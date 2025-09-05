ఇంజినీర్గా విధులు నిర్వహిస్తూ 289 కొత్త ప్రదేశాల ఫోటోలను తీసి గూగుల్ మ్యాప్లో పోస్ట్లు - 23వేల ఫోటోలు, 4వేల వీడియోలతో 430 మిలియన్ల వ్యూస్ సొంతం
Published : September 5, 2025 at 7:10 PM IST
Local Guide On Google Maps in Telangana : దూర ప్రాంతాలకు, కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్తే ప్రతి ఒక్కరికీ గూగుల్ మ్యాప్సే ఆధారం. దీని ద్వారా అక్కడ ఎలాంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి! ఏమేమి చూడొచ్చు! ఎంత దూరం! ఇలా అనేక విష యాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఐతే, అందులో ఫోటోలు అప్లోడ్ చేసేది ఎవరు? ఎప్పుడైనా గమనిం చారా! వెళ్లాల్సిన ప్రదేశానికి సంబంధించిన చిత్రాలు అందులో లేకపోతే ఎంతో కంగారుపడుతుంటాం. దీనికి చెక్ పెట్టాలని భావించాడా యువకుడు. గూగుల్ మ్యాప్లో లోకల్ గైడ్గా పనిచేస్తూ 23,000 పోటోలు 4,000 వీడియోలతో పాటు 289 కొత్త ప్రదేశాలను అప్లోడ్ చేసి 430 మిలియన్ల వ్యూస్ని సొంతం చేసుకున్న చంద్రకాంత్ ప్రత్యేక కథనం ఇది.
కొత్త ప్రాంతాలను ఫోన్లో క్లిక్ : ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త ప్రాంతాలను సందర్శించి నచ్చిన ప్రదేశాలను ఫోన్లో క్లిక్ మనిపిస్తారు. వాట్సప్, ఇన్స్టాగ్రాం స్టేటస్లు పెడుతూ సంతోష పడుతుంటారు. ఐతే టూరిస్ట్ ప్రదేశాలకు వెళ్లాల్సి నప్పుడు మనకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది గూగుల్ మ్యాప్స్. అక్కడ ఎలాంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి! చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల్లో ఇంకేం చూడొచ్చు! రివ్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి! ఇలాంటి విషయాలు శోధిస్తుంటాం. మరి అందులో ఫోటోలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని ఆలోచిస్తే మనం చెప్పుకునే గూగుల్ మ్యాప్ లోకల్ గైడ్. వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు తీసిన చిత్రాలను గ్యాలరీలో ఉంచకుండా మ్యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తుంటారు. ఆ కోవకు చెందిన యువకుడే ఇతను.
ఇంజినీర్గా పనిచేస్తూ : ఈ యువకుడి పేరు చంద్రకాంత్. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పెద్ద మునిగల్ చేడు స్వస్థలం. బీట్క్ పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం ఓ ప్రముఖ కంపెనీలో ఇంజినీర్గా పనిచేస్తున్నాడు. తరచూ వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లటం అలవాటు ఉండటంతో గూగుల్ మ్యాప్స్ను అధికంగా వినియోగించేవాడు. అప్పుడే గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఫోటోలు అప్లోడ్ చేసే ఆలోచన వచ్చిందని చంద్రకాంత్ చెబుతున్నాడు.
చిన్నతనం నుంచి కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్లి అక్కడి చిత్రాలు తీయడమంటే ఎంతో ఇష్టమని చంద్రకాంత్ అంటున్నాడు. పాఠశాల వయసులో డిస్కవరీ మేగజైన్స్ చదివి తాను కూడా ఇలాంటి ఫోటోలు తీయాలనుకునేవాడు. 2017లో ఓ ప్రదేశానికి వెళ్లినప్పుడు దానికి సంబంధించిన చిత్రాలు, వీడియోలు కోసం గూగుల్లో వెతికితే ఏమీ కనిపించలేదు. అప్పుడు తానే ఎందుకు అప్లోడ్ చేయకూడదని భావించాడు. అలా మెుదలైన ప్రయాణం ప్రస్తుతం ఉద్యోగిగా, గూగుల్ మ్యాప్ లోకల్ గైడ్గా పనిచేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నానని చంద్రకాంత్ అంటున్నాడు.
