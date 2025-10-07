ETV Bharat / state

జల్సాల కోసం అప్పులు చేసి - తీర్చడానికి గంజాయి పెడ్లర్ల అవతారం!

సరదాల మోజులో రూ.లక్షల్లో అప్పు - తీర్చేందుకు గంజాయి పెడ్లర్లుగా అవతారం - గంజాయి, సింథటిక్‌ డ్రగ్స్‌ తీసుకుంటున్న 70 మందికి పైగా విద్యార్థులను గుర్తించిన పోలీసులు

Youth Turning into Drug Peddlers
Youth Turning into Drug Peddlers (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 7, 2025 at 12:03 PM IST

3 Min Read
Youth Turning into Drug Peddlers : సాధారణంగా కళాశాల విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన డబ్బును దాచుకుని దానిని ప్యాకెట్​ మనీగా ఖర్చు చేస్తుంటారు. బర్త్​ డేలు లాంటివి వస్తే ఫ్రెండ్స్​కి పార్టీ ఇవ్వకపోతే వారి విలువ తగ్గుతుందనే ఆలోచనతో అప్పు చేసైనా స్నేహితులకు పార్టీ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత డబ్బును తిరిగి ఇవ్వడానికి వివిధ మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నారు. దీనిలో భాగంగానే యువత బెట్టింగ్​ యాప్​, గంజాయి సరఫరా వైపు వెళ్తున్నారు. ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నాయి.

మేడ్చల్​ పరిధిలో ఇంజినీరింగ్​ ఫైనల్​ ఇయర్​ విద్యార్థి అక్కడే ఓ ప్రైవేట్​ హాస్టల్​లో ఉంటున్నాడు. రెండేళ్ల క్రితం పుట్టినరోజు వేడుకకు ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేశాడు.స్నేహితుల మధ్య తన స్థాయి చాటుకునేందుకు రూ.2 లక్షల అప్పు చేశాడు. ఆ తర్వాత తీర్చేందుకు రుణ యాప్​లను ఆశ్రయించాడు. అదీ చాలక బెట్టింగ్​ వైపు మళ్లాడు. కానీ ఆ అప్పులు తీరకపోగా, మరింత పెరగడంతో గంజాయి సరఫరా వైపు వెళ్లాడు. ఏజెంట్​ వద్ద అతడి ఫోన్​ నంబర్​ లభించడంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇలా ఎంతోమంది విద్యార్థులు సరదాల మోజులో అప్పులు చేసి, తప్పుడు మార్గాలు వెతుకుతున్నారు. చివరికి డ్రగ్స్ పెడ్లర్స్​గా మారుతున్నారని ఓ పోలీస్ అధికారి తెలిపారు.

కారణం ఏంటంటే? : డ్రగ్స్ ఏజెంట్లు, పెడ్లర్స్ నుంచి మత్తు పదార్థాలు కొనుగోలు చేస్తున్న 120 మందికి పైగా విద్యార్థులకు పోలీసులు కౌన్సెలింగ్​ ఇచ్చారు. ఇందులో కొందరు విశాఖపట్నం, అరకు, ఒడిశా వరకు బైక్​లపై వెళ్లి గంజాయి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ విక్రయిస్తున్నట్టు నిర్ధారించారు. ఈ విద్యార్థులు పుట్టిన రోజు, క్రికెట్​, బెట్టింగ్​ కోసం చేసిన అప్పులే కారణమంటూ విచారణలో తెలిపారని పోలీసు ఉన్నతాధికారి చెప్పారు.

స్నేహితుల ఫోన్లు, ల్యాప్​ట్యాప్​లే చోరీ : మరికొందరు ప్రియురాలికి ఖరీదైన బహుమతులు, పుట్టినరోజు, వీకెండ్​ పార్టీలు ఇచ్చేందుకు స్నేహితుల ల్యాప్​ట్యాప్​, ఫ్లోన్లు చోరీ చేసేంతగా మారిపోతున్నారు.

