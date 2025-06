ETV Bharat / state

పోయిన రైతు సొమ్ము - చెత్తకుప్పలో ప్రత్యక్షం - పోలీసులకు అందజేసిన యువకుడు - MONEY FOUND IN DUST BIN

Youngman Hands over Money Found in Dust Bin to Police: కొన్ని రోజుల కిందట చోరీకి గురైన ఓ రైతు సొమ్ము చెత్త కుప్పలో ప్రత్యక్షమైంది. దాన్ని అంతే నిజాయితీతో ఓ యువకుడు పోలీసులకు అప్పగించాడు. దీంతో అతని మంచి మనసు అందరి మన్ననలు అందుకుంది. పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని పొదలకూరు మండలం చెన్నారెడ్డిపల్లికి చెందిన రామకృష్ణ అనే రైతు ఈ నెల 4వ తేదీన స్థానికంగా ఉన్న ఓ బ్యాంకులో బంగారు నగలు తాకట్టు పెట్టి రూ. 86 వేలు తీసుకున్నారు.

భోజనం కోసం ఆగగా చోరీ: దాన్ని ద్విచక్ర వాహనం ముందున్న కవర్‌లో పెట్టుకుని తీసుకువెళుతూ మధ్యలో భోజనం కోసం ఆగారు. ఈ విషయాలన్నీ గమనించిన ఓ వ్యక్తి అతడిని అనుసరించాడు. భోజనం కోసం మార్గం మధ్యలో ద్విచక్ర వాహనం నిలిపిన సమయంలో ఆ వ్యక్తి అందులోని నగదును దోచుకువెళ్లాడు. ఆ రోజు అనుమానితుడిగా ఓ యువకుడిని పోలీసులకు అప్పగించగా సీసీ కెమెరాల్లో అతను కాదని నిర్ధారించుకున్న పోలీసులు అతన్ని వదిలిపెట్టారు. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించిన పోలీసులు డబ్బు దొంగలించిన నిందితుడు స్థానిక శ్రీనివాసపురం వీధిలోకి వెళ్లినట్లు గుర్తించారు.

పాలిథిన్‌ కవర్‌లో నగదు: ఇదిలా ఉండగా శుక్రవారం (06-06-2025) ఉదయం శ్రీనివాసపురానికి చెత్త సేకరించేందుకు పంచాయతీ బండి వెళ్లింది. ఆ క్రమంలో చెత్త పోసేందుకు వెళ్లిన స్థానికుడైన రాయదుర్గం సురేష్‌ అందులోని ఓ పాలిథిన్‌ కవర్‌లో నగదు ఉండటాన్ని చూశాడు. వెంటనే ఆ నగదుతో పాటు బ్యాంక్‌ పాస్‌ పుస్తకం, పాన్‌కార్డును తీసుకుని ఎస్సై హనీఫ్‌కు అందజేశారు. ఎస్సై అతడి నిజాయితీని అభినందించి రూ.1000 బహుమతిగా అందజేశారు. పాస్‌పుస్తకం, పాన్‌కార్డు ఆధారంగా ఆ మొత్తం చెన్నారెడ్డిపల్లికి చెందిన రైతు రామకృష్ణ నగదుగా నిర్ధారించారు.