పాఠశాల స్థితినే మార్చేశాడు : ఫోటోలు తీయడమంటే సాదాసీదాగా ఏదో తీసామూ పెట్టామా అని కూకుండా సమాజంలో ప్రభావం చూపేలా చంద్రకాంత్ గూగుల్ మ్యాప్ చిత్రాలు ఉన్నాయి. సొంత గ్రామంలో శిథిలా వస్థలో ఉన్న పాఠశాల ఫోటోలు మ్యాప్లో అప్లోడ్ చేశాడు. అంతేకాదు వాట్సప్ గ్రూప్లో విద్యార్థుల అభిప్రాయాలకు సంబంధించిన వీడియో పోస్ట్ చేసి ఆ బడి స్థితినే మార్చేశాడు.
ఎన్నో ప్రదేశాలకు జియో ట్యాగ్ : సొంత జిల్లాలో 14 గ్రామాల్లో తిరిగి అక్కడి పురాతన కట్టడాలు, బడి, గుడి మెదలైన ఎన్నో ప్రదేశాలకు జియో ట్యాగ్ చేశాడు. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో నవాబుల కాలంలో ఉన్న కలెక్టరేట్ స్థలాన్ని ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిగా నిర్మిస్తున్నారు. దాని ఫోటోలు తీసి గూగుల్ మ్యాప్లో అప్లోడ్ చేసి ఆ చరిత్రను సజీవంగా ఉండేలా కృషి చేశాడు. ఆదిమానవులు గీసిన చిత్రాలు, మనుషులకు చిక్కని రాతి చిత్రాలు ఇలా ఎన్నో గుర్తించి అందరి మన్నలు అందుకుంటున్నాడు.
టాప్ 10 ఫోటోగ్రాఫర్స్లో ఒక్కడిగా : గూగుల్ మ్యాప్లో చేస్తున్న సేవకు గాను టాప్ 10 ఫోటోగ్రాఫర్స్లో చంద్రకాంత్ ఒక్కడిగా నిలిచాడు. తాను తీసిన ఫోటోలను తెలంగాణ భాష సాంస్కృతిక శాఖ సహకారంతో మాపోగ్రఫీ పేరుతో ప్రదర్శన సైతం నిర్వహించాడు. ఇప్పటివరకు 23వేల ఫోటోలు, 4వేల వీడియోలను గూగుల్ మ్యాప్లో పోస్ట్ చేశాడు. వీటికి 430 మిలియన్ల వ్యూస్ రావడం విశేషం. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలోని చాలా ప్రదేశాలకు సంబంధించిన చిత్రాలు తీసి మ్యాప్స్లో అప్లోడ్ చేశాడు.
చేసే పని ఏదైనా సరే మనసు పెట్టి చేస్తే మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందని చెప్పడానికి ఈ యువకుడు చక్కటి ఉదాహరణ. ఎక్కడికైనా వెళ్లామా, వచ్చామా అని కాకుండా నలుగురికి ఉపయోగపడేది చేస్తే ఎంతో బాగుంటుందని చంద్రకాంత్ చెబుతున్నాడు.
"2017 నుంచి గూగుల్ లోకల్ గైడ్గా వాలంటిర్గా పనిచేస్తున్నాను. వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్లడం, స్నేహితులతో కలిసి తిరగడం, ఆ ప్రదేశాలను ఫోటో తీసి గూగుల్ మ్యాప్స్లో పెట్టడం ద్వారా తిరిగిన ప్రదేశాలను డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నాను. పది మందికి ఉపయోగపడుతుందని ఈ పని చేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు 23000 వరకు ఫొటోలు, 4000 వరకు వీడియోలను గూగుల్ మ్యాప్స్లో పెడుతున్నాను. వాటికి 43.9 కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. ఇతర సామాజిక మాధ్యమాలైన ఫేస్బుక్, ఇన్ష్టాగ్రాం, ట్విట్లర్లలో కూడా ఈ ఫోటోలను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను." - చంద్రకాంత్, గూగుల్ మ్యాప్ లోకల్ గైడ్
ఇంజినీరింగ్ వదిలేసి రైతుగా సక్సెస్ అయ్యాడు- గ్రాఫ్టింగ్ పుచ్చకాయలతో మ్యాజిక్