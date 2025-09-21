కడప నుంచి పాడేరు వరకు - తండ్రి కలను సాకారం చేసిన శ్రీపూజ విజయగాథ
పాడేరు ఐటీడీఏ పీఓగా నియమితులైన యువ ఐఏఎస్ అధికారి - సివిల్స్లో రెండో ప్రయత్నంలో విజయం - లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంటే విజయం ఖాయమంటున్న తిరుమణి శ్రీపూజ
Published : September 21, 2025 at 1:51 PM IST
IAS OFFICER THIRUMANI SRI POOJA: రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద సమీకృత గిరిజనాభివృద్ధి సంస్థకి (ఐటీడీఏ) ప్రాజెక్ట్ అధికారిణిగా తిరుమణి శ్రీపూజ నియమితులవ్వడం పట్ల ఆమె సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఐఏఎస్ శిక్షణ పూర్తయ్యాక మూడు ఎంపికలలో తాను మొదటగా కోరుకున్న పదవి ఐటీడీఏ పీఓదేనని, అదీ పాడేరులో దక్కడం తనకు మరింత ఆనందాన్ని కలిగించిందని ఆమె చెప్పారు.
IAS ప్రయాణం - తండ్రి ఆశయాన్ని సాకారం చేసిన కుమార్తె: శ్రీపూజ కడప జిల్లా వాసి. ఆమె తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు పంచాయతీ కార్యదర్శి. ఉద్యోగరీత్యా భీమవరంలో స్థిరపడ్డారు. తల్లి రాజేశ్వరి గృహిణి. చిన్ననాటి చదువు కడపలో సాగింది. తర్వాత బెంగళూరులో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్లో బీటెక్ చేశారు.
ఇంజనీరింగ్ మూడో ఏడాదిలోనే సివిల్ సర్వీసులకు సిద్ధమయ్యారు. 2020లో మొదటి ప్రయత్నంలో ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లినా విజయం రాలేదు. కానీ తండ్రి ఆశయాన్ని సాకారం చేయాలనే పట్టుదలతో రెండోసారి 2021లో పరీక్ష రాసి ఉత్తీర్ణత సాధించారు. అప్పటికి బీటెక్ను కూడా పూర్తి చేశారు.
ఆమె అభిప్రాయంలో, “జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే మూడు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకిష్టమైన రంగాన్ని ఎంచుకోవాలి, సామర్థ్యాలను అంచనా వేసుకోవాలి, నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని కష్టపడాలి. లక్ష్యం లేకుండా ఎంత చదివినా ప్రయోజనం ఉండదు” అని తెలిపారు.
వ్యక్తిగత ఆసక్తులు: శ్రీపూజకు పుస్తకాలు చదవడం అంటే మక్కువ. యువల్ హరారీ రాసిన ‘Sapiens’, ఖలీద్ హుసైనీ రాసిన ‘A Thousand Splendid Suns’ పుస్తకాలు తనకు బాగా నచ్చాయని చెప్పారు. కోపం, అసూయ, ద్వేషం లాంటివి దూరం పెట్టుకుని సంతోషంగా జీవించడం జీవితంలోని అసలైన ఆనందమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
గిరిజన ప్రాంతాలపై దృష్టి: పాడేరు ఐటీడీఏ పీఓగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధి తన ప్రధాన లక్ష్యమని శ్రీపూజ స్పష్టం చేశారు. “గిరిజనాభివృద్ధికి విద్యా, ఆరోగ్య అవకాశాలు అత్యంత కీలకం. చాలా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు లేవు. వాటిని నిర్మించి విద్యావకాశాలు కల్పిస్తే ప్రజలకు అవగాహన పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టితే శిశుమరణాలు తగ్గుతాయి. గిరిజన విద్యార్థులను ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దితే రానున్న రోజుల్లో వారు ప్రగతి సాధిస్తారు” అని అన్నారు. మహిళా అధికారిణిగా గిరిజన మహిళలు ఎదుర్కొనే సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
ఉపాధి అవకాశాలపై కసరత్తు: ఐటీడీఏలో ప్రతి శుక్రవారం ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక నిర్వహిస్తారు. అందులో అధికశాతం అర్జీలు ఉద్యోగం, ఉపాధి అవకాశాలకే సంబంధించినవేనని శ్రీపూజ చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో కొత్త ప్రాజెక్టుల అవసరం ఉందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. మన్యంలో ప్రతిపాదిత హైడ్రో ప్రాజెక్టులపై గిరిజనుల్లో కొంత అనుమానం ఉన్నప్పటికీ, వీటివల్ల ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని, ఆ అనుమానాలను ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానని తెలిపారు.
పర్యాటక అభివృద్ధి ప్రణాళిక: పాడేరు ఐటీడీఏ పరిధిలోని 11 మండలాల్లో పలు పర్యాటక ప్రాంతాలున్నాయని, వాటిని అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి పెడతానని శ్రీపూజ చెప్పారు. దసరా నుంచి పర్యాటకుల తాకిడి పెరుగుతుందని, అందుకు తగ్గ వసతులు, హోంస్టేలు, రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరచాలని ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. “స్వదేశీ దర్శన్లో భాగంగా బొర్రా గుహల అభివృద్ధికి చర్యలు చేపడతాం. ప్రభుత్వం కారవాన్ టూరిజం కోసం రూ.5 కోట్లు మంజూరు చేసింది. త్వరలోనే పర్యాటకుల కోసం ఈ సదుపాయం అందుబాటులోకి రానుంది” అని వివరించారు.
తన తండ్రి కలను సాకారం చేసి ఐఏఎస్గా ఎంపికైన తిరుమణి శ్రీపూజ, ఇప్పుడు గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పాడేరు ఐటీడీఏలో పీఓగా కృషి చేస్తున్నారు. విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధి, పర్యాటకం వంటి రంగాల్లో సమగ్ర ప్రగతి సాధించేందుకు తాను శ్రమిస్తానని హామీ ఇస్తున్నారు.
