ఉన్నది ఒక్కటే జీవితం - ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే నిలిచే ప్రాణం!
క్షణికావేశంలో నిండు జీవితాలను బలితీసుకుంటున్న జనాలు - ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా బలవన్మరణాలు - కాసేపు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే నిలిచే ప్రాణం - నేడు వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే
Published : September 10, 2025 at 7:12 AM IST
World Suicide Prevention Day : ఉన్నది ఒక్కటే జీవితం. ఏం సాధించినా అందులోనే. అలాంటి అమూల్యమైన జీవితాన్ని క్షణికావేశంలో చేజేతులా కాల్చుకుంటే? కథ అక్కడితోనే సమాప్తం అవుతుంది! తమ మీద ఆధారపడ్డవారిని, తమ మీదే ఆశలు పెట్టుకొని జీవిస్తున్నవారిని రోడ్డున పడేసినట్లే. ప్రతి ఒక్క మరణం సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, భావోద్వేగపరంగా విపరీత ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే వీటిని నివారించటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత, కర్తవ్యం కూడా. వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే కూడా ఇదేనే సూచిస్తోంది. మనసు విప్పి మాట్లాడుకునే వాతావరణం కల్పించాలి. దన్నుగా నిలవటం, సానుభూతి చూపటం ద్వారా ఆత్మహత్యలను నివారించవచ్చు అనేది నినాదంగా మారుతోంది.
ఆత్మహత్యలన్నీ నివారించదగ్గవే :
- ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా సుమారు 8 లక్షల మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే, వీరిలో 1.71 లక్షల మంది మనదేశానికి చెందినవారే ఉన్నారు.
- నిజానికి ఇన్నీ నివారించదగ్గ మరణాలే.
- ఒకింత సంయమనంతో వ్యవహరిస్తూ, సానుకూల దృక్పథంతో ఆలోచించగలిగితే వీటిని చాలావరకు ఆపేయొచ్చు.
- ఏమీ సాధించలేదని, ఉద్యోగం రాలేదని, కుటుంబ సమస్యలు, ప్రేమ సమస్యలు వంటికి వాటి వల్ల జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు.
- తాము పోయినంత మాత్రాన సమస్యలు మాయం అవుతాయా?
- ఇలా ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు ఒక్క క్షణం ఆగి, తమను తాము ప్రశ్నించుకుంటే ఎన్నో జీవితాలు నిలబడతాయి.
మానసిక సమస్యలు ప్రధానం : ఆత్మహత్యలతో ప్రాణాలు పొగొట్టుకుంటున్నవారిలో 90 శాతం మంది ఎప్పుడో అప్పుడు ఏదో ఒక మానసిక సమస్యతో బాధపడ్డవారే ఉన్నారు. వీటిల్లో ప్రధానమైనది డిప్రెషన్. దీని బారినపడినవారు తీవ్రమైన నిరాశా నిస్పృహల్లో కూరుకుపోయి, దేనికి పనికి రామని భావించి ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నారు. వారికి భవిష్యత్తు కనిపించదు, సమస్య తీవ్రమైన కొద్దీ తాము బతికి ప్రయోజనం లేదని భావించి సూసైడ్కు పాల్పడతారు.
కొందరైతే జన్యుపరంగా కుంగుబాటుకు లోనవుతారు. ఇలాంటి వారిలో కొందరు కుంగుబాటు లక్షణాలు తీవ్రమైన కష్టాలు, ఇబ్బందులేవీ లేకపోయినా ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు. మెదడులో సెరటోనిన్ స్థాయిలు తగ్గటం కుంగుబాటుకు దారి తీయొచ్చు. స్కిజోఫ్రినియా, బై పోలార్ డిజార్డర్ వంటి సమస్యలూ ఆత్మహత్యల ముప్పును పెంచవచ్చును.
మూడు రకాలు :
1. ఇంపల్సివ్ సూసైడ్ : ఆత్మహత్యలు ఎక్కువగా 15-24 ఏళ్లు, అలాగే 45-60 ఏళ్ల వారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటూ ఉంటాయి. నిజానికి ఆత్మహత్య ఆలోచన మనసులో మెదిలినా చాలా మందిలో అక్కడితోనే ఆగిపోతుంది. కొందరైతే దాని నుంచి బయటపడలేక, రకరకాల ప్రయత్నాలు, సన్నాహాలు చేసుకుంటూ చివరికి ఆత్మహత్యకు పాల్పడతారు. ఇంకొందరైతే కోపంతోనో, సహనం నశించో విచక్షణ కోల్పోయి అప్పటికప్పుడు అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతుంటారు.
2. బాత్రూమ్, బెడ్రూంలో మరీ ఎక్కువసేపు ఉండటం వంటి అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో గడియ పగలగొట్టి అయినా లోపలికి వెళ్లి చూడాలి. ఇందుకు ఏ మాత్రం సంకోచం అవసరం లేదు.
