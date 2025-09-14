ETV Bharat / state

ఆన్​లైన్​ వేదికగా కొత్త ట్రెండ్‌ - ఈ-కామర్స్‌ బిజినెస్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు కేరాఫ్‌గా యువత అడుగులు

నెట్టినింటినే వ్యాపార వేదికగా యువత కొత్త ట్రెండ్‌ - మార్కెటింగ్‌ ఏజెన్సీల అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో వ్యాపారులుగా చేరుతున్న యువత - ఔత్సాహికులకు ప్రముఖ సంస్థల వెబ్‌సైట్‌ వేదిక ద్వారా విక్రయించే వెసులుబాటు

Self Employment by Youth in Nalgonda
Self Employment by Youth in Nalgonda (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 4:57 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Self Employment by Youth in Nalgonda : హంగులు ఆర్భాటాలతో పదుల సంఖ్యలో సిబ్బందితో ధగధగ మెరిసే విద్యుద్దీపాలతో నెలకు రూ.వేలల్లో అద్దె కట్టి వ్యాపార, వాణిజ్య దుకాణాలు తెరవాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది. చేతిలో ఫోన్​ ఉంటే చాలు ఇంట్లోనే మనమే ఒక చిన్న వ్యాపారిగా మారిపోవచ్చు. మనం వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేయనక్కరలేదు. మరి వ్యాపారం ఎలా చేస్తాం అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వివరాలు మీకోసమే.

నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో సెల్​ఫోన్​ వాడకం రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది. ఇంటర్నెట్ అందుబాటులోకి వచ్చాక అన్ని పనులు సులభతరం అయిపోయాయి. ఏ విషయం తెలుసుకోవాలన్నా, ఏ వస్తువునైనా కొనాలన్నా బయట మార్కెట్లో కాకుండా ఆన్​లైన్​లోనే ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రజలు మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన నల్గొండ జిల్లాలోని యువత ఆన్​లైన్​లోనే తమ వ్యాపారాలును సాగించేందుకు అడుగులు వేస్తున్నారు.

ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాలకు కేరాఫ్​గా : ప్రస్తుతం నెట్టినింటినే వ్యాపార వేదికగా యువత కొత్త ట్రెండ్​ను సృష్టించుకుంటున్నారు. సంప్రదాయ డిగ్రీ, పీజీ విద్యలతో పాటు బీటెక్​, ఎంటెక్​ వంటి సాంకేతిక కోర్సులు అభ్యసిస్తున్న పట్టభద్రులు ఈ-డిజిటల్ ఈ-కామర్స్ వ్యాపారాలకు కేరాఫ్​గా నిలుస్తున్నారు. ఇంటర్నెన్​ సౌకర్యం ఉన్న చోట, పిన్​కోడ్​ ఉన్న ప్రతి ప్రాంతానికి నచ్చిన వస్తువు ఇంటికే చేరుతుంది. యువత, మహిళలు, విద్యావంతులు, వివిధ వ్యాపార సంస్థలు వారికి అవసరమైన వస్తువులను ఆన్​లైన్​లోనే ఆర్డర్లు చేస్తున్నారు.

థర్డ్​పార్టీ సేలర్​గా : ఆన్​లైన్​ వ్యాపారం పల్లెలను తాకిన తరుణంలో పట్టణాలు వేదికలుగా మారుతున్నాయి. పెన్ను, పుస్తకం మొదలు, ఇమిటేషన్​ జ్యూవెలరీ, గిఫ్ట్​లు వంటి వస్తువులు, వ్యాపారాల నిర్వహణకు ఉపకరించే సామగ్రి, గృహ, వస్త్ర, సాంకేతిక సామగ్రి విక్రయాలకు యువత 'థర్డ్​పార్టీ సేలర్​'గా కొత్త అవతారం ఎత్తుతూ రెండు చేతులా సంపాదిస్తున్నారు.

బ్రాండింగ్ సృష్టించి ఆదాయం : హైదరాబాద్​లోని బేగంబజార్​లో ఇమిటేషన్​ జ్యూవెల్లరీ, వస్త్రాలకు సంబంధించిన దారాలు, గుండీలు, బాణాసంచా, ఫార్మా, ఆహారంలో వినియోగించే మసాలాలు, చార్మినార్​లో గాజులు, డ్రైఫ్రూట్స్, ఇతర పరికరాలను సైతం తక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలుచేసి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇంట్లోనే ప్యాకింగ్, బ్రాండింగ్ సృష్టించి ఆదాయం పొందుతున్నారు.

ఆన్​లైన్​ వేదికగా ప్రముఖ వన్​గ్రాం గోల్డ్​ వస్త్రాల విక్రయశాలలు ఇతర మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీలకు సంబంధించిన అధికారిక వెబ్​సైట్​లో వ్యాపారులుగా ఎదగవచ్చు. ఆధార్, పాన్ వివరాలు సమర్పిస్తే బిజినెస్​ అకౌంట్ ఇస్తున్నారు. ఆ అకౌంట్​తో ఔత్సాహికులకు వారి వెబ్​సైట్ వేదిక ద్వారా విక్రయించే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు.

నల్గొండ జిల్లాలో నిత్యం ఆన్​లైన్​ వ్యాపారం జరుగుతుందిలా (అంచనా) :

  • ఆర్డర్లు : 20 వేలు
  • సగటున కొనుగోళ్ల లావాదేవీలు : రూ.10 లక్షలు
  • పండగ వేళల్లో : రూ. 20 లక్షలు
  • ఆన్​లైన్​లో ఈ-కామర్స్ వ్యాపారులు : 34
  • ఉపాధి పొందుతున్న వారు : 1,000 మంది

జిల్లాలో ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్న వస్తువులు ఇలా :

100 మందితో చేసిన సర్వేలో వెల్లడించిన వివరాలు

  • ఆహార, నిత్యావసరాలు : 41
  • దుస్తులు, ఫ్యాషన్​ సామగ్రి : 34
  • ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలు : 25

ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్ పెడితే చాలు క్షణాల్లో డెలివరీ! - వినూత్న ఆలోచనతో వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న యువత

రూ.3 లక్షలతో ప్రారంభించి రూ.30 లక్షల వరకు టర్నోవర్​! - పర్యావరణ హితమైన విస్తరి ప్లేట్లు తయారు చేస్తున్న యువకుడు

Last Updated : September 14, 2025 at 5:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ONLINE BUSINESS IN TELANGANAECOMMERS BSINESS IN TELANGANASELLING BY OWN BRANDING TGఆన్​లైన్​ వేదికగా యువత వ్యాపారంSELF EMPLOYMENT IN NALGONDA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

అంబులెన్స్​ వద్దకెళ్లి జడ్జి విచారణ - బాధితుడికి రూ.కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశం

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.