Youth Going on Vacations to Relieve Work Stress : ఆధునిక కాలంలో యువత పని ఒత్తిడితో సతమతమవుతున్నారు. దీన్ని తట్టుకోలేక ప్రాణాలు సైతం వదిలేస్తున్న ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఉదయం లేచింది మొదలు నిద్రపోయే వరకు హడావుడి జీవితం గడుపుతున్నారు. ఉదయం ఆఫీస్ తర్వాత ఇళ్లు ఇదే జీవితంగా ఉంటున్నారు.
ఒత్తిడిని అధిగమించే మార్గాల్లో భాగంగా క్షేత్ర పర్యటనలు, విహారయాత్రలు ముఖ్యమని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవలి కాలంలో ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, ఇతర పనుల్లో బిజీగా గడిపే యువత క్షేత్ర పర్యటనలకు వెళ్తూ ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందుతున్నారు. కొన్ని రోజులు పనిలో నిమగ్నం అవుతూ మరికొన్ని కొన్ని రోజులు ఇలా ట్రిప్స్ వేస్తున్నారు. బ్రేక్ లేకుండా ఉద్యోగం చేయాలంటే తమ వల్ల కావడం లేదని యువత అంటున్నారు. మరికొందరు కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తూ ఆనందంగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. వర్క్ లైఫ్ నుంచి రిలీఫ్ పొందడానికి ట్రిప్స్ వెళ్లడం చాలా బాగుంటుందని అంటున్నారు. ఇలా వెళ్లడం వల్ల తర్వాత వర్క్ బాగా చేయగలుగుతున్నామని చెబుతున్నారు.
"గత నాలుగేళ్లుగా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం అవుతున్నాను. రోజు చదివి చదివి మానసిక ఒత్తిడి తీవ్రంగా ఉండేది. మిత్రులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్తుంటాను. సంవత్సరంలో కనీసం రెండుసార్లు బయటి ప్రదేశాలకు వెళ్లడం అలవాటుగా మారింది. మన రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాలతో పాటు కర్ణాటకలోని దండేలి, గోకర్ణ, తమిళనాడులోని మహాబలిపురంలాంటి చరిత్రాత్మక ప్రదేశాలకు వెళ్లాం. దీనివల్ల మానసిక ప్రశాంతత ఏర్పడుతోంది. తర్వాత చదవడానికి మనసుకు ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది." - చేకూరి అశోక్, కొత్తగూడెం
ఎక్కువగా ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్తున్న యువత : చిన్ననాటి మిత్రులు, తోటి ఉద్యోగులు, ఇరుగు పొరుగు వారు సందర్భం ఏదైనా అంతా ఒకటిగా కలిసి ఎక్కడికి వెళ్లాలో ప్లాన్ చేసుకుని టూర్స్ వెళ్తున్నారు. ట్రిప్కు కావాల్సిన నగదును పోగు చేసుకోవడం, సదుపాయాల ఏర్పాటు, రవాణా ఖర్చు, తినేందుకు ఆహారం లాంటి వాటిని సమష్టి బాధ్యతగా తీసుకుని వివిధ ప్రదేశాలకు పయణం అవుతున్నారు. హైదరాబాద్తో పాటు రామప్ప దేవాలయం, బొగత జలపాతం, నాగార్జున సాగర్, ఖాల చెరువు, దేవరకొండ, అమ్రాబాద్ అటవీ పర్యటనలు, క్యాంపింగ్, ట్రెక్కింగ్ వంటి చిన్న చిన్న ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. యువకులు ఒక టీమ్గా ఏర్పడి సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేలా ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల్లోని జలపాతాలు, బీచ్లు, పర్వత ప్రాంతాలు, దేవాలయాలను సందర్శిస్తున్నారు.
"వ్యాపార రంగంలోకి అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. లాభం వచ్చినప్పుడు ఎంత సంతోషిస్తామో, నష్టం వచ్చినా అలాగే నిలబడాల్సి ఉంటుంది. ఒత్తిడిని అధిగమిస్తూ వ్యాపారంలో ముందుకు వెళ్తున్నాను. దీనికోసం మధ్యమధ్యలో అలా విహారయాత్రలకు వెళ్తుంటాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని లంబసింగి, మారేడుమిల్లి లాంటి ప్రదేశాలకు మిత్రులతో కలిసి వెళ్తూ ఉంటాను. తిరిగి వచ్చాక ఎవరి పనుల్లో వారు మునిగిపోతాం. అలా వెళ్లి వచ్చాక పనులను ఇంకా ఉత్సాహంగా చేసుకోగలుగుతున్నాం." - పల్లా నవీన్, కోదాడ
