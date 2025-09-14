ETV Bharat / state

ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్ పెడితే చాలు క్షణాల్లో డెలివరీ! - వినూత్న ఆలోచనతో వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న యువత

సరికొత్త ఆలోచనలతో వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న ఆదిలాబాద్​ జిల్లా యువత - వాట్సాప్​, వెబ్​సైట్​ ద్వారా పండ్లు, నిత్యావసరాల డోర్​ డెలివరీ - ఎలాంటి సర్వీస్​ ఛార్జీ లేకుండానే కస్టమర్లకు సేవలు

Youth excelling in business with innovative ideas
Youth excelling in business with innovative ideas (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Youth excelling in business with innovative ideas : ప్రస్తుత యాంత్రిక యుగంలో ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కరికీ సమయం ఉండటం లేదు. కనీసం ఇంట్లో ఏ అవసరాలు ఉన్నాయో కూడా తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. అలాంటి వారి ఇబ్బందులు గమనించిన కొంతమంది యువకులు వినూత్నంగా ఆలోచించారు. ‘వాట్సప్‌ గ్రూప్​ను’ తయారు చేసి వినియోగదారులకు కావాల్సిన సరకులను నేరుగా వారి ఇంటి వద్దకే తెచ్చి ఇస్తున్నారు. ఇందుకోసం సర్వీస్‌ ఛార్జీ లేకుండా నిత్యావసరాలను పంపిణీ చేస్తూ ఓ వైపు వినియోగదారుల విలువైన సమయాన్ని ఆదాచేస్తూ మరోవైపు ఉపాధిని పొందుతున్నారు. మరి వాటి విశేషాలేంటో తెలుసుకుందామా.

Youth excelling in business with innovative ideas
ఫ్రూట్​ బాక్స్​ పేరిట సరికొత్త వ్యాపారం (EENADU)

మీ ఆరోగ్యం మా బాధ్యత : ఆదిలాాబాద్​ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన మహేశ్‌ అనే యువకుడు రేడియో థెరపీలో డిప్లొమా చేశారు. కొవిడ్​ కాలం నుంచి ప్రజలు ఆరోగ్యంపై స్పృహను పెంచుకోవడాన్ని ఆయన గమనించారు. డ్రై ఫ్రూట్స్, పండ్లు, ఫ్రూట్​ జూస్​లు, మిల్లెట్స్‌ ఎక్కువగా తీసుకోవాలని వైద్యుల సూచనతో ఆయనకు ఓ ఆలోచన వచ్చింది. అవసరం ఉన్నవారికి తాజా పండ్లు అందించాలని నిర్ణయించారు. ‘ఆదిలాబాద్‌ ఫ్రూట్‌ బాక్స్‌’ పేరిట మీ ఆరోగ్యం మా బాధ్యత ట్యాగ్​లైన్​తో వెబ్‌సైట్, వాట్సాప్‌ గ్రూపును తెరిచారు. పల్లెలకు వెళ్లి తాజా పండ్లను కొనుగోలు చేసుకుంటున్నారు. కస్టమర్లకు అందిస్తున్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఫ్రూట్​బాక్స్​ బిజినెస్​లు పట్టణాల్లో మాత్రమే కాకుండా జిల్లా కేంద్రాలకూ విస్తరిస్తోంది. ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరగడంతో అధికశాతం మంది వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

Youth excelling in business with innovative ideas :
ఫ్రూట్​ బాక్స్​ (EENADU)

గంటలోనే ఇంటికి నిత్యావసరాలు : ఆదిలాబాద్‌కు చెందిన వెంకటేశ్, నర్సింహా అనే ఇద్దరు యువకులు డీఈడీ, ఐటీఐ పూర్తి చేశారు. ఈ యాంత్రిక జనజీవన గమనంలో అందరూ బిజీబిజీగా ఉండటం, ఇంట్లో పనులు వాయిదా పడడం, నిత్యావసరాలు లేకపోవడం లాంటి ఇబ్బందులను దగ్గరుండి పరిశీలించారు. నేరుగా వారింటికే నిత్యావసరాలను అందించాలని ‘వి హోమ్‌ డెలివరీ’ పేరుతో వాట్సప్‌ గ్రూప్​ను తెరిచారు. వినియోగదారుల నుంచి మంచి స్పందన రావడంతో సేవలను విస్తృతం చేశారు. కూరగాయలు, పండ్లు, నిత్యావసరాలు, పాలు, మెడిసిన్, మాంసం, చేపలు ఏది మెసేజ్‌ వచ్చినా గంటలోపు వినియోగదారుల ఇంటి వద్దకే తీసుకువచ్చి అందజేస్తున్నారు. ఇందుకోసం సర్వీస్‌ ఛార్జి లేకుండా ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లుగా వివరించారు. దీనివల్ల కస్టమర్లు కూడా ఈ సేవలను ఉపయోగించుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

Youth excelling in business with innovative ideas
పిజ్జా బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న రవికిరణ్ (EENADU)

ఇంటికే పిజ్జా : ఆదిలాబాద్‌కు చెందిన రవికిరణ్‌ హోటల్‌ మేనేజ్‌మెంట్, డిస్టెన్స్​లో ఎంబీఏ కోర్సును పూర్తి చేశారు. పిజ్జా తయారీలో ఆరు నెలల పాటు శిక్షణ తీసుకున్నారు. స్వయంగా ఇంటివద్దే తయారు చేసి ‘ఫ్రెండ్స్‌ పిజ్జా స్టోర్‌’ అని ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్డర్లు తీసుకొని వినియోగదారులకు నచ్చేరీతిలో పిజ్జాలను తయారుచేసి అందిస్తున్నారు. ఈ బిజినెస్​ ద్వారా నెలకు రూ.20 వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నానని, ఆదిలాబాద్‌లోపాటు చుట్టుపక్క గ్రామాల పిజ్జా ప్రియులు ఫోన్లు చేస్తుండటంతో తన సేవలను విస్తృత పరుస్తున్నట్లుగా రవికిరణ్ వివరించారు.

ప్రయోజనాలు :

  • స్థానిక యువతకు ఉపాధి లభిస్తుంది.
  • కస్టమర్లకు నాణ్యమైన వస్తువులు అందించవచ్చు.
  • వినియోగదారుల సమయం ఆదా అవుతుంది.
  • మరికొంత మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది.

