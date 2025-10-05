ETV Bharat / state

ప్రేమ పోరాటంలో ప్రాణాలే పోయాయ్​! - అనుమానాస్పద స్థితిలో యువతి మృతి

ప్రేమ పోరులో అనుమానాస్పద స్థితిలో యువతి మృతి - నాలుగేళ్లుగా కానిస్టేబుల్‌ రఘునాథ్‌గౌడ్‌తో ప్రేమాయణం - పెళ్లి చేసుకోవాలని మూడు నెలల నుంచి ప్రియుడి ఇంట్లో ప్రియాంక నిరసన - కానిస్టేబుల్​ డిస్మిస్​

Constable suspended After Woman Death
Constable suspended After Woman Death (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 9:12 AM IST

3 Min Read
Constable suspended After Woman Death : ప్రేమించి గుట్టుగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం రాగానే కాపురం చేయమంటే ముఖం చాటేశాడు. వెతుక్కుంటూ యువకుని గ్రామానికి చేరుకున్న యువతి, కాపురానికి ఒప్పుకొనే వరకూ కదిలేది లేదని భీష్మించింది. రెండుసార్లు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడి ప్రాణాలతో బయటపడింది. అయినా ఆమె గోడు ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడంతో మనస్తాపానికి గురై ప్రియుడి సొంత గ్రామానికి వెళ్లి మరోమారు పురుగుల మందు సేవించి అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంది. శనివారం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తనువు చాలించింది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తితో కాపురం చేసేందుకు ఆమె చేసిన పోరాటం చివరకు విషాదాంతమైంది.

'నాకు ఎవరూ ఏం న్యాయం చేయలేదు. రాజకీయ నాయకులు, అందరూ అతడికే సపోర్ట్​ చేసి సేవ చేస్తున్నారు. నేను ఇన్ని రోజులు రఘునాథ్ భార్య లానే ఉన్నా. ఇకపైనా అలానే ఉంటా. అతని మీద, అతడి అన్నలపై, వాళ్ల మేనమామ కుమారుడు ఇతరులపై కేసు పెట్టా. కేసు నమోదు చేయాలి. వారు నా క్యాస్ట్​ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. కేసు ఫైల్​ అయినా సరే వాళ్లింట్లోనే ఉంటా. అతడి భార్యగానే అతనింట్లోనే చనిపోతా.' ఇవి 3 నెలల కిందట తనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని గద్వాలలో మీడియాకు వివరించేందుకు వచ్చి ప్రియాంక చెప్పిన మాటలు. అప్పుడన్న మాటల్నే నిజం చేసింది. ప్రేమించి, పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తితో కాపురం కోసం 3 నెలలుగా అతడి సొంత గ్రామంలో ఒంటరి పోరాటం చేస్తూ చివరకు అక్కడే తనువు చాలించింది.

మృతురాలి కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచకు చెందిన ప్రియాంక- జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గట్టు మండలం చిన్నోనిపల్లికి చెందిన రఘునాథ్​ గౌడ్‌కు హైదరాబాద్‌లోని ఓ కోచింగ్ సెంటర్‌లో పరిచయం ఏర్పడింది. స్నేహం కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రేమగా మారి, గుట్టుగా పెళ్లి చేసుకునే వరకూ వెళ్లింది. ఈలోపు అతనికి కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం రావడంతో అందరినీ ఒప్పించి కాపురానికి తీసుకువెళ్తానని నమ్మించాడు. చివరకు ముఖం చాటేశాడు. కొన్ని నెలల తర్వాత రఘునాథ్‌ గౌడ్‌ను వెతుక్కుంటూ అతని సొంత గ్రామం చిన్నోనిపల్లికి ప్రియాంక చేరుకుంది. ప్రేమించి, పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు అడ్డురాని కులం, ఆ వ్యక్తికి కాపురానికి మాత్రం అడ్డొచ్చింది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల మాటలు విని కాపురానికి అతను ససేమిరా అన్నాడు.

ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి : దీంతో ప్రియాంక నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. అయినా అతను పట్టించుకోలేదు. అతనిపై అట్రాసిటీ కేసు పెట్టి జైలుకు పంపింది. జైళ్లో ఉన్నన్ని రోజులు రఘునాథ్‌గౌడ్ ఊళ్లోనే అతని కోసం ఎదురు చూస్తూ ఒంటరి పోరాటం చేసింది. అతని కుటుంబసభ్యులు ప్రియాంక వైపు కన్నెత్తైనా చూడలేదు. ఇటీవలే బెయిల్ పై బయటకు వచ్చిన రఘునాథ్‌, శుక్రవారం మల్దకల్‌లో ఉన్నాడని తెలుసుకుని తన సంగతేంటో తేల్చాలని ప్రియాంక అక్కడికి వెళ్లింది. పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. వెంటనే 108లో ఆమెను గద్వాల ప్రభుత్వాసుపత్రికి పంపారు. కోలుకున్న ప్రియాంక మళ్లీ మల్దకల్‌కు వెళ్లింది. అక్కడి నుంచి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి చిన్నోనిపల్లికి చేరుకుని మరోసారి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్న ఆమెను మళ్లీ గద్వాల ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ శనివారం తెల్లవారుజామున ప్రియాంక ప్రాణాలు విడిచింది.

మృతిపై అనుమానాలు : అయితే ప్రియాంక మృతిపై తల్లిదండ్రులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మల్దకల్ వెళ్లిన ప్రియాంకను రఘునాథ్​ గౌడ్ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు విషమిచ్చి చంపారని ఆరోపించారు. అపస్మారక స్థితిలో అర్ధరాత్రి ఆసుపత్రికి చేరుకున్న ప్రియాంకను ఆసుపత్రిలోనూ పట్టించుకోలేదని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు కానిస్టేబుల్​పై కేసు నమోదు చేసి 3 నెలలుగా న్యాయపోరాటం చేస్తున్నా, పోలీసులు గాని, ప్రజాప్రతినిధులుగాని పట్టించుకోకపోవడంపై ప్రజాసంఘాలు భగ్గుమన్నాయి. కానిస్టేబుల్ సహా అతని బంధువులపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఆసుపత్రి ముందు ఆందోళనకు దిగాయి. ప్రియాంక తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కానిస్టేబుల్ రఘునాథ్ గౌడ్​ను ఎస్పీ డిస్మిస్​ చేశారు. రఘునాథ్, అతని కుటుంబ సభ్యులు సహా 22 మంది బంధవులపై అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేశారు.

