బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు వరుస నోటిఫికేషన్లు - సిద్ధమవుతున్న యువతరం - YOUNGSTERS PREPARING FOR BANK JOBS

వివిధ బ్యాంకులు నియామక ప్రకటనలు విడుదల చేయడంతో ఉద్యోగ సాధనలో మునిగిపోయిన యువత - ఏ ఉద్యోగంలో లేనివిధంగా పదోన్నతులు, వేతనాలు లభిస్తుండటంతో ఆసక్తి

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 10:40 PM IST

Youngsters Preparing for Bank Jobs with Successive Notifications: వైట్‌ కాలర్‌ జాబ్‌ 5 అంకెల వేతనం, సమాజంలో మంచి గౌరవం, ఉద్యోగ భద్రత, ఒడిదొడుకులు లేని ఉద్యోగం కావడంతో యువతరం బ్యాంకుల్లో ‘కొలువు’తీరాలని ఆశిస్తోంది. ఆకర్షణీయమైన కొలువు కావడంతో పట్టణ, గ్రామీణ యువత బ్యాంకు ఉద్యోగాలపై ఎనలేని ఆసక్తి కనబరుస్తోంది. సాఫ్ట్‌వేర్‌ రంగంతో పోలిస్తే ఉద్యోగ భద్రత స్థిరంగా ఉండటంతోపాటు ఏ ఉద్యోగంలో లేనివిధంగా పదోన్నతులు, మంచి వేతనాలు లభిస్తుండటంతో డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ, పీజీ చేసిన యువతీ, యవకులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇటీవల వివిధ బ్యాంకులు నియామక ప్రకటనలు విడుదల చేయడంతో ఉద్యోగ సాధనలో మునిగిపోయారు.

అన్నింటికీ ఒకటే శిక్షణ: సాధారణంగా అన్ని బ్యాంకుల నియామక పరీక్షలు ఒకేలా ఉంటాయి. ఒక బ్యాంకు పరీక్షకు సంబంధించి పూర్తిగా చదివితే మిగిలినవీ సులువుగా రాసేందుకు వీలుంటుంది. ఈ క్రమంలో యువత ఇటువైపు చూస్తోంది. ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్, జనరల్, ఎకనామిక్‌ అవేర్‌నెస్‌ వంటి అంశాలపై పట్టు సాధించాల్సి ఉంటుంది. సిలబస్‌ బాగా అర్థం చేసుకొని టైమ్‌టేబుల్‌ ప్రకారం ముందుకెళ్తే గెలుపుతీరానికి చేరుకోవచ్చు.

తాను గతేడాది ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేశనని అప్పటి నుంచి బ్యాంకు ఉద్యోగం కోసం సిద్ధం అవుతున్నట్లు అని ఈశ్వరి తెలిపారు. ఏటా నియామకాలకు ప్రకటనలు విడుదలవుతున్నాయని ఏడాది పాటు కష్టపడితే బ్యాంకు ఉద్యోగం సాధించొచ్చని అంచనాకొచ్చిననట్లు డిగ్రీ విద్యార్థి రామసుబ్బయ్య తెలిపారు. ఆ దిశగా ముందుకెళ్తున్నట్లు అన్నారు.

గ్రామీణ యువత ఆసక్తి: ఒకప్పుడు పట్టణ విద్యార్థులు బ్యాంకు ఉద్యోగాలపై ఆసక్తి చూపేవారు. కాని ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన యువత కూడా బ్యాంకు ఉద్యోగాల వైపు దృష్టి సారించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి ఉద్యోగ ప్రకటనలు 3, 4 ఏళ్లకు ఒకసారి ఉండటం అవి కాడా తక్కువ సంఖ్యలో ఉండటంతో యువతరం ఉద్యోగ ఆలోచనలు బ్యాంకుల వైపు మళ్లింది.

ఏటా క్రమం తప్పకుండా బ్యాంకుల కొలువులకు ప్రకటనలు వస్తుండటం, డిగ్రీ అర్హత ఉండటం, పోస్టులు సంఖ్యలో భారీగా ఉంటున్న క్రమంలో ఇటువైపు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకుంటున్న వారిలో ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసినవారే ఎక్కువగా 50 శాతం వరకు ఉంటున్నారు. మిగిలిన వారిలో డిగ్రీ, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ ఇతరత్రా చదివినవారు ఉన్నారు.

అవగాహన ముఖ్యం: పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే అవగాహన కలిగి ఉండాలని బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ బరోడాలో పీవో రాజేష్ అన్నారు. తాను కూడా ఇలానే చదివి బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ బరోడాలో పీవో ఉద్యోగం సాధించినట్లు తెలిపారు. అన్ని అంశాలపై పట్టు సాధించాలని ఎలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చినా ఒత్తిడికి గురవకుండా ఆలోచించి సమాధానాలు రాయాలని సూచిస్తున్నారు. రోజుకు ఎన్ని గంటలు చదువుతున్నది ముఖ్యం కాదని ఎలా చదివామన్నదే కీలకమని అన్నారు. పరీక్ష కేంద్రంలో ఎలాంటి ఒత్తిడికి గురవకుండా ప్రశాంతంగా పరీక్ష రాసి ఉద్యోగం సాధించానని రాజేశ్ తెలిపారు.

ఇటీవల విడుదలైన ఉద్యోగ ప్రకటనలు:

సంస్థసంఖ్య
ఎస్బీఐ క్లర్క్5,180
ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం4947
ఎన్ఐఏసీసీ ఏవో550
ఐబీపీఎస్ క్లర్క్10277
ఆర్ఆర్బి టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-I183
ఆర్ఆర్ఆ్బ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్-36055
బీమా సంస్థ500

ఇండియన్ బ్యాంకు అపెంట్రిస్

షిప్

1500

