Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

రాత్రి 10 దాటాక రోడ్లపైకి వస్తున్నారా? - కాస్త జాగ్రత్తగా వెళ్లండి! - BIKE STUNTS MIDNIGHT IN HYD

పోకిరీల రూపంలో ప్రజలకు నయా ముప్పు - గంజాయి మత్తులో హడలెత్తిస్తున్న ఆకతాయిలు - అడిగితే దాడులు జనం బెంబేలు - చీకటి పడితే రోడ్లు, కాలనీల్లో వీరంగం

Youngsters Bike Stunts in Hyderabad
Youngsters Bike Stunts in Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read

Youngsters Bike Stunts at Midnight in Hyderabad : చింపిరి జుట్టు రంగురంగుల దుస్తులు సైలెన్సర్లు తీసేసిన వాహనాలతో విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. ఆపై గంజాయి మత్తు. వారికి జనం ఎదురుపడ్డా జనానికి వాళ్లు ఎదురుపడ్డా తప్పని మూకుమ్మడి దాడులు. రాత్రి పగలూ, పల్లె పట్నం అనే తేడా లేకుండా రాష్ట్రంలో రెచ్చిపోతున్న పోకిరీలు ప్రజలకు నరకం చూపిస్తున్నారు. చోరీలు, గొలుసు దొంగతనాలు, సైబర్‌ నేరాలు, అత్యాచార యత్నాలు, హత్యల వంటి నేరాల కంటే ఇలాంటి పోకిరీల వల్లనే ఇప్పుడు ప్రజలు ఎక్కువగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పోలీసులు పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం, ఫిర్యాదు చేసినా నిందితులపై పెట్టీ కేసులు పెట్టి వదిలేస్తుండటంతో మరింత చెలరేగిపోతున్నారు. 2023లో రాష్ట్రంలో ఇలాంటి కేసులు 7 లక్షలకుపైగా నమోదవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

  • ఇటీవల కూకట్​పల్లిలో ఓ ఘటన కలకలం సృష్టించింది. గంజాయి మత్తులో ఉన్న ఆకతాయి ఓ కుటుంబం ప్రయాణిస్తున్న కారుపైకెక్కి హల్​చల్​ చేశాడు. రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో పావుగంటకుపైగా అక్కడ గొడవ కారణంగా ఆ కుటుంబం తీవ్ర భయాందోళనలకు గురైంది.
  • అంతకు కొన్ని రోజులు ముందు జరిగిన ఘటనలో హారన్​ కొట్టిన పాపానికి కంటోన్మెంట్​ ఎమ్మెల్యే శ్రీగణేశ్​పై ఆకతాయిలు దాడికి ప్రయత్నించారు. వెంటనే గన్​మెన్​ కిందికి దిగడంతో పరారయ్యారు. దీనిపై ఎమ్మెల్యే ఓయూ పోలీస్​స్టేషన్లో అతడే ఫిర్యాదు చేశారు.

రాత్రయిందంటే చాలు : చీకటి పడిందంటే చాలు పోకిరీలు రోడ్డెక్కుతున్నారు. గుంపులు గుంపులుగా కాలనీల్లో పాగా వేస్తున్నారు. ఇక్కడేం చేస్తున్నారని ఎవరైనా నిలదీస్తే వెంటనే దాడులకు దిగుతున్నారు. దారి వెంట వెళుతున్న వారిని వేధించడం, సెల్‌ఫోన్లు వంటివి, వారి దగ్గరున్న పర్సును లాక్కోవడం వంటివీ చేస్తున్నారు. విధులు పూర్తిచేసుకుని అర్ధరాత్రి ఇళ్లకు వెళ్లే వారిపై ఉన్మాదుల్లా రాళ్లతో దాడులు చేస్తున్న ఉదంతాలు కోకొల్లలు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలతో రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తూ దారివెంట వెళుతున్న వారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు. నగరంలో ఐటీ కారిడార్‌లోని టీహబ్‌ వద్ద వారాంతాల్లో బైకులు, కార్లతో విన్యాసాలు మామూలయ్యాయి. ఆ సమయంలో అటువైపు వెళ్లాలంటేనే ఉద్యోగులు భయపడిపోతున్నారు.

పెట్టీ కేసులకే పరిమితం : రాత్రివేళ రోడ్లపై తిరుగుతూ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే వారిని గుర్తించి, వారి వివరాలను ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదు చేయాలని పోలీసు అధికారులు గతంలో ఆదేశించారు. అటువంటి వారిపై ఓ కన్నేసి ఉంచడంతోపాటు కౌన్సెలింగ్‌ ఇవ్వాలని నిర్దేశించారు. ఇది కొంతకాలమే అమలైనా అప్పట్లో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. ఈ తరహా వేధింపులపై ఫిర్యాదు చేస్తే పోలీసులు పెట్టీ కేసులు నమోదు చేసి నిందితులను వదిలేస్తున్నారు. లోక్‌ అదాలత్‌లో జరిమానా కట్టించుకుని కేసులు మూసివేస్తున్నారు. దాంతో వారికి కేసులంటే భయం పోయిందని, పదే పదే అదే విషయాన్ని పునరావృత్తం చేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గత కొంతకాలంగా ఇలాంటి ఫిర్యాదులపై కేసులు నమోదు కాలేదనే విమర్శలూ ఉన్నాయి.

