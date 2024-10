ETV Bharat / state

వెంటాడిన కుక్క- హోటల్ మూడో అంతస్తు నుంచి దూకిన యువకుడు - వీడియో వైరల్

Young Man Died After Chased By A Dog ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

Young Man Died After Chased By A Dog : వీకెండ్​ను సరదాగా ఎంజాయ్ చేసేందుకు కొంతమంది యువకులు ఓ హోటల్​కు వెళ్లారు. హోటల్​లో చెక్ ఇన్ అయ్యి తమకు కేటాయించినా గదులకు వెళ్లేందుకు మూడో అంతస్తుకు వెళ్లారు. అంతే అక్కడ బాల్కనీ వద్దకు వెళ్లగానే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఓ కుక్క అకస్మాత్తుగా ఆ యువకులపైకి దూసుకు వచ్చింది.

కుక్క తరమడంతో మూడో అంతస్తు నుంచి దూకాడు - చివరికీ? (ETV Bharat)

Young Man Dies By Jumping Out OF Window : కుక్క తమవైపునకే పరుగెత్తుకు రావడం చూసిన ఆ యువకులు బెంబేలెత్తిపోయారు. వెంటనే కుక్కను చూసి పరుగులంకించారు. అలా పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తుతూ ఆ యువకులలో ఉదయ్ అనే అతను భయంతో హోటల్ కిటికీ నుంచి కిందకు దూకాడు. మూడో అంతస్తు నుంచి దూకడంతో తీవ్రంగా గాయపడిన యువకుడు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు.హైదరాబాద్​లో ఈ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది.