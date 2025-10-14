ETV Bharat / state

'ఈ-వ్యసనం' ప్రాణాంతకం - ఎవరూ గుర్తించలేరని మత్తుకు బానిసలవుతున్న యువత

ఎలక్ట్రానిక్ మత్తు ఉత్పత్తులపై 2019 నుంచి నిషేధం - అమలులో ఉన్నప్పటికీ గుట్టుగా అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్న వ్యాపారులు - నిఘా పటిష్టం చేస్తామంటున్న అధికారులు

electronic cigarette In telangana
electronic cigarette In telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

electronic cigarette In telangana : ఒక వైపు రాష్ట్రంలో గంజాయి వినియోగం చాపకింద నీరులా వ్యాపిస్తుంటే మరోవైపు టీనేజర్లు కొత్త కొత్త చెడు వ్యసనాలకు ఆకర్షితులవుతున్నారు. తమ జీవితాలను చేజేతులారా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల కాలంలో నిషేధిత ఈ-సిగరెట్లు, వేపింగ్ మిషన్లు వాడుతూ అనారోగ్యాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నారు.

వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నా బేఖాతరు : నిజామాబాద్​ జిల్లాలో 18 నుంచి 35 ఏళ్ల వయసు జనాభా సమారు 4 లక్షల వరకు ఉంది. మానసిక ఒత్తిడి, ఇతర సమస్యలతో కొందరు సిగరెట్లకు అలవాటు పడుతున్నారు. ఇంకొంతమంది ఈ-సిగర్, వేపింగ్ మెషిన్లను మత్తు కోసం విచ్చలవిడిగా వాడుతున్నారు. చేతిలో ఇమిడిపోయే వేపింగ్ మిషన్లను వాడుతుండటం వల్ల యుక్త వయసులోనే ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతింటున్నాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వివిధ రకాల ఫ్లేవర్లలో లభించే వేప్ జ్యూస్ లేదా ఈ-లిక్విడ్​ను మత్తు కోసం వాడే వారి సంఖ్య ఇటీవల ఎక్కువవుతోంది. దీనిలో నికోటిన్​తో పాటు ప్రాణహాని కలిగించే రసాయనాలు ఉంటున్నాయి.

నిఘా పటిష్ఠం చేస్తేనే ఫలితం : పోలీసులు స్పందించి జిల్లాలోని దుకాణాలపై తనిఖీలు చేపట్టాలి. నిషేధిత ఎలక్ట్రానిక్ మత్తు పదార్థాలను గుర్తిస్తే వ్యాపారులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. మహారాష్ట్ర, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి సరుకు రానివ్వకుండా కట్టుదిట్టమైన నిఘా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలి.

యువతలో అవగాహన అవసరం : ఈ-సిగరెట్ల విక్రయం, వినియోగంపై నిషేధం ఉందని పోలీస్ అధికారులు వెల్లడించారు. విశ్వసనీయ సమాచారంతో పాటు టీ షాపుల వద్ద తనిఖీలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ సమస్య జటిలం కాకుండా నిఘా పటిష్టం చేస్తామని పేర్కొన్నారు. మత్తు అనర్థాలపై యువతకు అవగాహన కల్పిస్తామని అన్నారు.

"ఈ-సిగరెట్ల విక్రయం, వినియోగంపై నిషేధం ఉంది. విశ్వసనీయ సమాచారంతో పాటు టీ కొట్ల వద్ద తనిఖీలు చేస్తున్నాం. సమస్య జటిలం కాకుండా నిఘా పటిష్టం చేస్తాం. మత్తు అనర్థాలపై యవతకు అవగాహన కల్పిస్తాం" - పోలీస్ అధికారులు

ఒకరి నుంచి మరొకరికి ఈ-వ్యసనం : దేశంలో ఎలక్ట్రానిక్ మత్తు ఉత్పత్తులపై 2019 నుంచి నిషేధం అమలులో ఉంది. అయినప్పటికీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చాలా నగరాలు, పట్టణ కేంద్రాల్లో ఇవి లభ్యమవుతున్నాయి. కొందరు యువత హైదరాబాద్, ముంబయి, గోవా తదితర ప్రాంతాల నుంచి వీటిని తెప్పించుకుంటున్నారు. జిల్లా కేంద్రాల్లోని కొన్ని పాన్​షాప్​లు​ నిర్వాహకులు సరుకు తెప్పించుకుని గుట్టుగా అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం. స్నేహితుల్లో ఒకరి నుంచి మరొకరికి 'ఈ-వ్యసనం' అంటుతోంది.

వాసన రాకపోవడంతో : ఈ-ఉత్పత్తులు వాడే వారి నుంచి పొగాకు సిగరెట్ల మాదిరిగా పొగ, వాసన అనేది రాదు. దీనివల్ల తల్లిదండ్రులు సైతం పిల్లల అలవాట్లను గుర్తించలేకపోతున్నారని నిజామాబాద్​కు చెందిన ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. జిల్లా నుంచి ప్రతి ఏటా సుమారు పది వేల మందికి పైగా గల్ఫ్ తదితర దేశాలకు జీవనోపాధి వెతుక్కుంటూ వలస వెళ్తున్నారు. వీరిలో కొందరు దుబాయ్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి గ్రామాలకు వచ్చేటప్పుడు నిషేధిత ఉత్పత్తులను తెచ్చుకుని వినియోగిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. కుటుంబ సభ్యులే ఇలాంటి వారికి కౌన్సిలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నిషేధించిన ఈ సిగరెట్లను విక్రయించే వారిపై పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రజలదే.