ఇదిగో మరిన్ని ఉదంతాలు :

  • కేపీహెచ్‌బీలోని ఒక అపార్ట్‌మెంటు ఎదుట పార్కులో గంజాయి తాగుతున్న యువకులను అక్కడున్న సెక్యూరిటీగార్డు వెంకటరమణ నిలదీశాడు. రెచ్చిపోయిన వాళ్లు ఇనుప రాడ్డుతో కొట్టడంతో ఆయన అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు.
  • అత్తాపూర్‌ హసన్‌నగర్‌లో ఇంటి ముందు గంజాయి తాగొద్దు అన్న పాపానికి కొందరు ఇంటి యజమానిపై పిడిగుద్దులు కురిపించారు.
  • ఎల్బీనగర్‌ సమీపంలోని ఓ కాలనీలో అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో నలుగురు యువకులు చెట్టు కింద చీకట్లో మద్యం తాగుతుండగా స్థానికులు కొందరు నిలదీశాడు. దాంతో వారంతా వారిపై దాడికి ప్రయత్నించారు.

''రాత్రిపూట ఆకతాయిలు, అసాంఘిక శక్తుల కార్యకలాపాలను అడ్డుకోవడానికి పెట్రోలింగ్‌ విస్తృతంగా నిర్వహిస్తున్నాం. అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నాం. ప్రత్యేక బృందాలతో పాత నేరస్థుల కదలికల్ని గమనిస్తున్నాం. ఆశ్రయం లేక ఫుట్‌పాత్‌లు, బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్ల వద్ద ఉండేవారిని గుర్తించి ఎన్జీవోల సాయంతో షెల్టర్‌ ఇప్పిస్తున్నాం. ఈ తరహా మరిన్ని చర్యలతో రాత్రి సమయంలో నేరాలను నియంత్రిస్తాం.'' - సాధన రష్మి పెరుమాళ్, హైదరాబాద్‌ నార్త్‌జోన్‌ డీసీ

పోకిరీలకు అడ్డాగా ఐటీ కారిడార్ - అటువైపుగా వెళ్లాలంటేనే భయపడుతున్న నగరవాసులు

ఒకే బైక్​పై 8 మందితో స్టంట్స్ - సర్కస్​లో కాదు మన హైదరాబాద్ రోడ్లపైనే

Youngsters Bike Stunts at Midnight in Hyderabad : చింపిరి జుట్టు రంగురంగుల దుస్తులు సైలెన్సర్లు తీసేసిన వాహనాలతో విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. ఆపై గంజాయి మత్తు. వారికి జనం ఎదురుపడ్డా జనానికి వాళ్లు ఎదురుపడ్డా తప్పని మూకుమ్మడి దాడులు. రాత్రి పగలూ, పల్లె పట్నం అనే తేడా లేకుండా రాష్ట్రంలో రెచ్చిపోతున్న పోకిరీలు ప్రజలకు నరకం చూపిస్తున్నారు. చోరీలు, గొలుసు దొంగతనాలు, సైబర్‌ నేరాలు, అత్యాచార యత్నాలు, హత్యల వంటి నేరాల కంటే ఇలాంటి పోకిరీల వల్లనే ఇప్పుడు ప్రజలు ఎక్కువగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పోలీసులు పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం, ఫిర్యాదు చేసినా నిందితులపై పెట్టీ కేసులు పెట్టి వదిలేస్తుండటంతో మరింత చెలరేగిపోతున్నారు. 2023లో రాష్ట్రంలో ఇలాంటి కేసులు 7 లక్షలకుపైగా నమోదవడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

  • ఇటీవల కూకట్​పల్లిలో ఓ ఘటన కలకలం సృష్టించింది. గంజాయి మత్తులో ఉన్న ఆకతాయి ఓ కుటుంబం ప్రయాణిస్తున్న కారుపైకెక్కి హల్​చల్​ చేశాడు. రాత్రి 9 గంటల ప్రాంతంలో పావుగంటకుపైగా అక్కడ గొడవ కారణంగా ఆ కుటుంబం తీవ్ర భయాందోళనలకు గురైంది.
  • అంతకు కొన్ని రోజులు ముందు జరిగిన ఘటనలో హారన్​ కొట్టిన పాపానికి కంటోన్మెంట్​ ఎమ్మెల్యే శ్రీగణేశ్​పై ఆకతాయిలు దాడికి ప్రయత్నించారు. వెంటనే గన్​మెన్​ కిందికి దిగడంతో పరారయ్యారు. దీనిపై ఎమ్మెల్యే ఓయూ పోలీస్​స్టేషన్లో అతడే ఫిర్యాదు చేశారు.