3. ఇప్పుడు ఆత్మహత్యల నివారణకు అన్ని చోట్లా సహాయ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వారికి ఫోన్ కాల్ చేస్తే సాయం చేస్తారు. వీటిల్లో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడేవారు చెప్పే మాటలను శ్రద్ధగా వింటూ, సానుభూతి చూపిస్తారు. ఇలా మాట్లాడే క్రమంలోనే మనసు మార్చుకునే వాళ్లు ఎందరో ఉన్నారు.
నివారణ మార్గాలు :
- మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారు తమ బాధను తల్లిదండ్రులు, తోటి విద్యార్థులు, బంధువులు, ఉపాధ్యాయులు, స్నేహితులు వంటి వారి దగ్గర ఎప్పుడో అప్పుడు ఏదో ఒక రూపంలో వ్యక్తం చేసి ఉంటారు. తమలో తాము దాచుకోలేక, మోయలేకనే వాటిని ఇతరులతో పంచుకుంటున్నారనే సంగతిని అంతా గుర్తించాలి. మనసు విప్పి భావాలను పంచుకునే వాతావరణం కల్పించాలి. దీంతో సగం సమస్య మటుమాయం అవుతుంది.
- ఆత్మహత్యకు పాల్పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నప్పుడు నిరంతం అతడిపై ఎవరో ఒకరు తోడుండటం మంచిది. కత్తులు, మందులు, పురుగు మందులు, కిరోసిన్, బ్లేడులు వంటివి వారికి అందుబాటులో లేకుండా చూసుకోవాలి.
- కుంగుబాటుతో బాధపడుతున్న యుక్త వయసు పిల్లలకు దాని గురించి అసలు తెలియదు. నిరాశా నిస్పృహలకు లోనవుతారు. ఏదో ఒక బలహీన క్షణాన తీవ్ర సాహసానికి పాల్పడతారు. దీన్ని గుర్తించడం ఎంతో కీలకం. దీర్ఘకాలంగా హుషారు, సంతోషం లోపించటం, నలుగురితో కలివిడిగా లేకపోవటం, రోజువారీ పనులనూ సరిగా చేసుకోలేకపోవటం వంటివన్నీ కుంగుబాటు సంకేతాలే. వీటిని గుర్తించి జాగ్రత్త పడటం, అవసరమైతే చికిత్సను ఇప్పించాలి.
ఆత్మహత్యల ముప్పుకు కారకాలు :
- ఇటీవలే విడాకులు తీసుకోవడం
- వ్యక్తిగత సంబంధాలు, అన్యోన్యత దెబ్బతినడం
- వృద్ధాప్యాన్ని భారంగా ఫీల్ అవడం
- పరీక్షల్లో ఫెయిల్ కావడం
- దీర్ఘకాల జబ్బులతో బాధపడుతుండడం
- జీవితమంతా నిరాశామయంగా కనిపించడం
- ఆర్థిక ఇబ్బందులు
- జీవిత భాగస్వామి, ఆత్మీయుల మరణం
- ఉద్యోగం పోవడం
- ప్రమాదాల్లో తీవ్రంగా గాయపడటం
- ఇంట్లో తరచూ గొడవలు
- కుటుంబంలో ఎవరైనా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం
- ఒకసారి ఆత్మహత్య చేసుకొని విఫలం కావడం
- గృహ హింస, లైంగిక వేధింపుల వంటి వాటికి గురికావడం
- విడవకుండా, దీర్ఘకాలంగా వేధించే నొప్పులు
ఇవీ హెచ్చరిక సంకేతాలు :
- స్నేహితులకు, బంధువులకు దూరంగా ఉండటం
- ఒంటరగా ఉండటానికి ఇష్టపడటం
- సామాజిక కార్యక్రమాలంటే ఆసక్తి చూపించరు
- పండగలు, వివాహాల వంటి వేడుకల్లో పాల్గొరు
- తమ వస్తువులను వేరే వాళ్లకు ఇచ్చేయటం
- ఎప్పుడూ విచారంగా ఉండటం
- స్నేహితులకు గుడ్ బై వంటి మెసేజ్లు పంపడం
- ఆత్మహత్య లేఖలు రాయటానికి ప్రయత్నించటం
- చావు గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతుండటం
- బతకాలని అనిపించటం లేదని చుట్టుపక్కలవాళ్లతో అనటం
- చనిపోయినవాళ్లు
- చావు గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడటం
- యాసిడ్, బ్లేడ్లు, కిరోసిన్, కత్తుల వంటివి గదిలో దాచుకోవటం
- ఎంత అదృష్టవంతులో అని చెబుతూ ఉండటం
- మద్యం, మాదక ద్రవ్యాలకు అలవాట్లు
- ముందే విల్లు రాసిపెట్టడం
