ఇతరుల రీల్స్ చూస్తున్నారు - సొంత కెరీర్ను స్క్రోల్ చేసేస్తున్నారు!
ఎక్కువ సమయాన్ని స్క్రీన్ మీదే గడుపుతున్న యువత - ఖాళీ సమయాల్లో ఏం చేస్తోంది? ఏ విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నది అనే అంశంపై సర్వే
Published : October 14, 2025 at 12:27 PM IST
Youth Spending More Time in Social Media : ప్రస్తుతం చాలామంది యువతీ యువకులు తమ జీవితానికి ఓ లక్ష్యం అంటూ లేకుండా రోజులు గడిపేస్తున్నారు. 'ఎందుకు చదువుతున్నాం?, భవిష్యత్తులో ఏం కావాలి?' వంటి ప్రశ్నలకు వారి వద్ద సరైన సమాధానం ఉండడం లేదు. దీని కారణంగా చరవాణుల్లో ఇంటర్నెట్ వినియోగిస్తూ, విలువైన సమయాన్ని వృథా చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది. యువత చాలా మంది మొబైల్స్కు బానిసలవుతున్నారు.
స్క్రీన్ మీద ఎక్కువ సమయం : అనవసరమైన సామాజిక మాధ్యమాలు, ఆటలు, వీడియోలు చూస్తూ ఎక్కువ సమయాన్ని స్క్రీన్ మీదే గడపుతున్నారు. సమయం చాలా విలువైనది. గడిచిన కాలాన్ని ఎవరూ వెనక్కి తీసుకురాలేరు. ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటేనే బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో యువత ఖాళీ సమయాల్లో ఏం చేస్తోంది? ఏ విషయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు అనే అంశంపై ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో వంద మంది యువతీ, యువకులను సర్వే చేయగా, వారి నుంచి వచ్చిన సమాధానాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఖాళీ సమయాల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ల్లో : చాలా మంది యువత ఖాళీ సమయాల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ల్లో రీల్స్ చూస్తున్నారు. వారికి నచ్చిన అంశాలను అంతర్జాలంలో సెర్చ్ చేస్తున్నారు. చదువు, ఉద్యోగానికి సంబంధించిన అంశాల గురించి ఇంటర్నెట్లో వెతుకుతున్నట్లు తక్కువ మంది జవాబిచ్చారు. ప్రతి రోజు వార్తలు చదువుతామని చెప్పే వారూ తక్కువగానే ఉన్నారు. కొన్ని యాపుల్లో పాటలు వినడం, యూట్యూబ్లో వీడియోలు చూడటం కొందరికి నిత్యకృత్యమైంది. ఇలా ఉమ్మడి జిల్లాలో వంది మందిలో 33 మంది రీల్స్ చూస్తున్న వారే ఎక్కువగా ఉన్నారు.
సోషల్ మీడియాల్లో చురుకుగా : ఆధునిక యుగంలో ప్రతి విషయాన్ని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పంచుకోవడం, తెలియకుండా వచ్చిన కొన్ని అసత్య ప్రచారాలను వ్యాప్తి చేయడంలో కొందరు తెలియకుండానే ఇరుక్కుపోతున్నారు. సాధ్యాసాధ్యాలను అంచనా వేయకుండా ఇతరులకు షేర్ చేయడమే పనిగా పెట్టుకుంటున్నారు. వీటి ఊబిలో పడి కుటుంబసభ్యులకు తగిన సమయం కేటాయించకపోవడంతో వారి మధ్య గొడవలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ విషయమై సర్వే నిర్వహించగా, వందలో 29 మంది సామాజిక మాధ్యమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటున్నట్లు తేలింది.
పోటీ పరీక్షల కోసం శోధన : మొబైల్స్ను వినియోగించుకొని కొందరు తప్పుదారిన పయణిస్తుంటే, మరికొందరు మాత్రం ఉన్నత లక్ష్యాలను చేరుకుంటున్నారు. ఉద్యోగాల కోసం సమాయత్తం అవుతున్న కొంతమంది నిరుద్యోగులు పోటీ పరీక్షలకు అవసరమైన సమాచారం కోసం ఇంటర్నెట్లో శోధిస్తున్నారు. పుస్తకాలు చదవడానికి లైబ్రరీకి వెళ్లేందుకు అతికొద్ది మంది మాత్రమే ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. కొత్త విషయాలు గురించి అన్వేషణ, ప్రాజెక్టు పనుల రూపకల్పనకు కొందరు చరవాణులను వాడుతున్నారు.
ఆన్లైన్ ఆటల్లో మునిగి : కొంతమంది యువత ఆన్లైన్ ఆటలకు బానిసలుగా మారుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు మందలిస్తే గట్టిగా అరవడం, ఇంట్లో ఏ పని చెప్పినా చేయకుండా ఎదురు సమాధానం చెప్పడం చేస్తున్నారు. కొందరు వాటికి బానిసలుగా మారి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న సంఘటనలు అక్కడక్కడ వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి.
