టీ షర్ట్ మేడిన్ తెలంగాణ - అంతర్జాతీయ బ్రాండ్గా వరంగల్ వస్త్రం
అంతర్జాతీయ విపణిలో వరంగల్ వస్త్రం - దక్షిణ కొరియా దిగ్గజ సంస్థ యంగ్వన్ ఉత్పత్తి షురూ - 2029 నాటికి 120 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి, 11,700 మందికి ఉద్యోగాలు
Published : October 11, 2025 at 7:55 AM IST
Youngone Company Tshirts Manufactured in Kakatiya Mega Textile Park : మేడిన్ తెలంగాణ సాక్షాత్కారమైన వేళ తెలంగాణ టీ షర్ట్ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ దుస్తుల మార్కెట్లో ఆకట్టుకుంటోంది. సౌత్ కొరియాకు చెందిన దిగ్గజ సంస్థ యంగ్వన్ వరంగల్ సమీపంలోని కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్లో తమ తొలిదశ ప్రోడక్షన్ను తాజాగా ప్రారంభించింది. ఇక్కడ తయారు చేస్తున్న టీ షర్టుల్లో 100 శాతం ఉత్పత్తులను విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తుండడం మరో విశేషం.
అన్నింటి మీదా మేడిన్ తెలంగాణ, ఇండియా అని బ్రాండ్ ముద్రించి ఉండడం మన వస్త్ర పరిశ్రమ ఖ్యాతిని దశదిశలా చాటుతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో యంగ్వన్ సంస్థ చేసుకున్న ఒప్పందంలో భాగంగా 120 మిలియన్ డాలర్ల (12 కోట్లు) పెట్టుబడితో ఇక్కడ మొత్తం 8 ప్రాజెక్టులు నిర్మించాల్సి ఉంది. తొలిదశలో ఇప్పటి వరకు 25 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో యంగ్వన్ వారు ఆరు భవన నిర్మాణాలు చేపట్టారు. ఇటీవలే తొలి ప్రాజెక్టు పూర్తయింది.
ప్రస్తుతం ప్రతి నెలా సుమారు రూ.కోటి విలువైన 10 నుంచి 15 వేల టీ షర్టులను ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పరిశ్రమలో సుమారు 200 మంది పని చేస్తున్నారు. 2029 నాటికి మొత్తం 8 ప్రాజెక్టులు పూర్తిచేసి సుమారు 11,700 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో యంగ్వన్ సంస్థ వేగంగా ప్రణాళిక అమలు చేస్తోంది. వరంగల్ జిల్లా సంగెం మండలం సమీపంలోని కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కులో యంగ్వన్ పరిశ్రమను నెలకొల్పారు.
గ్రామీణులకు ఉపాధి అవకాశాలు : యంగ్వన్ సంస్థ ప్రాజెక్టు భారత పారిశ్రామిక రంగానికి ఒక మోడల్ పెట్టుబడిగా నిలుస్తోంది. ఇది వస్త్ర తయారీ కేంద్రం మాత్రమే కాదు ఉపాధి, ఎగుమతులు, స్థిర ఆర్థికాభివృద్ధికి మార్గదర్శకంగా నిలిచే ప్రాజెక్టుగా కూడా నిలవనుంది. నిర్దేశించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం కొనసాగితే 2029 నాటికి మేకిన్ ఇండియా విజన్కు చక్కటి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.
సుమారు 1,357 ఎకరాల్లో నెలకొల్పిన కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్లోని 297 ఎకరాల్లో పెద్ద ఎత్తున యంగ్వన్ కంపెనీని ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ యువత జీవనోపాధికి ఇది మరింత తోడ్పాటును అందించనుంది. టెక్స్టైల్ రంగంలో గార్మెంట్ మేకింగ్, క్వాలిటీ కంట్రోల్, స్యూయింగ్ వంటి ఉద్యోగాలు పెద్ద సంఖ్యలో లభ్యమవుతాయి. ఇప్పటికే కొన్ని పోస్టులకు అర్హతలను బట్టి నియామకాలు జరుగుతున్నాయి. ఉదాహరణకు సీనియర్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్, డిప్లొమా సివిల్ ఇంజినీర్, మేనేజర్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఎకౌంట్స్, ఫ్యాక్టరీ మేనేజర్ వంటివి.
90 శాతం మహిళలే : యంగ్వన్ వస్త్ర పరిశ్రమలో 90 శాతం మంది మహిళలే పనిచేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సమీప గ్రామాలకు చెందిన మహిళలకు ఇక్కడ ఉపాధి లభిస్తోంది. వీరికి కంపెనీయే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పనుల్లోకి తీసుకుంటోంది. ప్రధానంగా టైలరింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ వంటి మొదలైన పనులు నేర్పిస్తోంది. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన కార్మిక వేతన చట్టం ప్రకారం వీరికి వేతనాలు అందజేస్తున్నట్లు యంగ్వన్ ప్రతినిధి వివరించారు.
ప్రారంభ వేతనం రూ.15 వేల నుంచి వారికున్న నైపుణ్యాన్ని బట్టి రూ.40 నుంచి 50 వేల వరకూ ఇస్తున్నారు. మహిళలను వారి సొంత గ్రామాల నుంచి కంపెనీ బస్సుల్లో తీసుకొచ్చి విధులు పూర్తయ్యాక తిరిగి తీసుకెళ్లి దింపుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో కంపెనీ యూనిట్లను విస్తరించడం ద్వారా సమీప గ్రామాల్లోని మరింత మంది మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరగే అవకాశం ఉంది. మరో మూడు నెలల్లో ఇంకో మూడు భవనాలు అందుబాటులోకి వస్తాయని కంపెనీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. వచ్చే నాలుగేళ్లలో పూర్తిస్థాయిలో మొత్తం 8 యూనిట్లు పని ప్రారంభిస్తాయి.
- మేడిన్ తెలంగాణ, ఇండియా స్టాంప్తో ఇక్కడి ఉత్పత్తులు 100 శాతం విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఏటా సుమారు రూ.10 నుంచి 12 కోట్ల విలువైన టీషర్ట్స్ ఎగుమతి చేసేలా ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు.
- ఈ యంగ్వన్ పరిశ్రమ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ కింద గుర్తింపు పొందింది. ఇందులో పురుషులు, మహిళలు, పిల్లలకు అనుకూలంగా ఉండే టీ షర్ట్స్ తయారవుతున్నాయి. వీటిని ప్రధానంగా చలి ఎక్కువగా ఉండే దేశాల్లో ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. జాకెట్స్, స్వెట్టర్లు, యోగా ప్యాంట్లు, స్పోర్ట్స్ డ్రెస్లు వంటివి కూడా త్వరలో ఉత్పత్తి చేయనున్నారు.
"యంగ్వన్ గ్రూప్ కింద ఎవర్టాప్ టెక్స్టైల్ అండ్ అపెరల్ కాంప్లెక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది మా కంపెనీ పూర్తి పేరు. ఇప్పటికే బంగ్లాదేశ్, ఉజ్బెకిస్తాన్, ఇథియోపియా, వియత్నాం, ఎల్ సాల్వడార్లో కంపెనీలను నిర్వహిస్తున్నాం. తెలంగాణలోనిది ఆరో పరిశ్రమ. అంతర్జాతీయంగా మా ఉత్పత్తులు క్వాలిటీకి పెట్టింది పేరు. ప్రస్తుతం ఇక్కడి స్థానిక రైతుల నుంచి కొంత పత్తిని కొనుగోలు చేస్తున్నాం" -శ్రీకాంత్ ఎస్ భమిడిపాటి, డైరెక్టర్ అండ్ హెడ్, ఇండియా, యంగ్వన్
ప్రస్తుతం యంగ్వన్ సంస్థలో అధికశాతం మహిళలే పనిచేస్తుండడంతో వారి రాకపోకలకు వీలుగా ఉండేలా పనివేళలను ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకే నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రతినిధులు చెప్పారు. వచ్చే రెండు మూడేళ్లలో వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగులు అవసరమైన సమయాల్లో ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ బస్సులను నడపడం ద్వారా వారి ప్రయాణం మరింత సులభమవుతుందని పేర్కొన్నారు. కాకతీయ టెక్స్టైల్ పార్క్లో తయారైన ఉత్పత్తులను ముందుగా చెన్నైకి పంపించి, అక్కడి నుంచి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నామన్నారు. మరిన్ని పరిశ్రమలు పెరిగి వేల సంఖ్యలో ఉత్పత్తులు జరిగినప్పుడు నిల్వ చేసుకోవడానికి వీలుగా కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్లోనే ఒక డ్రైపోర్ట్ను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లామని దానికి సానుకూలంగా స్పందన లభించిందని తెలిపారు.
