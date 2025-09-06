సంగీత మాణిక్యాలు - పోటీల్లో సత్తా చాటుతూ అవార్డులు, ప్రశంసలు

సంగీతంలో ప్రతిభ చూపుతున్న యువతులు - ఉన్నత చదువుతో పాటు సంగీతంలో రాణింపు - ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసుడు బాలమురళీకృష్ణ స్ఫూర్తితో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అమ్మాయిలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 5:40 PM IST
Yuva Story on Singing Womens in Visakha : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో యువత విద్య, అభిరుచులకు వేర్వేరుగా సమ ప్రధాన్యత ఇస్తూ కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నారు. సాంకేతిక విద్యను అభ్యసిస్తూనే ఇష్టమైన రంగాల్లో లక్ష్యం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఆ కోవకు చెందిన వారే కొంతమంది యువతులు. ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసుడు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ స్ఫూర్తితో సంగీతంలో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపి ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడంతో పాటు ప్రముఖుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. మరి వీరికి వచ్చిన గుర్తింపులేంటి? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఈ కాలంలో సంగీత కళలను అనుసరించే వారి సంఖ్య వేళ్ల మీద లెక్కకట్టగలం అనడంలో సందేహం లేదు. వీరి కథ అందుకు భిన్నం. సంగీత ప్రపంచంలో మంగళంపల్లి బాల మురళీకృష్ణది అత్యంత విశిష్టమైన స్థానం. సంగీతం నేర్చుకోవాలనే తపనతో ఆ గాత్రాన్నే సాధన చేస్తూ ఆయన బాటలో నడుస్తున్నారీ యువతులు. విశాఖ మ్యూజిక్ అకాడమీ నిర్వహించే సంగీత పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచారు.
వేదికలపై మధుర గానం : సంగీతం సాధన చేస్తున్న ఈ అమ్మాయిలు వివిధ ప్రాంతాలకు చెందినవారు. వేదికలపై మధుర గానంతో ప్రదర్శిస్తూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. విశాఖ మ్యూజిక్ పోటీల్లో అవార్డులు సాధించడంతో పాటు ప్రముఖుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, గురువుల ప్రోత్సాహంతో సంగీతంలో పట్టు సాధించామన్నారు. గాన గంధర్వులు బాలమురళీ కృష్ణను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ముందుకు సాగుతున్నామని చెబుతున్నారు.
నేర్చుకుంటూనే బహుమతులు : జీవితంలో ఏవైనా మధుర క్షణాలు ఉన్నాయంటే బాలమురళీకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సంగీత పోటీల్లో పాల్గొనటమే అని చెబుతున్నారీ అమ్మాయిలు. చిన్నతనం నుంచి ఆయన కృతులు వింటూ సంగీతంలో సాధన చేశామన్నారు. ప్రతిచోట సంగీత కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే అందరికీ ఈ రంగంపై అవగాహన వస్తుందన్నారు. సంగీత సాహిత్య విలువలు నేర్చుకుంటూనే బహుమతులు సాధించడం ఎంతో గర్వంగా ఉందన్నారు.
"చిన్నప్పటినుంచి బాలమురళీకృష్ణ సంగీతం వింటూ పెరిగాం. సంగీతంలో ఆయన్ను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ముందుకు సాగుతున్నాం. ఆయన కీర్తనలు వైవిధ్యంగా ఉంటాయి. ఆయన సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకొని తిరిగి పాడటం చాలా కష్టం. ప్రతి సంవత్సరం సంగీతం ద్వారా కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం. తాజాగా విశాఖ మ్యూజిక్ అకాడమీ నిర్వహించిన సంగీత పోటీల్లో బాలమురళీకృష్ణ కీర్తనలు పాడి బహుమతులు పొందటం ఆనందంగా ఉంది. సంగీత కార్యక్రమాలు ప్రతిచోట నిర్వహిస్తే దీనిపై అందరికీ అవగాహన వస్తుంది. భవిష్యత్ తరాలకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది." - సంగీత కళాకారిణులు
ఆయన పాటల్లో వైవిధ్యం : సంగీతంలో క్లిష్టమైన కృతులు, వర్ణాలు నేర్చుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు మరో బృందం. విశాఖ మ్యూజిక్ అకాడమీ కాంపిటీషన్లో పాల్గొనటం వలన సంగీతంలోని గొప్పతనం గురించి తెలుసుకున్నామన్నారు. బాలమురళీకృష్ణ పాటలు వైవిధ్యంగా ఉండటంతో పాటు ఆయన పాడే తీరులో ఎంతో విశిష్టత ఉంటుందని వివరించారు.
ప్రతి సంవత్సరం కొత్త విషయాలు : అందరికంటే భిన్నంగా ఉండాలనే ఆలోచనతో "తోడి వర్ణం" నేర్చుకొని పోటీల్లో పాల్గొన్నా మని చెబుతున్నారీ యువతులు. బాలమురళీకృష్ణ సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకొని తిరిగి పాడటం చాలా కష్టమన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం సంగీతం ద్వారా కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటున్నామన్నారు. తల్లిదండ్రులు, గురువుల ప్రోత్సాహంతోనే ఇదంతా సాధ్యమైందని వివరించారు. భవిష్యత్తులో సంగీతంలో మరిన్ని మెళకువలు నేర్చుకొని ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లడమే తమ లక్ష్యమంటున్నారీ కళాకారిణులు.
ఎవరో ఏదో అంటున్నారని ఆగిపోలేదు - పట్టుదలతో సత్తా చాటిన చంద్రిక
కూచిపూడిలో ప్రపంచ రికార్డు, బీటెక్లో సాప్ట్వేర్ కొలువు - అదరగొడుతోన్న యువతి