవాటుపడిన యువతే ఈ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు.

గంజాయి కోసం బైక్​లు చోరీ : ఖమ్మం నగరంలో తరచూ ద్విచక్రవాహనాలు చోరీకి గురవుతున్నాయి. తస్కరించిన వాహనాలపై దొంగలు ఆంధ్ర - ఒడిశా సరిహద్దుకు వెళ్తున్నారు. ఆపై గంజాయికి బదులుగా బైకులను విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చోరీకి గురైన ద్విచక్రవాహనాలు దొరక్కపోవటానికి ఇదే కారణమని భావిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచినట్లు సమాచారం. కొత్తగూడెం పట్టణానికి చెందిన నలుగురు యువకులు ఎన్టీఆర్​ జిల్లాలోని మరో ఇద్దరితో కలిసి ఇబ్రహీంపట్నం పరిధిలో బైక్​ను దొంగతనం చేశారు. దీనిపై ఒడిశా సరిహద్దుకు వెళ్లి బైక్ ఇచ్చి 35 కిలోల గంజాయి తీసుకొచ్చారు. వీరిలో ఒకరు ఇటీవల ఏపీ పోలీసులకు దొరకటంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

వాహన దొంగతనాకు మన అజాగ్రత్తే కారణం : -

  • చాలామంది వాహనదారులు తమ బైక్​లకు లాక్ వేయకపోవటం, హ్యాండిల్ లాక్, వీల్ లాక్ వంటి భద్రతా పరికరాలను ఉపయోగించకపోవడం వల్ల దొంగతనం జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
  • నిర్మానుష్య ప్రాంతాలు, సీసీటీవీ కెమెరాలు లేని ప్రదేశాల్లో వాహనాలను నిలపటం వల్లా దొంగతనాలు జరుగుతాయి.
  • కొందరు తమ వాహనాలకు తాళాలను మరచిపోయి అలాగే ఉంచి వెళ్లటం చేస్తుంటారు. దీనిని దొంగలు అవకాశంగా మార్చుకొని చోలీలకు పాల్పడుతుంటారు.
  • టెక్నాలజీ ఇంత అభివృద్ధి చెందినా జీపీఎస్‌ ట్రాకర్లు, అలారం సిస్టమ్స్‌ వంటి ఆధునిక భద్రత సాంకేతికతను ప్రజలు ఎక్కవగా ఉపయోగించడం లేదు.
  • బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లలోని పార్కింగ్‌ స్థలాల్లో నిలిపితే ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఏదో ఒక మూలన వాహనాలను ఆపి వెళ్లటం. కేవలం పార్కింగ్ ఛార్జికోసం వాహనాలను పోగొట్టుకుంటున్నారు.

ఆ వాహనాలను సులువుగా గుర్తించవచ్చు : ద్విచక్ర వాహనాలకు తాళాలు వేయకపోయినా ఇళ్ల ముందు, రోడ్లపై నిలిపి ఉంచినా నేరగాళ్లు సులువుగా చోరీ చేస్తారని ఖమ్మం ఏసీపీ రమణమూర్తి తెలిపారు. ఒక వేళ వాహనాలను బయట నిలపాల్సి వస్తే వీల్​ లాక్ లేదా జీపీఎస్​ అమర్చుకోవాలని ఆయన సూచించారు. జీపీఎస్​ కలిగిన వాహనం చోరీకి గురైతే సులువుగా గుర్తించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

"బైక్​లకు తాళాలు వేయకపోయినా ఇళ్ల ముందు, రోడ్లపై నిలిపి ఉంచినా నేరగాళ్లు సులువుగా వాటిని దొంగలిస్తారు. ఒక వేళ వాహనాలను బయట నిలపాల్సి వస్తే వాటికి వీల్​ లాక్ వెయ్యాలి. వాహనాలకు జీపీఎస్​ అమర్చుకోవాలి. జీపీఎస్​ కలిగిన వాహనం చోరీకి గురైతే వాటిని సులువుగా గుర్తించవచ్చు." - రమణమూర్తి, ఏసీపీ, ఖమ్మం

