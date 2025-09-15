'టీ' తాగుదాం కప్పు తినేద్దాం - ‘క్రంచీ కప్స్’ తయారీలో యువతుల ప్రతిభ
ఓ వైపు ఉద్యోగాలు వదిలి, మరోవైపు పర్యావరణహితంగా ‘క్రంచీ కప్స్’ తయారీలో యువతులు - రోజుకు 4,000 కప్పులు తయారీ - దేశ, విదేశాలకు ఎగుమతులు
Young Womens Making Crunchy Cups Concept in Rajahmundry : టీ అంటే చాలా మందికి అమితమైన ఇష్టం. అలాంటిది టీ తాగడమే కాదండోయ్ ఆ కప్పును తినేయవచ్చు అంటే కాస్త కొత్తగా ఉన్నా ఇప్పుడు ఇదే చాలా చోట్ల ట్రెండ్ అవుతుంది. మనం ఐస్ క్రీమ్ కోన్ను ఎలా అయితే తింటామో, అలాగే ఈ క్రంచీ కప్స్నూ తినవచ్చు. దీని వల్ల పర్యావరణానికి మేలు చేసినా వాళం అవుతాం. ఉద్యోగాలు సైతం వదిలి, వీటి గురించి అధ్యయనాలు చేసి ఈ బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఆ ఇద్దరూ అమ్మాయిలు. అసలు ఏంటో తెలుసుకుందాం!
ఒకవైపు పర్యావరణ పరిరక్షణ అంటూనే ఉంటున్నాం. మరోవైపు యథేచ్ఛగా ప్లాస్టిక్ వినియోగిస్తున్నాం. ఇటువంటి పరిస్థితి నుంచి ప్రజలకు కొంతైనా మేలు చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన ఇద్దరు స్నేహితులు వినూత్న ఆలోచనతో చేశారు. '‘టీ తాగండి - కప్పు తినండి’' అంటూ ముందుకెళ్తున్నారు. వారు రాగి, బియ్యం, మొక్కజొన్న పిండి, కొంచెం మైదా, చక్కెర మిశ్రమంతో టీ కప్పులు తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నారు. దాదాపు 3 సంవత్సరాలుగా ఈ రంగంలో రాణిస్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు సహా ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ‘క్రంచీ కప్స్’ పేరిట సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు. అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
ఉద్యోగం వదిలి: రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన పి.మణికుమారి, ఎ.కె.హిమబిందు స్నేహితులు. మణికుమారి హైదరాబాద్లో ఓ కంపెనీలో నెలకు సుమారుగా రూ.లక్ష జీతానికి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా ఉద్యోగం చేశారు. ఇప్పుడు జాబ్ వదిలేశారు. హిమబిందు నన్నయ వర్సిటీలో కాంట్రాక్ట్ విధానంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పని చేస్తున్నారు. ఇటలీలో వినూత్నంగా టీ కప్పు తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకున్నారు. వీరిద్దరూ దాని మీద అధ్యయనం చేశారు. దాచుకున్న పొదుపు డబ్బులు రూ.25 లక్షలతో 2022 అక్టోబరులో ‘క్రంచీ కప్స్’ పేరుతో సంస్థకు అంకురార్పణ చేశారు.
ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతులు: ప్రస్తుతం రోజుకు 4,000 కప్పులు తయారు చేస్తున్నారు. నెలకు 1.20 లక్షల కప్పులు దేశ, విదేశాలకు పంపుతున్నారు. రాజమహేంద్రవరం, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తణుకు నగరపాలక సంస్థలు, ఖమ్మం కలెక్టరేట్లో సమావేశాలు నిర్వహించేటప్పుడు వీటిని ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజం ఏర్పాటుకు మా వంతు ప్రయత్నంగా ‘టీ తాగండి - కప్పు తినండి’ కాన్సెప్ట్తో క్రంచీకప్స్ యూనిట్ ప్రారంభించామని వివరించారు. మా ప్రయత్నానికి సర్కారు మరింత ప్రోత్సాహం అందించాలి అని వారు కోరుకుంటున్నారు.
ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే: సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారు చేసే ఈ కప్పుల్లో టీ, కాఫీ, ఏ ఇతర వేడి/చల్లని ద్రవం వేసినా 20 నిమిషాల వరకు కప్పు అలానే చెక్కుచెదరకుండా ఉంటుంది. తాగేసిన తరువాత క్రిస్పీగా ఉండే ఆ కప్పును చక్కగా తినవచ్చును. ఒకవేళ తినడం ఇష్టం లేకపోతే గనక బయట పడేసినా మట్టిలో కలిసిపోతుంది. పశువులు తిన్నా వాటికి ఎటువంటి హానీ జరగదు. యంత్రంపై ఒక దఫాలో 36 కప్పులు తయారవుతాయి. దీనికి సగటున 6 నిమిషాలు సమయం పడుతుంది. రోజుకు 4,000 కప్పులు తయారు చేస్తున్నారు. 2 కిలోల మేర రద్దు వస్తుంది. దీనిని పశువులకు మేతగా వేస్తున్నారు.
