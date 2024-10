ETV Bharat / state

బాల్కనీలో కుక్క- హోటల్ మూడో అంతస్తు నుంచి కింద పడి యువకుడు మృతి - వీడియో వైరల్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Young Man Died By Chasing Dog in Hyderabad : వీకెండ్​ను సరదాగా ఎంజాయ్ చేసేందుకు కొంతమంది యువకులు ఓ హోటల్​కు వెళ్లారు. హోటల్​లో చెక్ ఇన్ అయ్యి తమకు కేటాయించినా గదులకు వెళ్లేందుకు మూడో అంతస్తుకు వెళ్లారు. అంతే అక్కడ బాల్కనీ వద్దకు వెళ్లగానే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఓ కుక్క ఇక దాంతో మొత్తం సీన్​ రివర్స్​ అయ్యింది. అనుకోని ఘటనతో వారి సరదా కాస్త విషాదాంగా మారింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే!

Young Man Dies By Jumping Out OF Window : కుక్క తనవైపునకే రావడం చూసిన ఓ యువకుడు దాన్ని వెంబడించాడు. దాని వెంటనే పరుగులంకించారు. అలా పరిగెత్తుతూ పరిగెత్తుతూ ఉదయ్ అనే అతను హోటల్​ మూడో అంతస్తు కిటికీ నుంచి కింద పడిపోయాడు. దీంతో మిగిలినవారికంతా ఏం చెయ్యాలో పాలుపోలేదు. ఒక్కరుగా ఘటనా స్థలికి చేరుకుని తలలు బాదుకుంటూ బాధ పడ్డారు. ఇదీ సీసీ కెమెరాలో రికార్డైన దృశ్యాలు. హైదరాబాద్​లో ఈ విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది.

