ఇతరుల రీల్స్​ చూస్తున్నారు - సొంత కెరీర్​ను స్క్రోల్ చేసేస్తున్నారు!

ఎక్కువ సమయాన్ని స్క్రీన్​ మీదే గడుపుతున్న యువత - ఖాళీ సమయాల్లో ఏం చేస్తోంది? ఏ విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నది అనే అంశంపై సర్వే

Youth Spending More Time in Social Media
Youth Spending More Time in Social Media (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Youth Spending More Time in Social Media : ప్రస్తుతం చాలామంది యువతీ యువకులు తమ జీవితానికి ఓ లక్ష్యం అంటూ లేకుండా రోజులు గడిపేస్తున్నారు. 'ఎందుకు చదువుతున్నాం?, భవిష్యత్తులో ఏం కావాలి?' వంటి ప్రశ్నలకు వారి వద్ద సరైన సమాధానం ఉండడం లేదు. దీని కారణంగా చరవాణుల్లో ఇంటర్​నెట్​ వినియోగిస్తూ, విలువైన సమయాన్ని వృథా చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా స్మార్ట్​ఫోన్​ వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. యువత చాలా మంది మొబైల్స్​కు బానిసలవుతున్నారు.

స్క్రీన్​ మీద ఎక్కువ సమయం : అనవసరమైన సామాజిక మాధ్యమాలు, ఆటలు, వీడియోలు చూస్తూ ఎక్కువ సమయాన్ని స్క్రీన్​ మీదే గడపుతున్నారు. సమయం చాలా విలువైనది. గడిచిన కాలాన్ని ఎవరూ వెనక్కి తీసుకురాలేరు. ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటేనే బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో యువత ఖాళీ సమయాల్లో ఏం చేస్తోంది? ఏ విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అనే అంశంపై ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో వంద మంది యువతీ, యువకులను సర్వే చేయగా, వారి నుంచి వచ్చిన సమాధానాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఖాళీ సమయాల్లో ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఫేస్​బుక్​ల్లో : చాలా మంది యువత ఖాళీ సమయాల్లో ఇన్​స్టాగ్రామ్​, ఫేస్​బుక్​ల్లో రీల్స్​ చూస్తున్నారు. వారికి నచ్చిన అంశాలను అంతర్జాలంలో సెర్చ్​ చేస్తున్నారు. చదువు, ఉద్యోగానికి సంబంధించిన అంశాల గురించి ఇంటర్​నెట్​లో వెతుకుతున్నట్లు తక్కువ మంది జవాబిచ్చారు. ప్రతి రోజు వార్తలు చదువుతామని చెప్పే వారూ తక్కువగానే ఉన్నారు. కొన్ని యాపు​ల్లో పాటలు వినడం, యూట్యూబ్​లో వీడియోలు చూడటం కొందరికి నిత్యకృత్యమైంది. ఇలా ఉమ్మడి జిల్లాలో వంది మందిలో 33 మంది రీల్స్​ చూస్తున్న వారే ఎక్కువగా ఉన్నారు.

సోషల్​ మీడియాల్లో చురుకుగా : ఆధునిక యుగంలో ప్రతి విషయాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకోవడం, తెలియకుండా వచ్చిన కొన్ని అసత్య ప్రచారాలను వ్యాప్తి చేయడంలో కొందరు తెలియకుండానే ఇరుక్కుపోతున్నారు. సాధ్యాసాధ్యాలను అంచనా వేయకుండా ఇతరులకు షేర్​ చేయడమే పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు. వీటి ఊబిలో పడి కుటుంబసభ్యులకు తగిన సమయం కేటాయించకపోవడంతో వారి మధ్య గొడవలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ విషయమై సర్వే నిర్వహించగా, వందలో 29 మంది సామాజిక మాధ్యమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నట్లు తేలింది.

పోటీ పరీక్షల కోసం శోధన : మొబైల్స్​ను వినియోగించుకొని కొందరు తప్పుదారిన పయణిస్తుంటే, మరికొందరు మాత్రం ఉన్నత లక్ష్యాలను చేరుకుంటున్నారు. ఉద్యోగాల కోసం సమాయత్తం అవుతున్న కొంతమంది నిరుద్యోగులు పోటీ పరీక్షలకు అవసరమైన సమాచారం కోసం ఇంటర్​నెట్​లో శోధిస్తున్నారు. పుస్తకాలు చదవడానికి లైబ్రరీకి వెళ్లేందుకు అతికొద్ది మంది మాత్రమే ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. కొత్త విషయాలు గురించి అన్వేషణ, ప్రాజెక్టు పనుల రూపకల్పనకు కొందరు చరవాణులను వాడుతున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌ ఆటల్లో మునిగి : కొంతమంది యువత ఆన్​లైన్​ ఆటలకు బానిసలుగా మారుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు మందలిస్తే గట్టిగా అరవడం, ఇంట్లో ఏ పని చెప్పినా చేయకుండా ఎదురు సమాధానం చెప్పడం చేస్తున్నారు. కొందరు వాటికి బానిసలుగా మారి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న సంఘటనలు అక్కడక్కడ వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి.

