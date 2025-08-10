Youth Focus on Fitness In Nizamabad District : ఆహార అలవాట్లు, పెరుగుతున్న ఒత్తిళ్లు మారుతున్న లైఫ్స్టైల్ వ్యక్తి ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. వీటికి తోడు శారీరక వ్యాయామం కరవవుతుండటం వల్ల చిన్న వయసులోనే ఊబకాయ ఉపద్రవం విరుచుకుపడుతోంది. చిన్న, పెద్ద, ఆడ, మగ అన్న తేడాలేకుండా పీసీవోఎస్, థైరాయిడ్, డయాబెటిక్ లాంటి వ్యాధులు ముప్పిరిగొంటున్నాయి. వీటన్నింటికీ చెక్ పెట్టేందుకు వ్యాయామం ఒక్కటే మార్గమంటున్నారు వైద్య నిపుణులు.
ఫిట్నెస్పై పెరుగుతున్న స్పృహ : కరోనా మహమ్మారి తర్వాత దాదాపు ప్రతిఒక్కరి జీవనశైలి మారింది. కోరినవన్నీ ఇంటి ముంగిట్లోకే వచ్చి వాలుతుండటంతో వ్యాయామం తగ్గిపోయింది. ఇది శరీర బరువు పెరగడంపై ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. క్రమంగా పెరిగే బరువు ఆరోగ్యంపై తీవ్ర దుష్ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో బరువు తగ్గడానికి శారీరక కసరత్తు(వ్యాయామం) ఎంతో అవసరం అని గుర్తిస్తున్న ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా యువత జిమ్(వ్యాయామశాల) బాట పడుతోంది.
పలుచోట్ల పెరుగుతున్న జిమ్ల సంఖ్య : ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెడుతున్న యువకుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో ఒకప్పుడు నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రానికే పరిమితమైన జిమ్లు ఇప్పుడు ఉమ్మడి జిల్లాలోని పలు పట్టణాలు, మండల కేంద్రాలకు కూడా విస్తరించాయి. జిల్లా కేంద్రంలో ఒకప్పుడు సాధారణ జిమ్లు ఉండగా అవి ఇప్పుడు ఆధునిక సౌకర్యాలు, సరికొత్త యంత్రాలతో ఏసీ జిమ్లుగా అవతరించాయి. జిల్లాలోని కొన్ని వ్యాయామశాలల నిర్వాహకులు కసరత్తు చేయడానికి వచ్చేవారికి ‘న్యూట్రిషన్’ ఫుడ్ను అందిస్తున్నారు. అందుకు గాను నెలకు రూ.5,000 - రూ.6,500 వరకు తీసుకుంటున్నారు.
ఒక్కో కేంద్రంలో 150 వరకు : నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని 22 వ్యాయామశాలలు ఉండగా జిల్లావ్యాప్తంగా 50 వరకు జిమ్లు ఉన్నాయి. కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో 5, జిల్లావ్యాప్తంగా 30 వరకు వ్యాయామశాలలు తెరుచుకున్నాయి. ఒక్కో కేంద్రంలో నిత్యం ఉదయం, సాయంత్రం కలిపి 100 నుంచి 150 మంది వరకు యువత కసరత్తు చేస్తుంటారు. గ్రామీణ యువకులు కూడా వ్యాయామంపై ఆసక్తి చూపుతుండటంతో మండల కేంద్రాల్లో కూడా వ్యాయామశాలలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆర్మూర్లో 6, బాన్సువాడలో 4, బోధన్, ఎల్లారెడ్డిలో 2 చొప్పున, పోతంగల్, బిచ్కుంద, మాచారెడ్డి, నవీపేట, డిచ్పల్లి కేంద్రాల్లో ఒక్కటి చొప్పున జిమ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కొన్ని గ్రామాల యువకులు 10 నుంచి 20 కిలోమీటర్లలోని వ్యాయామశాలలకు వెళ్లి మరీ కసరత్తు చేస్తున్నారంటే ఆరోగ్యం పట్ల వారికి ఎంత జాగ్రత్త ఉందనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. వ్యాయామశాలలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ఓ వైపు జిమ్ నిర్వాహకులకు ఆదాయంతో పాటు యువత ఫిట్నెస్కు ఉపయోగపడుతుంది. మరోవైపు యువత కూడా వీటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు.
"వ్యాయామం వల్ల దేహదారుఢ్యం పెరగడంతోపాటు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అందుకోసమే నేను గత ఏడాది నుంచి ప్రతి రోజూ జిమ్కు వస్తూ వ్యాయామం చేస్తున్నా. జీవనశైలిలో మార్పుల దృష్ట్యా ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం కోసం ప్రతీ యువకుడు శారీరక వ్యాయామాన్ని చేస్తే బాగుంటుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి గట్టెక్కవచ్చు" - వంశీకృష్ణ, నిజామాబాద్
వానాకాలంలో బయట వ్యాయామం చేయవచ్చా? - అలాంటి వారు అస్సలు చేయవద్దంటున్న నిపుణులు
కండల కోసం జిమ్లో ఇచ్చే ప్రోటీన్ పౌడర్లు వాడుతున్నారా? సిక్స్ ప్యాక్ ఏమో కానీ ఆస్పత్రి పాలవడం పక్కా!