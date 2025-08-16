Narcotics Bureau To Eradicate Ganja In Telangana : గంజాయి దీని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఎందుకంటే, ఇదివరకు పట్టణాల్లో అక్కడక్కడ మాత్రమే దొరికే ఈ మత్తు పదార్థం. నేడు గ్రామాల్లోనూ విరివిగా లభిస్తోంది. దీంతో ఎంతోమంది యువత ఈ మత్తుకు బానిసై భవిష్యత్తును అంధకారంలోకి నెట్టుకుంటున్నారు. అక్రమార్జనకు అలవాటు పడ్డ కొందరు చాక్లెట్ల మాదిరి ఎక్కడిక్కడ గంజాయి అమ్మేస్తుంటే మరికొందరు చాక్లెట్ల రూపంలో దీన్ని విక్రయిస్తున్నారు. ఇలా వివిధ రూపాల్లో గంజాయి యువత చెంతకు చేరుతూ వారిని పెడదారి పట్టిస్తోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిత్యం వెలుగులోకి వస్తున్న గంజాయి కేసులే ఇందుకు నిదర్శనం. ప్రభుత్వం, అధికారులు, పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నా గంజాయి సరఫరాకు మాత్రం అడ్డుకట్ట వేయలేకపోతున్నారు. దీంతో యువత గంజాయి మత్తులో పడి కేసుల్లో చిక్కుకోవడమే గాక, అక్రమాలు, దొంగతనాలు సహా అనేక నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. మరి, ఈ గంజాయిని అడ్డుకునే మర్గాలే లేవా? ఈ మత్తుకు బానిస కావడానికి గల కారణాలేంటి? గంజాయి సరఫరాను అడ్డుకునేందుకు అధికారులు తీసుకుంటున్న చర్యలేంటి?.
వింతగా ప్రవర్తించే స్థాయికి : మద్యపానం దూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం! కానీ, వీటికి మించిన ప్రమాదకర, హానికర పదార్థాలు డ్రగ్స్, హెరాయిన్, కొకైన్, హాష్ ఆయిల్, గంజాయి, హైడ్రోఫోనిక్ గంజాయి. ఒక్కసారి వీటికి అలవాటు పడితే అంతే సంగతి. బానిసలుగా మార్చుకుని భవిష్యత్తును నాశనం చేసేదాకా ఈ మత్తు పదార్థాలు వదలవు. వాటిని తీసుకోకపోతే చచ్చిపోతామేమోనన్న భ్రమలోకి తీసుకుపోయి మానసికంగా, శారీరకంగా ఎంతో కుంగదీస్తాయి. విచక్షణ కోల్పోయి వింతగా ప్రవర్తించే స్థాయికి దిగజారుస్తాయి.
ఇందుకు చాలా ఉదాహరణలే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా యువత వీటి మత్తులో చిక్కుకుని వారి భవితను చేజేతులా నాశనం చేసుకుంటుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. చవకగా దొరుకుందని చెప్పి విచ్చల విడిగా కొనుగోలు చేస్తూ బానిసలుగా మారుతున్నారు. ఫలింతంగా రాష్ట్రంలోకి ఎక్కడెక్కడి నుంచో గంజాయి వచ్చి చేరుతోంది. అధికారులు ఎంత అడ్డుకున్నా అది యువత చేతుల్లోకి చేరుతోంది.
