Pre - Wedding Culture is Increasing :పెళ్లంటే తప్పట్లు, తాళాలు, తలంబ్రాలు, మూడేముళ్లు, ఏడే అడుగులు కాదు, అంతకు మించి అంటోంది నేటి యువత. పాతతరహా పెళ్లిళ్లకు స్వస్తి చెప్పి నూతన విధానానికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. పెళ్లికి ముందే ఇష్టమైన ప్రాంతాల్లో ఫొటోలు, వీడియోలతో జీవితంలో ఒకేసారి జరిగే పెళ్లి వేడుకను పదికాలాలపాటు పదిలంగా దాచుకోవాలని చూస్తున్నారు.
పెళ్లి ముహూర్తంలో బంధువులంతా మండపం వద్ద ఉండి వధూవరులపై అక్షింతలు వేసి ఆశీర్వదించడం, వచ్చినవారికి పప్పన్నం పెట్టడానికి పెద్దలు ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే వధూవరులు మాత్రం ఫొటోలకు, వీడియోలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. దీనికి ఎంత ఖర్చు అయినా వెనుకాడటం లేదు. షూట్లకు సూర్యలంక, రామాపురం బీచ్, కోటప్పకొండ, భవానీద్వీపం, హాయ్ల్యాండ్, ప్రకాశం బ్యారేజీ, అమరావతి, సత్తెనపల్లి, గుంటూరు నగరాల్లోని నందనవనాలతోపాటు స్థానికంగా ఉండే పార్కులు, దేవాలయాలు, క్రీడా మైదానాలు, చెరువు గట్లు వేదికలవుతున్నాయి.
ఈ వైవిధ్యమైన ఫొటోలతో జ్ఞాపకాలు పదిలం : వధూవరులు వారి కుటుంబీకులు కోరుకున్న విధంగా ఆల్బమ్, వీడియోలు తయారుచేసి ఇచ్చేందుకు రకరకాల ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి. బడాబాబుల వివాహాలకైతే రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షలు తీసుకుంటుండగా, అదే సాధారణ వివాహాలకు నగరాలు పట్టణాల్లో రూ.1.30 లక్షల నుంచి రూ.7 లక్షలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.లక్ష నుంచి రూ.3 లక్షలు వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. హల్దీ వేడుకల నుంచి పెళ్లి తంతు ముగిసే వరకు ప్రతి కదలికను ఫొటో, వీడియోల్లో నిక్షిప్తం చేసి అల్బమ్, వీడియోలను నిర్వాహకులు అందిస్తున్నారు.
ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియోలతోనే పెళ్లికి ఆహ్వానం : వివాహ ఫొటోలు, వీడియోల్లో మూసకట్టుగా కాకుండా నేటి యువత వైవిధ్యం చాటుతున్నారు. పెళ్లి పత్రికలకు బదులు, ముందుగా తీసుకున్న ఫొటో, వీడియోలతో వధూవరులకు సంబంధించి కొన్ని స్టిల్స్ తీసి వాటిని డిజైనింగ్తో భిన్నంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. బీచ్లు, పార్కులు, మైదానాలు, వినోదకర ప్రదేశాలలో తీసిన వీడియోలనే ఆహ్వానంగా తయారు చేసి వాట్సప్, ఫేస్బుక్, ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా స్నేహితులకు, బంధువులకు పంపుతున్నారు. 5 నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఒక పాటను వీడియో షూట్గా మలచి అందులోనే పెళ్లికి రావాలంటూ ఆహ్వానిస్తున్నారు.
కొండల మధ్య జల సోయగం - కట్టి పడేస్తున్న అందాలు
బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రదేశాలు మన ఏపీలో : మరోవైపు అనకాపల్లి జిల్లాలోని కొండకర్ల ఆవ సరస్సు పూర్తిగా పచ్చదనంతో నిండి ఉంటుంది. విరిసిన తామరాకు అందాలతో పర్యటకులను ఇట్టే కట్టిపడేస్తోంది. వివిధ రకాల చేపలు, పక్షులతో సరస్సు అందాలు మరింత పైకి ఎగబాకుతున్నాయి. ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్లు సైతం ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. దైనందిన జీవితం నుంచి మరో కొత్త ప్రపంచలోకి వెళ్లాలనుకునే వారికి ఇదో సువర్ణావకాశం. వివిద దేశాలకు వెళ్లి వెడ్డింగ్ షూట్లు చేసుకునేంత బడ్జెట్ లేని వాళ్లకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రకృతి రమణీయమైన ప్రదేశాలు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పొచ్చు. సాధారణంగా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్లో కాబోయే వధూవరులు రంగురంగుల దుస్తులు ధరించి, జలపాతాలు, వంతెలనల వద్ద ఫొటోలు దిగుతారు. అలాగే వీడియో షూట్లో పాల్గొంటారు. అలాంటి ఎన్నో ప్రదేశాలు ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలో.