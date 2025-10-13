ETV Bharat / state

తండాల కథలతో వీడియోలు - స్వయం ఉపాధి వైపు మన్యం యువకులు

ఎక్స్‌ప్లోరింగ్‌ వీడియోలకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో యమ క్రేజ్‌ - గిరిజనుల కథలే వారికి జీవనోపాధి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 5:08 PM IST

Young YouTubers From Manyam District Bringing Out Tribal Lifestyle Through Youtube : చదువు పూర్తయ్యాక చాలామంది ఉద్యోగ వేటలో పడటం సర్వసాధారణం. కొందరు స్వయం ఉపాధి వైపు అడుగులు వేస్తారు. మరికొందరు వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. కానీ ఈ జెన్‌జెడ్‌ కాలంలో యువతరం ప్రతీ అంశంతో భిన్నత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారు. వారి ఆలోచనలతో సరికొత్త ఆలోచనలతో జీవన విధానం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది.

ప్రపంచాన్ని ప్రజల కళ్లముందు ఉంచేందుకు పోటీ పడుతోంది. అందులో భాగంగా కొందరు ఇన్‌ప్ల్యూయెన్సెర్లుగా, యూట్యూబర్లుగా మారి కొత్త ప్రదేశాలు, ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలు, గిరులు, సముద్రాలు, గిరిజన తండాలను తమ ఫోన్లల్లో బంధిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఎక్స్‌ప్లోరింగ్‌ వీడియోలకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో యమ క్రేజ్‌ ఉంది. దీంతో చాలామంది ఆ దిశగానే అడుగులు వేస్తున్నారు. ఉమ్మడి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోనూ పలువురు ప్రపంచ పర్యాటకులుగా మారుతున్నారు.

విలేజ్‌ ట్యూబ్‌ పేరిట యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ : గంట్యాడ ప్రాంతానికి చెందిన రేవళ్ల సతీష్‌ పల్లె అందాలను ప్రపంచం దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నారు. చక్కగా మాట్లాడుతూ, మదిని కట్టిపడేసే దృశ్యాలతో ప్రేక్షకులను అబ్బురపరుస్తున్నారు. నీలావతి కొండల్లోని దుర్గా భైరవ శిఖరంపై ఉన్న బౌద్ధస్థూపాలపై చేసిన వీడియోతో మంచి గుర్తింపు పొందారు. అప్పటి నుంచి ఆ ప్రాంతానికి వేల మంది వెళ్తున్నారు. కాశీపట్నం, వైకుంఠగిరి, చిట్టెంపాడు, బొర్రా, అరకు, మాచ్‌ఖండ్, గోస్తనీ, వంజంగి, లంబసింగి తదితర గిరి ప్రాంతాలకు సైతం వెళ్లారు. విలేజ్‌ ట్యూబ్‌ పేరిట యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ నడుపుతున్నారు. ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ చురుగ్గా ఉంటున్నారు.

తెగలు, తండాల గురించి ప్రపంచానికి చెప్పాలనుకున్నా : మాది సీతంపేట మండలం గూడగుడ్డి గిరిజన గ్రామానికి చెందిన యూట్యూబర్​ చిన్నారావు చిన్ననాటి నుంచి ఆ ప్రాంతానికే పరిమితమయ్యారు. ఈ క్రమంలో అతను గిరిజనులకు సంబంధించిన కొన్ని వీడియోలు చేశారు. అదే సమయంలో దేశంలోని ఇతర తెగలు, తండాల గురించి చెప్పాలనుకున్నా ప్రపంచానికి తెలియజేయాలి అనుకున్నారు. అందుకే అన్నిచోట్లా పర్యటిస్తున్నట్లు తెలుపుతున్నారు.

మేఘాలయ సమీపంలోని ఓ కంపెనీలో ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తూనే ఇప్పటివరకు అసోం, మేఘాలయ, మిజోరం, త్రిపుర, నాగాలాండ్, డార్జిలింగ్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో తిరిగారీయన. అక్కడి గిరిజనుల జీవన విధానం, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, పంటల సాగు, ఆహారపు అలవాట్లను నా వీడియోల ద్వారా చెబుతున్నారు. నాగాలాండ్‌లో 18 తెగల ఆధ్వర్యంలో జరిగే హార్న్‌బిల్‌ ఫెస్టివల్‌ చిత్రీకరణకు గానూ తనకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఇతడి మినీ ఎక్స్‌ప్లోర్‌ ఛానల్‌కు లక్ష మందికిపైగా సబ్‌స్క్రైబర్లు ఉన్నారు.

అటవీ ప్రాంతాలు అన్ని చోట్లా : విజయనగరం ఉమ్మడి జిల్లా మన్యం, మైదానం, కొండ, మెట్ట, అటవీ ప్రాంతాల కలయిక. దీంతో వాటిని అన్వేషించేందుకు చాలామంది అడుగేస్తున్నారు. వివిధ రకాల పేర్లతో వీడియోలు తీస్తున్నారు. సీతంపేట, పాచిపెంట, సాలూరు, గుమ్మలక్ష్మీపురం, కొఠియాలోని గిరిజన ప్రాంతాలు, జలపాతాలు, శిఖర గ్రామాలు, గంట్యాడ, నెల్లిమర్లలోని కొండలు, అడవులు, బౌద్ధారామాలు, ఇతర ప్రాంతాల్లోని ఆలయాలను వీడియోల్లో నిక్షిప్తం చేస్తూ వ్యూస్‌ సాధిస్తున్నారు.