రాష్ట్రంలో ఎక్కడో ఒక చోట గంజాయిని తరచూ పోలీసులు పట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. సరఫరాను అడ్డుకుంటూ బాద్యులపై చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఐనా, గంజాయి సరఫరాకు అడ్డుకట్ట పడడం లేదు. ఇటీవల బ్యాంకాక్ నుంచి వచ్చిన ఓ ప్రయాణికురాలి వద్ద నుంచి రూ. 13.3 కోట్ల విలువైన 13.3 కిలోల హైడ్రోఫోనిక్ గంజాయిని డీఆర్ఐ అధికారులు గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జులై 30న కూడా బ్యాంకాక్ నుంచి వచ్చిన ఓ మహిళ దగ్గర నుంచి రూ. 40 కోట్ల విలువ చేసే 400 కేజీల హైడ్రోఫోనిక్ గంజాయిని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
రోజుకు ఒకటి జరుగుతూనే : అయితే సదరు మహిళ బ్యాంకాక్ నుంచి భారత్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు నేరుగా విమాన సర్వీసులున్నా అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు దుబాయ్ మీదుగా భారత్కు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇవి కేవలం ఈ మధ్య జరిగిన ఘటనలు మాత్రమే. ఇలాంటి ఘటనలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోజుకు ఒకటి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అంతేగాక, అధికారులు, పోలీసుల కంటపడకుండా చాటుమాటున సరఫరా అవుతున్న గంజాయి అచూకి పట్టుకోని సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి.
తెలంగాణలోకి దేశ విదేశాల నుంచి గంజాయి సరఫరా అవుతోందని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా బ్యాంకాక్, నైజీరియా, థాయ్లాండ్, మలేషియా సహా ఇతర దేశాల నుంచి గంజాయి రాష్ట్రంలోకి చేరుతోందని అంటున్నారు. విదేశాలతో పాటు ఒడిశా, తమిళనాడు, మహరాష్ట్ర తోపాటు ఏపీ నుంచి కొంత మేర గంజాయి రాష్ట్రంలోకి సరఫరా అవుతోందని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఆ రాష్ట్రాల్లోని అటవీ ప్రాంతాల్లో గంజాయి సాగు చేస్తున్న అనుమానితుల జాబితాను తెలంగాణ పోలీసులు అక్కడి పోలీసులకు అందించినట్లు సమాచారం. అందులో ఏపీలో 230 మంది, ఒడిశాలో 100 మంది, తమిళనాడులో 35 మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరంతా గంజాయిని తరలించడానికి, రోడ్డు మార్గాలతో పాటు ప్రధానంగా రైలు మార్గాలను ఎంచుకున్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
చూస్తే ఆశ్చర్యపోక తప్పదు : రాష్ట్రంలో గంజాయి పెరిగిపోతుంది అనేందుకు తరచూ పట్టుబడుతున్న ఘటనలే ఉదాహరణ. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2023లో ఏకంగా 23 టన్నులకుపైగా గంజాయిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. 2024లో 24 టన్నులు స్వాధీనం చేసుకున్నారంటే గంజాయి సరఫరా ఏ స్థాయిలో జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం నమోదు అవుతున్న కేసులు చూస్తే 2025లో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇక గంజాయిని ఏ రకంగా సరఫరా చేస్తున్నారో చూస్తే ఆశ్చర్యపోక తప్పదు.
రోడ్డు, రైలు, మార్గాల్లో చేరుతుందనే విషయం అదరికీ తెలిసిందే ఆయినా అందుకోసం సరఫరాదారులు అనుసరిస్తున్న పద్ధతులు పోలీసులను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. సూట్కేసులు, బూట్లు, చొక్కాకున్న గుండీలు, సబ్బు బిళ్లలు, బైక్ పెట్రోల్ ట్యాంక్, కారు సీట్లు ఇలా చెప్పుకుండే పోతే సరఫరాదారులు వినియోగించని వస్తువంటూ లేదు. ఇకపోతే గంజాయి వివిధ రూపాల్లో యువత ప్రజల చెంతకు చేరుతోంది. ప్రధానంగా చాకెట్లు, బిస్కెట్ల రూపంలో విక్రయాలు జరిగి సందర్భాలు ఉన్నాయి.
