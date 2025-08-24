Bike Theft Cases In Khammama District : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో ఇటీవల తరచూ జరుగుతున్న బైక్ల చోరీలు కలవరపరుస్తున్నాయి. బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లు, రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, ఆసుపత్రులు, రైతు బజార్లు, ఇళ్లు ఇలా స్థలం ఏదైనా వాహనం ఎక్కడ నిలిపినా దొంగుల క్షణాల్లో వాటిని మాయం చేస్తున్నారు. కాగా విలాసాలు, మత్తుకు అలవాటుపడిన యువతే ఈ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు.
గంజాయి కోసం బైక్లు చోరీ : ఖమ్మం నగరంలో తరచూ ద్విచక్రవాహనాలు చోరీకి గురవుతున్నాయి. తస్కరించిన వాహనాలపై దొంగలు ఆంధ్ర - ఒడిశా సరిహద్దుకు వెళ్తున్నారు. ఆపై గంజాయికి బదులుగా బైకులను విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చోరీకి గురైన ద్విచక్రవాహనాలు దొరక్కపోవటానికి ఇదే కారణమని భావిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచినట్లు సమాచారం. కొత్తగూడెం పట్టణానికి చెందిన నలుగురు యువకులు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని మరో ఇద్దరితో కలిసి ఇబ్రహీంపట్నం పరిధిలో బైక్ను దొంగతనం చేశారు. దీనిపై ఒడిశా సరిహద్దుకు వెళ్లి బైక్ ఇచ్చి 35 కిలోల గంజాయి తీసుకొచ్చారు. వీరిలో ఒకరు ఇటీవల ఏపీ పోలీసులకు దొరకటంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
వాహన దొంగతనాకు మన అజాగ్రత్తే కారణం : -
- చాలామంది వాహనదారులు తమ బైక్లకు లాక్ వేయకపోవటం, హ్యాండిల్ లాక్, వీల్ లాక్ వంటి భద్రతా పరికరాలను ఉపయోగించకపోవడం వల్ల దొంగతనం జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- నిర్మానుష్య ప్రాంతాలు, సీసీటీవీ కెమెరాలు లేని ప్రదేశాల్లో వాహనాలను నిలపటం వల్లా దొంగతనాలు జరుగుతాయి.
- కొందరు తమ వాహనాలకు తాళాలను మరచిపోయి అలాగే ఉంచి వెళ్లటం చేస్తుంటారు. దీనిని దొంగలు అవకాశంగా మార్చుకొని చోలీలకు పాల్పడుతుంటారు.
- టెక్నాలజీ ఇంత అభివృద్ధి చెందినా జీపీఎస్ ట్రాకర్లు, అలారం సిస్టమ్స్ వంటి ఆధునిక భద్రత సాంకేతికతను ప్రజలు ఎక్కవగా ఉపయోగించడం లేదు.
- బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్లలోని పార్కింగ్ స్థలాల్లో నిలిపితే ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఏదో ఒక మూలన వాహనాలను ఆపి వెళ్లటం. కేవలం పార్కింగ్ ఛార్జికోసం వాహనాలను పోగొట్టుకుంటున్నారు.
ఆ వాహనాలను సులువుగా గుర్తించవచ్చు : ద్విచక్ర వాహనాలకు తాళాలు వేయకపోయినా ఇళ్ల ముందు, రోడ్లపై నిలిపి ఉంచినా నేరగాళ్లు సులువుగా చోరీ చేస్తారని ఖమ్మం ఏసీపీ రమణమూర్తి తెలిపారు. ఒక వేళ వాహనాలను బయట నిలపాల్సి వస్తే వీల్ లాక్ లేదా జీపీఎస్ అమర్చుకోవాలని ఆయన సూచించారు. జీపీఎస్ కలిగిన వాహనం చోరీకి గురైతే సులువుగా గుర్తించవచ్చని పేర్కొన్నారు.
"బైక్లకు తాళాలు వేయకపోయినా ఇళ్ల ముందు, రోడ్లపై నిలిపి ఉంచినా నేరగాళ్లు సులువుగా వాటిని దొంగలిస్తారు. ఒక వేళ వాహనాలను బయట నిలపాల్సి వస్తే వాటికి వీల్ లాక్ వెయ్యాలి. వాహనాలకు జీపీఎస్ అమర్చుకోవాలి. జీపీఎస్ కలిగిన వాహనం చోరీకి గురైతే వాటిని సులువుగా గుర్తించవచ్చు." - రమణమూర్తి, ఏసీపీ, ఖమ్మం
