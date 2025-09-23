మీరొక్కరు 8 మందిని కాపాడవచ్చు - సింపుల్గా ఇలా చేస్తే చాలు
అవయవ దానంపై యువతలో పెరిగిన అవగాహన - జీవన్దాన్లో స్వచ్ఛందంగా పేర్ల నమోదు - అవయవదానానికి ముందుకొస్తున్న యువత - మరిన్ని అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్న జీవన్దాన్ అధికారులు
Published : September 23, 2025 at 7:16 PM IST
Youth Coming Forward for Organ Donation In TG : మన అవయవాలు వృథా కాకుండా దానం చేయడం ద్వారా మరొకరి ప్రాణాన్ని నిలబెట్టొచ్చు. అనారోగ్యం, ఇతర కారణాల వల్ల అవయవాలు విఫలమై కొట్టుమిట్టాడుతున్న వారికి పునర్జన్మనిచ్చేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. ఒక్కరు ముందుకొస్తే 8 మందికి కొత్త జీవితం అందించవచ్చు. అవయవదానం ప్రాముఖ్యతను గుర్తించిన యువత స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తోంది. జీవన్దాన్ ట్రస్టులో అవయవ దాతలుగా తమ పేర్లను నమోదు చేసుకుంటూ ప్రతిజ్ఞ చేస్తోంది. హైదరాబాద్ యువకుడు తన జన్మదినోత్సవం నాడే అవయవ దాతగా వివరాలు నమోదు చేయడమనేది యువతలో వస్తున్న మంచి మార్పునకు సంకేతం.
అవయవ దానానికి ముందుకొస్తున్న యువత : నల్లొండ జిల్లాకు చెందినటువంటి ఓ యువకుడు(25) రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆ యువకుడిని హాస్పిటల్లో చేర్పించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. డాక్టర్లు బ్రెయిన్డెడ్గా ప్రకటించారు. జీవన్దాన్ వైద్య బృందం అతడి కుటుంబ సభ్యులను కలిసి అవయవదానం గురించి అవగాహన కల్పించగా అంగీకరించారు. దీంతో వైద్యులు అతడి గుండె, కాలేయం, రెండు మూత్రపిండాలను కూడా సేకరించారు. జీవన్దాన్లో పేర్లను నమోదు చేసుకుని అవయవ దాతల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శస్త్రచికిత్స ద్వారా వాటిని అమర్చారు.
కొన్ని రోజుల తర్వాత జీవన్దాన్ బృందం దాత కుటుంబ సభ్యులను వారి స్వస్థలంలో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి సత్కరించటంతో పాటు దాత అవయవాలు మరికొందరికి ప్రాణం పోసిన తీరును అందరికీ వివరించి అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంతో స్ఫూర్తిపొందిన మరికొందరు యువతీ యువకులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకునేందుకు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రావడం గమనార్హం.
ఆన్లైన్లో నమోదు ఇలా : అవయవ దాతలుగా తమ పేర్లను ఎవరైనా నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం జీవన్దాన్ వెబ్సైట్ను సందర్శించి వివరాలు నమోదు చేయొచ్చు.
- జీవన్దాన్ వెబ్సైట్ (jeevandan.gov.in) ఓపెన్ చేయాలి.
- డోనర్ కార్డు అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేశాక వివరాలను ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది.
- 2 రోజుల తర్వాత వ్యవధిలో డోనర్ డిజిటల్ కార్డును ఈ-మెయిల్, వాట్సప్ ద్వారా పంపిస్తారు.
- ఇందులో నమోదు చేసుకునేవారిలో ఎక్కువ మంది 20- 40 ఏళ్ల వయస్సు వారు ఉంటున్నట్లుగా అధికారులు తెలిపారు.
"జీవన్దాన్ ద్వారా అవయవ దానం ప్రాముఖ్యత తెలియజేసేందుకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడా స్వచ్ఛందంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే మరింత మంది ముందుకు వస్తారు. నమోదు చేసుకుంటే ఏమవుతుందోనని ఆందోళన చెందాల్సినవసరం లేదు. బ్రెయిన్డెడ్ అయినవారి నుంచి మాత్రమే కుటుంబ సభ్యుల అనుమతితోనే అవయవాలు సేకరిస్తాం"-శ్రీభూషణ్రాజు, జీవన్దాన్ నోడల్ అధికారి తెలంగాణ
అవగాహన కార్యక్రమాలు కీలకం : దేశీయంగా ఆర్గాన్ డొనేషన్ పెంచాలంటే విస్తృతంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అవయవదానాన్ని ప్రోత్సహించడం సర్కారు తన బాధ్యతగా స్వీకరించాలి. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగినవారు, సోషల్ యాక్టివిస్ట్లు, మత పెద్దలు, రాజకీయ నాయకులు ప్రతి అవకాశాన్ని ఆర్గాన్ డొనేషన్ గొప్పతనాన్ని చాటాలి. దేశీయంగా ఏటా లక్షల సంఖ్యలో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. వాటిలో ఎంతో మంది జీవన్మృతులుగా మారుతున్నారు. వారిలో కొద్ది మంది అవయవాలను ఫ్యామిలీ దానం చేసినా మనదేశంలో వాటికి కొరత ఉండదు. అవయవాల రవాణా సైతం ఉచితంగా జరిగేలా సర్కారు చర్యలు తీసుకోవాలి.