ఒత్తిడి తగ్గించుకునేందుకు : తెలంగాణ ఎలైట్ యాక్షన్​ గ్రూప్​ ఫర్​ లా ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ (ఈగల్​) బృందాలు ఇటీవల పలు ప్రైవేట్​ యూనివర్సిటీల్లో గంజాయి, సింథటిక్​ డ్రగ్స్​ తీసుకుంటున్న 70 మందికి పైగా విద్యార్థులను గుర్తించారు. వీరందరికీ కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కౌన్సెలింగ్​ నిర్వహించారు. తాజాగా మొయినాబాద్​లోని ఫామ్​హౌస్​లో శనివారం మధ్యాహ్నం నుంచి అర్ధరాత్రి దాటేంత వరకు నగరానికి చెందిన డీజే 'ట్రాప్​హౌస్​ పార్టీ' నిర్వహించాడు. ​

మిత్రుల ప్రోత్సాహంతోనే : సమాచారం అందుకున్న రాజేంద్రనగర్​ ఎస్​వోటీ పోలీసులు దాడి చేసి 50 మంది మైనర్లను అదుపులోకి తీసుకోవడం సంచలనంగా మారింది. యువతీ యువకుల్లో 90శాతం మంది స్నేహితుల ప్రోత్సాహంతోనే తొలిసారి డ్రగ్స్​ టేస్ట్​ చేసారని ఈగల్​ ఎస్పీ చెన్నూరి రూపేశ్​ ఆందోళన వెలిబుచ్చారు. కొంత మంది యువత కుటుంబానికి దూరంగా ఉండటంతో తాము ఏం చేసినా ఇంట్లో తెలియదనే ఉద్దేశంతో పెడదారి పడుతున్నట్లు విశ్లేషించారు. చదువు ఒత్తిడితో ఉపశమనం పొందేందుకు వారానికోసారి మత్తు తీసుకుంటున్నట్టు విద్యార్థులు చెప్పడం పోలీసులను విస్మయానికి గురి చేసింది.

ఈవెంట్‌ మేనేజరుగా రాణించాలనే : మొయినాబాద్​ పురపాలిక పెద్దమంగళారంలోని ఫాంహౌస్​లో మైనర్ల 'ట్రాప్​ హౌస్​' పార్టీలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ పార్టీలో అన్నీతానై వ్యవహరించిన యువకుడు ఇంటర్​ చదువుతున్నాడు. తాను ఈవెంట్​ మేనేజరుగా రాణించాలనుకున్నాడు. తల్లిదండ్రులు ఉన్నత స్థితిలో ఉండగా కాలేజీ హాస్టల్లో ఉంటున్నాడని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.

ఈ పార్టీలో మొత్తంగా 62 మంది ఉండగా ఇందులో 22 మంది మైనర్లు కావడం విశేషం. హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఇ.శ్యామ్, అబ్దుల్లా, మరో మైనర్‌ కలిసి ట్రాప్‌హౌస్‌ పార్టీ ఏర్పాటు చేశారు. ఇన్‌స్టాలో పరిచయం ఉన్న వారందరినీ పార్టీకి ఆహ్వానించి ఎంట్రీ ఫీజు ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.1,600 వసూలు చేశారు. శనివారం సాయంత్రం నుంచి ఆదివారం రాత్రి వరకు ఈ వేడుక కొనసాగింది. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు దాడి చేశారు.

ఏడుగురిపై కేసు నమోదు : నిర్వాహకులతో పాటు ఫాంహౌస్‌ యజమాని, డీజే, మేనేజరుతో కలిపి ఏడుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ పార్టీలో విలువైన విదేశీ మద్యం పోలీసుల దాడుల్లో డ్రగ్స్​, గంజాయి, విలువైన విదేశీ మద్యం సీసాలు లభించాయి. పరీక్షలు నిర్వహించగా ఇద్దరు గంజాయి సేవించినట్లు తేలింది. మొయినాబాద్‌ ప్రాంతంలో ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ వెలుగు చూస్తుండడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది.