రాత్రయిందంటే చాలు : చీకటి పడిందంటే చాలు పోకిరీలు రోడ్డెక్కుతున్నారు. గుంపులు గుంపులుగా కాలనీల్లో పాగా వేస్తున్నారు. ఇక్కడేం చేస్తున్నారని ఎవరైనా నిలదీస్తే వెంటనే దాడులకు దిగుతున్నారు. దారి వెంట వెళుతున్న వారిని వేధించడం, సెల్‌ఫోన్లు వంటివి, వారి దగ్గరున్న పర్సును లాక్కోవడం వంటివీ చేస్తున్నారు. విధులు పూర్తిచేసుకుని అర్ధరాత్రి ఇళ్లకు వెళ్లే వారిపై ఉన్మాదుల్లా రాళ్లతో దాడులు చేస్తున్న ఉదంతాలు కోకొల్లలు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలతో రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తూ దారివెంట వెళుతున్న వారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు. నగరంలో ఐటీ కారిడార్‌లోని టీహబ్‌ వద్ద వారాంతాల్లో బైకులు, కార్లతో విన్యాసాలు మామూలయ్యాయి. ఆ సమయంలో అటువైపు వెళ్లాలంటేనే ఉద్యోగులు భయపడిపోతున్నారు.

పెట్టీ కేసులకే పరిమితం : రాత్రివేళ రోడ్లపై తిరుగుతూ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే వారిని గుర్తించి, వారి వివరాలను ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదు చేయాలని పోలీసు అధికారులు గతంలో ఆదేశించారు. అటువంటి వారిపై ఓ కన్నేసి ఉంచడంతోపాటు కౌన్సెలింగ్‌ ఇవ్వాలని నిర్దేశించారు. ఇది కొంతకాలమే అమలైనా అప్పట్లో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. ఈ తరహా వేధింపులపై ఫిర్యాదు చేస్తే పోలీసులు పెట్టీ కేసులు నమోదు చేసి నిందితులను వదిలేస్తున్నారు. లోక్‌ అదాలత్‌లో జరిమానా కట్టించుకుని కేసులు మూసివేస్తున్నారు. దాంతో వారికి కేసులంటే భయం పోయిందని, పదే పదే అదే విషయాన్ని పునరావృత్తం చేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గత కొంతకాలంగా ఇలాంటి ఫిర్యాదులపై కేసులు నమోదు కాలేదనే విమర్శలూ ఉన్నాయి.

ఇదిగో మరిన్ని ఉదంతాలు :

  • కేపీహెచ్‌బీలోని ఒక అపార్ట్‌మెంటు ఎదుట పార్కులో గంజాయి తాగుతున్న యువకులను అక్కడున్న సెక్యూరిటీగార్డు వెంకటరమణ నిలదీశాడు. రెచ్చిపోయిన వాళ్లు ఇనుప రాడ్డుతో కొట్టడంతో ఆయన అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు.
  • అత్తాపూర్‌ హసన్‌నగర్‌లో ఇంటి ముందు గంజాయి తాగొద్దు అన్న పాపానికి కొందరు ఇంటి యజమానిపై పిడిగుద్దులు కురిపించారు.
  • ఎల్బీనగర్‌ సమీపంలోని ఓ కాలనీలో అర్ధరాత్రి 2 గంటల సమయంలో నలుగురు యువకులు చెట్టు కింద చీకట్లో మద్యం తాగుతుండగా స్థానికులు కొందరు నిలదీశాడు. దాంతో వారంతా వారిపై దాడికి ప్రయత్నించారు.

''రాత్రిపూట ఆకతాయిలు, అసాంఘిక శక్తుల కార్యకలాపాలను అడ్డుకోవడానికి పెట్రోలింగ్‌ విస్తృతంగా నిర్వహిస్తున్నాం. అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నాం. ప్రత్యేక బృందాలతో పాత నేరస్థుల కదలికల్ని గమనిస్తున్నాం. ఆశ్రయం లేక ఫుట్‌పాత్‌లు, బస్టాండ్లు, రైల్వేస్టేషన్ల వద్ద ఉండేవారిని గుర్తించి ఎన్జీవోల సాయంతో షెల్టర్‌ ఇప్పిస్తున్నాం. ఈ తరహా మరిన్ని చర్యలతో రాత్రి సమయంలో నేరాలను నియంత్రిస్తాం.'' - సాధన రష్మి పెరుమాళ్, హైదరాబాద్‌ నార్త్‌జోన్‌ డీసీ

పోకిరీలకు అడ్డాగా ఐటీ కారిడార్ - అటువైపుగా వెళ్లాలంటేనే భయపడుతున్న నగరవాసులు

ఒకే బైక్​పై 8 మందితో స్టంట్స్ - సర్కస్​లో కాదు మన హైదరాబాద్ రోడ్లపైనే

For All Latest Updates

TAGGED:

BIKE STUNTS MIDNIGHT IN HYDYOUNGSTERS BIKE STUNTS IN MIDNIGHTDANGEROUS BIKE STUNTS IN HYDERABADBIKE STUNTS MIDNIGHT IN HYD

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

భారత్​లో విదేశీ విద్య : ఆ యూనివర్సిటీలన్నీ మన దేశంలో ఏర్పాటు

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.