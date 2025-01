ETV Bharat / state

గంజాయి మత్తులో యువకుల హంగామా - 5 బైక్​లకు నిప్పు - YOUTH FIRED BIKE AFTER TAKING GANJA

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Youth Fired Five Bike After Taking Ganja in Vijayawada : విజయవాడలో పశ్చిమ నియోజకవర్గం కుమ్మరిపాలెం సెంటర్ సమీపంలోని వీధిలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనాలకు నిప్పుపెట్టాడు. మంటల్లో రోడ్డు పక్కనే నిలిపి ఉన్న ఐదు ద్విచక్ర వాహనాలు కాలిపోయాయి. చుట్టుపక్కల ఇళ్ల బయట ఆరబెట్టిన దుస్తులు మంటల్లో కాలి బూడిదయ్యాయి.

ఈ ప్రాంతంలో నిత్యం గంజాయి మత్తులో కొందరు యువకులు హంగామా సృష్టిస్తున్నారని పోలీసులకు ఎన్నిసార్లు మొర పెట్టుకున్నా పట్టించుకోవడం లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు. అర్ధరాత్రి వాహనాలకు నిప్పుపెట్టి యువకుడు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలు నిక్షిప్తమయ్యాయి. దీని ఆధారంగా ఈ ఘటనపై భవానిపురం పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.