వైద్య విద్యార్థులు గంజాయి తీసుకున్నట్లు : ఇక గంజాయికి బానిసవుతున్న వారిలో యువతే అధికంగా ఉన్నారనేది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవం. ముఖ్యంగా చదువుకునే విద్యార్థులే ఉన్నారు. ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్ విద్యాసంస్థల్లో మత్తు పదార్థాలు తీసుకునే కల్చర్ పెరిగిపోయింది. ఐటీ ఉద్యోగులు కూడా పని ఒత్తిడి కారణంగా గంజాయి మత్తులో చిక్కుకుపోతున్నారు. ఈ మధ్యే మేడ్చల్ మెడిసిటీ మెడికల్ కళాశాలలో మూడేళ్లుగా వైద్య విద్యార్థులు గంజాయి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించడం గమనార్హం. సీనియర్ విద్యార్థులే జూనియర్లకు గంజాయి అలవాటు చేసి మరీ విక్రయించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఇదివరకు పట్టణాల్లో మాత్రమే లభించే గంజాయి నేడు గ్రామాల్లోనూ విచ్చలవిడిగా దొరుకుతోంది. దీంతో ఎక్కువ మంది ఈ మత్తుకి బానిసగా మారుతున్నారు. పార్టీలు, పబ్బులు, ఫాం హౌజులలో గంజాయి దొరికిన ఘటనలు చాలానే ఉన్నాయి. ప్రముఖులు, సెలబ్రిటీలు, వ్యాపారవేత్తలు చేసుకునే పార్టీలలో గంజాయి అనవాళ్లు కనిపిస్తుండటంట సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది.
యువత తమ ఆరోగ్యానికి చేటు : గంజాయి, డ్రగ్స్, హెరాయిన్, కొకైన్ వంటి మత్తుపదార్థాల బారిన పడితే ఆరోగ్యానికి మప్పు తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయినా, యువత గంజాయి తీసుకోవడం మానడం లేదు. పైగా వాటికోసం ఎంత దూరమైన వెళ్లడానికైనా సిద్ధపడుతున్నారు. చిన్నగా, పొడి పదార్థంగా లభిస్తుండటంతో సులభంగా గంజాయి యువత చేతుల్లోకి చేరుతోంది. వాటిని విచ్చల విడిగా తీసుకుంటున్న యువత తమ ఆరోగ్యానికి చేటు చేసుకుంటున్నారు. కొంతమందైతే ఆ మత్తులో మునిగి తల్లిదండ్రులను చిత్రహింసలు పెడున్నారు.
అంతేగాక, చాలామంది డ్రగ్స్ కొనేందుకు డబ్బులు లేక దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. గంజాయి సేవించిన తర్వాత విచక్షణ కోల్పోయి ప్రవర్తిస్తున్నారు. వారికి తెలియకుండానే మహిళలతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, ఇతరులను దుర్భాషలాడం వంటివి చేస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో హత్యలు, అత్యాచారాలు చేయడానికి కూడా వెనకాడటం లేదంటే గంజాయి మత్తు మనుషుల్ని ఎలా మారుస్తుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
శతవిధాల ప్రయత్నిస్తోన్న ప్రభుత్వం : గంజాయి నిర్మూలనకు ప్రభుత్వాలు, అధికారులు ఎన్ని చర్యలు తీస్తుకున్నా పూర్తి నియంత్రణ సాధ్యం కావడం లేదు. అందులో యువతకు, వారి తల్లిదండ్రులకు అవగాహన లేకపోవడమే ప్రధాన కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గంజాయిని అరికట్టడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శతవిధాల ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందుకోసం తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో ప్రత్యేకంగా పనిచేస్తోంది. దాంతో పాటు ఎలైట్ యాంటీ-నార్కోటిక్స్ గ్రూప్ ఫర్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ - ఈగల్ టీమ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
పోలీసులు కూడా ప్రత్యేక నిఘాతో గంజాయి పట్టుకుని సీజ్ చేస్తున్నారు. కానీ, సరఫరా దారులు నిత్యం కొత్తదారులు తొక్కుతుండటంతో గంజాయిని పూర్తి స్థాయిలో నిర్మూలించడం కష్టంగా మారింది. ఇక్కడ ప్రధానంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, డిమాండ్ ఉన్న చోటుకే సరఫరా ఉంటుంది. అంటే పరోక్షంగా రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నవారి సంఖ్య పెరగడమే. దీనిపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి గంజాయిని రాష్ట్రంలో పూర్తిగా నిర్మూలించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
గంజాయి మత్తులో మెడికల్ స్టూడెంట్స్! - పరీక్షలో 9 మందికి పాజిటివ్