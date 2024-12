ETV Bharat / state

పారిపోయిన ప్రేమజంట - పెళ్లి చేస్తామని ఇంటికి పిలిపించాక ఏమైందంటే! - MURDER IN HYDERABAD

YOUTH KILLED IN THE NAME OF MARRIAGE : ఇంటి ముందు కూర్చున్న ఓ యువకుడిని గుర్తుతెలియని దుండగులు దారుణంగా హత్యచేసిన ఘటన హైదరాబాద్​లోని బోయిన్‌పల్లి పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో కలకలం సృష్టించింది. కేసు వివరాలను ఇన్‌స్పెక్టర్‌ లక్ష్మీనారాయణరెడ్డి, ఎస్సై శివశంకర్‌ వెల్లడించారు. ఓల్డ్‌ బోయిన్‌పల్లి అలీ కాంప్లెక్స్‌ దగ్గరలో నివసించే మహమ్మద్‌ సమీర్‌ (25) వెల్డింగ్‌ పని చేస్తుంటాడు.

అస్సాంకు వెళ్లి ప్రేమ వివాహం: గత సంవత్సరం నాచారంలో ఓ భవనానికి సంబంధించి వెల్డింగ్‌ పని చేయడానికి వెళ్లిన సమీర్‌ అదే బిల్డింగ్ యజమాని కుమార్తెను ప్రేమించాడు. ఆ అమ్మాయిని తీసుకొని ఈ సంవత్సరం జనవరిలో అస్సాంకు వెళ్లి ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇద్దరూ అక్కడే 20 రోజులపాటు ఉన్నారు.

పెళ్లి చేస్తామంటూ నమ్మించి: ఈ వివాహం ఇష్టం లేది అమ్మాయి కుటుంబసభ్యులు, వారికి వివాహం చేస్తామటూ నమ్మించారు. వారిని హైదరాబాద్​ వచ్చేలా చేశారు. అనంతరం అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి ఆమెకు మరో వ్యక్తితో ఎంగేజ్మెంట్ చేశారు. దీనిని సమీర్‌ అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.

కత్తులు, బ్లేడ్లతో విచక్షణారహితంగా దాడి: తాజాగా ఈ నెల 21వ తేదీన అర్ధరాత్రి దాటాక సమీర్‌ ఆరుబయట కూర్చున్న సమయంలో ద్విచక్రవాహనాలపై వచ్చిన దుండగులు కత్తులు, సర్జికల్‌ బ్లేడ్లతో విచక్షణారహితంగా దాడిచేసి హతమార్చారు. ఈ సమయంలో ఒకరి కత్తికి సంబంధించిన కవర్‌ పోలీసులకు చిక్కింది. దాడికి పాల్పడ్డ దుండగులు మాస్కులు ధరించి ఉన్నారని, ప్రతిఘటించిన సందర్భంలో తమపై సైతం దాడి చేశారని ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పారు.