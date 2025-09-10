ETV Bharat / state

ప్రియురాలి మరణం తట్టుకోలేక యువకుడి బలవ‌న్మరణం - అమ్మా నీ గురించే నా దిగులంతా అని లేఖ

ఆదివారం బీబీనగర్‌ రైల్వేట్రాక్‌ వద్ద యువతి ఆత్మహత్య - ప్రియురాలి మరణ వార్త విని తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన వినయ్‌ - ఘట్‌కేసర్‌లోని ఓ కళాశాలలలో బీటెక్‌ చివరి ఏడాది చదువుతున్న హితవర్షిణి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Lovers Death in Mancherial : కలిసి బతకనివ్వలేదు కనీసం మా మృతదేహాలను కలిపైనా దహనం చేయండి. తను నన్ను వదిలి వెళ్లిపోయింది. నేను కూడా వెళ్లి తనకు సర్‌ప్రైజ్ ఇస్తా. అమ్మా నీ గురించే నా దిగులంతా. ఆత్యహత్య చేసుకునే ముందు ఓ యువకుడు రాసిన సూసైడ్‌ నోట్‌లోని అంశాలివి. ప్రియురాలి మృతిని తట్టుకోలేక వ్యవసాయ బావిలో దూకి ఆ యువకుడు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ముందురోజే యువతి రైలు కింద పడి చనిపోవడంతో ఆ ఎడబాటును తట్టుకోలేక ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఇద్దరి మరణంతో వారి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయారు.

మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లి మండలం కొర్విచల్మ గ్రామానికి చెందిన దుంపటి అంజన్న అనే వ్యక్తికి కుమార్తె హితవర్షిణి, కుమారుడు ఉన్నారు. హితవర్షిణి ఘట్​కేసర్​లోని ఓ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో బీటెక్ నాలుగో సంవత్సరం చదువుతోంది. అంజన్న ఉద్యోగ రీత్యా ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్‌లో నివాసముంటున్నారు. యువతి ఇటీవల సెలవులకు తల్లిదండ్రుల వద్దకు వెళ్లింది. ఈ నెల 8న తిరిగి కళాశాల ప్రారంభం అవుతుండటంతో హితవర్షిణి ముందు రోజు మధ్యాహ్నం ఇంటి నుంచి బయలు దేరి సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్​కు చేరుకుంది.

సెల్‌ఫోన్ ఆధారంగా గుర్తించి : ఘట్​కేసర్-బీబీనగర్ రైల్వేస్టేషన్ల ప్రాంతంలోని మాధవరెడ్డి వంతెన వద్ద రైలుకింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. జీఆర్పీ పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని ఆమె వద్ద లభ్యమైన కళాశాల ఐడీ కార్డు, ఆధార్ కార్డు, సెల్‌ఫోన్ ఆధారంగా గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారాన్ని తెలియజేశారు. మృతదేహాన్ని గాంధీ ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించి పోస్టుమార్టం అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.

సొంతూరుకు వచ్చిన హితవర్షిణి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడిన తీరు కూడా అనుమానాస్పదంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. రైలు కింద పడితే చనిపోతామా? అని తల్లిదండ్రులను అడిగినట్లు, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించే ఆలోచనలు చేసినట్లు మృతురాలి తల్లిదండ్రులు రైల్వే పోలీసులకు తెలిపారు. హితవర్షిణి ఆత్మహత్య కేసును దర్యాప్తు చేపట్టిన సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ పోలీసులు ఆమె చివరగా వినయ్​ అనే యువకుడికి ఫోన్ చేసినట్లు తెలుసుకుని వివరాలు సేకరిస్తుండగా అతను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషయం బయటపడింది.

స్నేహం కాస్తా ప్రేమగా : హితవర్షిణి తరచూ సెలవులకు తన అమ్మమ్మ వాళ్ల ఊరుకు వెళుతుండేది. అదే సమయంలో అదే గ్రామానికి చెందిన పెయింటర్‌గా పని చేస్తున్న వినయ్‌తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఇద్దరి మధ్య స్నేహం కాస్తా ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. ఆదివారం రాత్రి ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడిందని సమాచారం తెలుసుకున్న వినయ్ లక్షెట్టిపేట మండలంలోని కొత్త కొమ్ముగూడెం గ్రామ శివారులోని వ్యవసాయ బావిలో దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. వినయ్ రాసిన సూసైడ్ నోట్‌తో వీరిద్దరూ ప్రేమించుకుంటున్నట్లు తెలిసింది.

హితవర్షిణి లేకుండా ఉండలేనని చనిపోయి పైన ఒంటరిగా ఉందని తాను వెళ్లి సర్‌ప్రైజ్‌ ఇస్తానంటూ సూసైడ్ నోట్‌లో వినయ్ రాశాడు. ఇద్దరం వందేళ్లు కలిసి బతకాలని ఆశపడ్డామని రాసుకొచ్చాడు. తన తల్లిని జాగ్రత్తగా చూసుకొమ్మని స్నేహితులకు చెప్పి తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కాగా వినయ్ తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన లక్షెట్టిపేట పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సికింద్రాబాద్ జీఆర్పీ పోలీసులు హిత వర్షిణి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం అనంతరం కుటుంబ సభ్యులకు ఆప్పగించారు. వినయ్ మృతదేహానికి కూడా పోస్టుమార్టం అనంతరం అతని కుటుంబ సభ్యులకు అందించారు.

ప్రియుడు వ్యవసాయ క్షేత్రంలో, ప్రేయసి ఇంట్లో బలవన్మరణం - అసలేం జరిగింది?

'సమాజంలోని ఈ కరప్షన్​, పొల్యూషన్​తో నా వల్ల కాదు - అందుకే నేను చనిపోతున్నా'

