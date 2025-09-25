ETV Bharat / state

యువతి ప్రేమ వివాహం - అత్తారింటిపై దాడి - కుమార్తెను బలవంతంగా తీసుకెళ్లిన తల్లిదండ్రులు

ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న యువతి - అత్తారింటిపై దాడి చేసిన అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు - మేడ్చల్​ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో దారుణం - యువకుడి ఇంటిపై దాడి చేసి కుమార్తెను తీసుకెళ్లిన తల్లిదండ్రులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 9:20 PM IST

Young Woman Forcibly Taken by Parents After Love Marriage : ఆ యువతీయువకులిద్దరూ అయిదేళ్లుగా ప్రేమించుకున్నారు. గత నాలుగు నెలల కిందటే వివాహ బంధం ద్వారా ఒక్కటయ్యారు. పెళ్లి ఇష్టం లేని అమ్మాయి తండ్రి, బంధువులు యువకుడి ఇంటిపై దాడి చేసి ఇంటిళ్లపాది కళ్లలో కారం చల్లడంతో పాటు అడ్డు వచ్చిన వారిపై దాడి చేసి యువతిని చితకబాది తమ వెంట తీసుకుని పరారయ్యారు. దాడి ఘటనా దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. నగర శివార్లలోని కీసరలోని నర్సంపల్లి జరిగిన ఈ ఘటన కలకలం రేపింది. దీనిపై బాధితులు కీసర పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.

బాధితుల కథనం ప్రకారం : ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న కుమార్తెను ఆమె తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యులు ఆమెతో పాటు భర్త అతని తల్లిదండ్రులు, కుటుంబసభ్యులపై దాడి చేసి బలవంతంగా తమ వెంట తీసుకుని పరారయ్యారు. నగర శివారు ప్రాంతంలోని కీసర నర్సంపల్లి గ్రామంలో జరిగిన ఈ సంఘటన సంచలనం రేపింది. నర్సంపల్లి గ్రామానికి చెందిన చిత్తయ్య కుమారుడు జలగం ప్రవీణ్‌, అదే గ్రామానికి చెందిన బాలనర్సింహ్మ కుమార్తె శ్వేత ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. గత అయిదేళ్లుగా వీరిద్దరు ప్రేమాయణం సాగించారు. ఈ ఏడాది జులై నెలలో ఇరువురూ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరి వివాహం శ్వేత తండ్రి తల్లిదండ్రులు మహేశ్వరి, బాలనర్సింహకు ఇష్టం లేకపోవడంతో ఆందోళనతో వధూవరులు ప్రవీణ్‌, శ్వేత తమ సొంత గ్రామంలో ఉండకుండా ఇతర ప్రాంతంలో ఉన్నారు.

కుటుంబ సభ్యులపై కారం చల్లి : ఇటీవల వీరిద్దరు తిరిగి తమ గ్రామం నర్సంపల్లి గ్రామానికి చేరుకున్నారు. అయితే అప్పటి నుంచి వీరి కదలికలపై శ్వేత తల్లి దండ్రులు, కుటుంబసభ్యలు గమనించడం మొదలు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఒకటి రెండు సార్లు ఇరు కుటుంబాల మధ్య గొడవలు కూడా జరిగాయి. స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్‌లో పరస్పరం ఫిర్యాదులు కూడా చేసుకున్నారు. బుధవారం ఉదయం సమయంలో శ్వేత తల్లిదండ్రులు, బంధువులు నర్సంపల్లలోని ప్రవీణ్‌ ఇంటిపై దాడి చేశారు. తమ కుమార్తెపై కూడా దాడికి పాల్పడి చేతులు, కాళ్లు తాళ్లతో కట్టేశారు. ఈ క్రమంలో అడ్డువచ్చిన శ్వేత భర్త ప్రవీణ్‌, తండ్రి చిత్తయ్య, సోదరుడి ఇతర కుటుంబసభ్యుల కళ్లలో కారం చల్లి దాడి చేసినట్లుగా బాధితులు ఆరోపించారు. అనతరం తమ కుమార్తెను వెంట తీసుకుని పరారయ్యారు.

సీసీకెమెరాల్లో రికార్డయిన ఘటనా దృష్యాలు : దాడికి సంబంధించిన దృశ్యాలన్నీ సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రాకార్డయ్యాయి. ఈ విషయమై బాధితులు కీసర ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఇప్పటికే ముగ్గురిని అరెస్టు చేశారు. మిగితా వారిని పట్టుకునేందుకు రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. తమకు న్యాయం చేయాలని బాధితులు డిమాండ్‌ చేస్తూ కీసర పోలీస్‌స్టేషన్‌కు చేరుకుని ఆందోళనకు దిగారు. అయితే నిందితులను పట్టుకుంటామని శ్వేతను క్షేమంగా అప్పజెబుతామని పోలీసులు వారికి సర్ధి చెప్పారు. నిందితులను కఠినంగా శిక్షించి తన భార్య శ్వేతను తనకు అప్పగించాలని ప్రవీణ్‌ కోరుతున్నాడు.

