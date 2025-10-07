అమ్మాయిలూ ఆన్లైన్ పరిచయాలతో జర జాగ్రత్త! - గుడ్డిగా ఎవరినీ నమ్మొద్దు!!
తెలిసీ తెలియని వయసులో అపరిచితుల ఆకర్షణకు లోనై తప్పటడుగులు వేస్తున్న యువత - బాధితులు ఫిర్యాదు చేస్తే చట్టపరంగా న్యాయం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న పోలీసులు
Cheating Several Women on Social Media : ప్రపంచం నలుమూలలలోని ప్రజలతో పరిచయాలు పెంచుకోవడానికి, అభిప్రాయాలు పంచుకోవడానికి సోషల్ మీడియా ఓ వేదికగా మారింది. తెర వెనుక ఉండి ఎవరితోనైనా స్వేచ్ఛగా మాట్లాడవచ్చు, ఆలోచనలు పంచుకోవచ్చు. అంతవరకు బాగానే ఉంటుంది. సామాజిక మాధ్యమాలు నేటి ప్రపంచంలో సమాచారాన్ని, వినోదాన్ని అందిస్తున్నప్పటికీ యువతపై దీని ప్రభావం ఊహించని పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. యువత తెలిసీ తెలియని వయసులో అపరిచితుల ఆకర్షణకు లోనై తప్పటడుగులు వేయడం కుటుంబ సభ్యులకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇలాంటి సంఘటనలు నగరంలో తరచూ జరుగుతున్నాయి.
- ఎల్బీనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఫొటోగ్రాఫర్ యువకుడు(22), కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగిణి (22) ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పరిచయమయ్యారు. వీరిద్దరూ ప్రేమ పేరుతో ఒక్కటయ్యారు. పెళ్లి పేరుతో మూడేళ్లు శారీరకంగా కలిశారు. ఆ తర్వాత అతడు ఆమెను పదే పదే డబ్బు అడగడం, పెళ్లి మాటెత్తగానే తప్పించుకోవడంతో యువతి మోసపోయానని గ్రహించింది. ఈ నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 13న రాత్రి తన నివాస భవనం 4వ అంతస్తు పైనుంచి దూకింది. తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది. నిందితుడిని సైదాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
- సైదాబాద్కు చెందిన యువకుడు (21) ఇంటర్ వరకు చదివాడు. చంపాపేటలో తన కుటుంబంతో కలిసి నివసించే బీటెక్ చదివే విద్యార్థినితో ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పరిచయం పెంచుకున్నాడు. అది ప్రేమకు దారి తీసింది. రెండేళ్ల ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో వీరు శారీరకంగా పలుమార్లు కలిశారు. ఆ యువకుడు తరచూ డబ్బులు కావాలంటూ బెదిరిస్తుండడంతో విద్యార్థిని కుటుంబ సభ్యులకు తెలిపింది. గత నెల 27న పోలీసులు యువకుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్ చేశారు.
ఈ రెండు సంఘటనలు సైదాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గత నెలలోనే జరిగాయి. బాధితుల్లోని ఓ యువతి మేజర్ అయితే, ఇంకొకరు మైనర్. వీరిద్దరూ సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో ఆకర్షణకు లోనయ్యారు. చివరికి వారి తప్పు తెలుసుకుని కుటుంబసభ్యుల సహకారంతో ఫిర్యాదు చేసి మోసగాళ్లను కటకటాలకు పంపించారు.
సోషల్ మీడియాలో పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారిన తర్వాత జంటగా కలిసి తిరగడం వల్ల ఈ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. కొందరు తమ బాధ చెప్పుకోలేక సతమతమవుతున్నారు. ఇలాంటి వారి కోసం సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం నుంచి ఊరట కలిగించేందుకు పోలీసులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలతో పాటు మేధావులు విస్తృత అవగాహన కల్పించాలి.
''సోషల్ మీడియాల్లో మంచి, చెడు రెండూ ఉన్నాయి. మంచికి చేరువ కావడం, చెడుకు దూరంగా ఉండటం మన చేతుల్లోనే ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ స్వీయ నియంత్రణ పాటిస్తూ జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి వినియోగించుకోవాలి. బాధితులు ఫిర్యాదు చేస్తే చట్టపరంగా న్యాయం చేసేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం.'' - బండారు చంద్రమోహన్, ఇన్స్పెక్టర్, సైదాబాద్
ఇవి మర్చిపోవద్దు : 'సామాజిక మాధ్యమాల్లో పరిచయమయ్యే ప్రతి ఒక్కరినీ గుడ్డిగా నమ్మకూడదు. ఆకర్షణ, తొందరపాటు నిర్ణయాలు జీవితాన్ని ప్రమాదంలో పడేసే అవకాశం ఉంది. ఎవరితోనూ వ్యక్తిగత, సున్నితమైన విషయాలు, ఫొటోలు లేదా వీడియోలు పంచుకోకూడదు. ఏదైనా తప్పు జరిగినట్లు అనిపిస్తే భయపడకుండా వెంటనే తల్లిదండ్రులకు లేదా నమ్మకమైన వారికి తెలియజేయాలి. తప్పును దాచడం మరింత ప్రమాదకరం.' అని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
