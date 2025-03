ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Young Man Poured Petrol on Himself in Kadapa Collectorate: కడప కలెక్టరేట్‌లో యువకుడు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. విశ్వనాథరెడ్డి అనే యువకుడు జేసీ ఎదుటే ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకున్నాడు. తన భార్యకు చికిత్స అంశంలో వైద్యులు నిర్లక్ష్యం చేశారని వైద్యులపై ఫిర్యాదు చేసినా డీఎంహెచ్‌వో చర్యలు తీసుకోవట్లేదని విశ్వనాథరెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో డీఎంహెచ్‌వోపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ విశ్వనాథరెడ్డి కలక్టరేట్​లో ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. అయితే అక్కడే ఉన్న పోలీసులు అతని నుంచి పెట్రోల్ డబ్బా లాక్కొని బయటకు తీసుకెళ్లారు.

