ఆన్లైన్ వేదికగా కొత్త ట్రెండ్ - ఈ-కామర్స్ బిజినెస్ ప్లాట్ఫామ్లకు కేరాఫ్గా యువత అడుగులు
నెట్టినింటినే వ్యాపార వేదికగా యువత కొత్త ట్రెండ్ - మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీల అధికారిక వెబ్సైట్లో వ్యాపారులుగా చేరుతున్న యువత - ఔత్సాహికులకు ప్రముఖ సంస్థల వెబ్సైట్ వేదిక ద్వారా విక్రయించే వెసులుబాటు
Published : September 14, 2025 at 4:57 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 5:23 PM IST
Self Employment by Youth in Nalgonda : హంగులు ఆర్భాటాలతో పదుల సంఖ్యలో సిబ్బందితో ధగధగ మెరిసే విద్యుద్దీపాలతో నెలకు రూ.వేలల్లో అద్దె కట్టి వ్యాపార, వాణిజ్య దుకాణాలు తెరవాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది. చేతిలో ఫోన్ ఉంటే చాలు ఇంట్లోనే మనమే ఒక చిన్న వ్యాపారిగా మారిపోవచ్చు. మనం వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయనక్కరలేదు. మరి వ్యాపారం ఎలా చేస్తాం అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వివరాలు మీకోసమే.
నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో సెల్ఫోన్ వాడకం రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది. ఇంటర్నెట్ అందుబాటులోకి వచ్చాక అన్ని పనులు సులభతరం అయిపోయాయి. ఏ విషయం తెలుసుకోవాలన్నా, ఏ వస్తువునైనా కొనాలన్నా బయట మార్కెట్లో కాకుండా ఆన్లైన్లోనే ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రజలు మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన నల్గొండ జిల్లాలోని యువత ఆన్లైన్లోనే తమ వ్యాపారాలును సాగించేందుకు అడుగులు వేస్తున్నారు.
ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాలకు కేరాఫ్గా : ప్రస్తుతం నెట్టినింటినే వ్యాపార వేదికగా యువత కొత్త ట్రెండ్ను సృష్టించుకుంటున్నారు. సంప్రదాయ డిగ్రీ, పీజీ విద్యలతో పాటు బీటెక్, ఎంటెక్ వంటి సాంకేతిక కోర్సులు అభ్యసిస్తున్న పట్టభద్రులు ఈ-డిజిటల్ ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాలకు కేరాఫ్గా నిలుస్తున్నారు. ఇంటర్నెన్ సౌకర్యం ఉన్న చోట, పిన్కోడ్ ఉన్న ప్రతి ప్రాంతానికి నచ్చిన వస్తువు ఇంటికే చేరుతుంది. యువత, మహిళలు, విద్యావంతులు, వివిధ వ్యాపార సంస్థలు వారికి అవసరమైన వస్తువులను ఆన్లైన్లోనే ఆర్డర్లు చేస్తున్నారు.
థర్డ్పార్టీ సేలర్గా : ఆన్లైన్ వ్యాపారం పల్లెలను తాకిన తరుణంలో పట్టణాలు వేదికలుగా మారుతున్నాయి. పెన్ను, పుస్తకం మొదలు, ఇమిటేషన్ జ్యూవెలరీ, గిఫ్ట్లు వంటి వస్తువులు, వ్యాపారాల నిర్వహణకు ఉపకరించే సామగ్రి, గృహ, వస్త్ర, సాంకేతిక సామగ్రి విక్రయాలకు యువత 'థర్డ్పార్టీ సేలర్'గా కొత్త అవతారం ఎత్తుతూ రెండు చేతులా సంపాదిస్తున్నారు.
బ్రాండింగ్ సృష్టించి ఆదాయం : హైదరాబాద్లోని బేగంబజార్లో ఇమిటేషన్ జ్యూవెల్లరీ, వస్త్రాలకు సంబంధించిన దారాలు, గుండీలు, బాణాసంచా, ఫార్మా, ఆహారంలో వినియోగించే మసాలాలు, చార్మినార్లో గాజులు, డ్రైఫ్రూట్స్, ఇతర పరికరాలను సైతం తక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలుచేసి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇంట్లోనే ప్యాకింగ్, బ్రాండింగ్ సృష్టించి ఆదాయం పొందుతున్నారు.
ఆన్లైన్ వేదికగా ప్రముఖ వన్గ్రాం గోల్డ్ వస్త్రాల విక్రయశాలలు ఇతర మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీలకు సంబంధించిన అధికారిక వెబ్సైట్లో వ్యాపారులుగా ఎదగవచ్చు. ఆధార్, పాన్ వివరాలు సమర్పిస్తే బిజినెస్ అకౌంట్ ఇస్తున్నారు. ఆ అకౌంట్తో ఔత్సాహికులకు వారి వెబ్సైట్ వేదిక ద్వారా విక్రయించే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు.
నల్గొండ జిల్లాలో నిత్యం ఆన్లైన్ వ్యాపారం జరుగుతుందిలా (అంచనా) :
- ఆర్డర్లు : 20 వేలు
- సగటున కొనుగోళ్ల లావాదేవీలు : రూ.10 లక్షలు
- పండగ వేళల్లో : రూ. 20 లక్షలు
- ఆన్లైన్లో ఈ-కామర్స్ వ్యాపారులు : 34
- ఉపాధి పొందుతున్న వారు : 1,000 మంది
జిల్లాలో ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్న వస్తువులు ఇలా :
100 మందితో చేసిన సర్వేలో వెల్లడించిన వివరాలు
- ఆహార, నిత్యావసరాలు : 41
- దుస్తులు, ఫ్యాషన్ సామగ్రి : 34
- ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలు : 25
