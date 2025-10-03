ETV Bharat / state

చద్దన్నం బిజినెస్​ - వ్యాపారవేత్తలుగా మారిన విద్యార్థుల కథ

పాకెట్‌మనీ కోసం మొదలైన MBA, MCA విద్యార్థుల ప్రయాణం - చిరుధాన్యాలతో ఆరు రకాల చద్దన్నం, రెండు రకాల కట్టెపొంగలి ప్రత్యేక ఆకర్షణ

FERMENTED RICE BUSINESS
FERMENTED RICE BUSINESS (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Fermented Rice Business: కొత్తగా ఆలోచిస్తే చిన్న చిన్న విషయాలకే కొత్త విలువ వస్తుంది. చాలా కాలంగా అందరూ ఒకే విధంగా చూసే అంశాలను కొత్త కోణంలో చూసి, అవకాశాలుగా మలచారు విజయవాడలో MBA, MCA చదువుతున్న ఇద్దరు విద్యార్థులు. పాకెట్‌మనీ కోసం వ్యాపారం ఆరంభించాలన్న ఆలోచన, వారికి వినూత్నమైన మార్గాన్ని చూపించింది. సాధారణంగా ఇళ్లలో కనిపించే చద్దన్నంను స్టాల్‌లో అమ్మాలనుకోవడం మొదలై, ఇప్పుడు అది వారికి ఆదాయమార్గం మాత్రమే కాకుండా, ఆరోగ్యాన్నీ పంచే విజయవంతమైన వ్యాపారమైంది.

విద్యార్థులే వ్యాపారులు: ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి మండలం గురవాజీపేటకు చెందిన ఆర్. ఇంద్రసేనారెడ్డి, అంకేపల్లి గ్రామానికి చెందిన వెంకట్‌రెడ్డి ఈ ఇద్దరూ విజయవాడలో ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులపై ఆర్థికభారం పడకూడదని, చదువుతో పాటు స్వయంగా ఆదాయం సంపాదించాలనుకున్నారు. అందుకే కొత్తగా ఆలోచించారు.

వారిద్దరూ కలిసి రూ.1.50 లక్షలు సమకూర్చుకున్నారు. తమ వద్ద ఉన్న కొంత డబ్బుతో పాటు, కొంత కుటుంబం, స్నేహితుల సహకారం కోరారు. ఆ మొత్తంతో చిరుధాన్యాలు, వంట పాత్రలు, బెంచీలు, స్టాల్ ఏర్పాటుకు కావలసిన సరుకులు కొన్నారు. నగరంలో ఒక ఇంటిని అద్దెకు తీసుకొని, వంట ఏర్పాట్లు చేసి, ఇందిరాగాంధీ మైదానం దగ్గర రోడ్డు పక్కన ఓ స్టాల్ ప్రారంభించారు.

ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలు: వీరి స్టాల్‌లో లభించే చద్దన్నం ప్రత్యేకత ఏంటంటే:

  • బియ్యంతోపాటు ఆరు రకాల చిరుధాన్యాలు (రాగి, అరికెలు, జొన్న, సామలు, ఊదలు) ఉపయోగించి వేరువేరుగా తయారు చేస్తారు.
  • రెండు రకాల కట్టెపొంగలి కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • పక్కన సాంబారు, మజ్జిగ, చట్నీ, కారంపొడి ఇస్తారు.
  • తీపి వంటకాల్లో రాగి లడ్డూలు, పల్లీ ఉండలు, మల్టీ సీడ్ లడ్డూలు కూడా తయారు చేస్తున్నారు.
  • నూనె, ఉప్పు తక్కువగా వాడుతూ వేయించిన పల్లీలు, ఉడికించిన ధాన్యాలను కూడా విక్రయిస్తున్నారు.
  • ఆహారంలో ఆరోగ్యం, రుచి రెండూ సమపాళ్లలో ఉండటం వల్ల కస్టమర్ల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది.

ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?:

  • చద్దన్నం లేదా కట్టెపొంగలి - ఒక్క కప్పు రూ.40, పార్సిల్ అయితే రూ.50.
  • ఉదయం 3 గంటలకు వంట మొదలుపెడితే 10 గంటలకల్లా మొత్తం సరుకు అమ్ముడైపోతుంది.
  • రోజుకు సగటున 100 మంది కస్టమర్లు వస్తున్నారు.
  • ఒక్క రోజుకు దాదాపు రూ.5,500 ఆదాయం, నెలకు దాదాపు రూ.1.50 లక్షల టర్నోవర్.
  • అంతే కాకుండా, వీరి దగ్గరికి వచ్చే కస్టమర్లలో చాలా మంది ఆరోగ్యంపై అవగాహన కలిగిన యువత. ఫాస్ట్ ఫుడ్‌ల నుంచి దూరంగా, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు.
Young Entrepreneurs
Young Entrepreneurs (Eenadu)

లాభం కంటే లక్ష్యం: ఇంద్రసేనారెడ్డి, వెంకట్‌రెడ్డి చెబుతున్న మాట్లాడుతూ, “మేము లాభం కోసం మాత్రమే ఈ వ్యాపారం చేయడం లేదు. అందరికీ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందించాలన్నదే మా ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. చద్దన్నం అంటే పెద్దల తరాల నుంచి వస్తున్న బలవర్ధక ఆహారం. దీన్ని మళ్లీ యువతలో ప్రాచుర్యం చేయాలనుకుంటున్నాం.” అన్నారు.

చిన్న ఆలోచన - పెద్ద ఫలితం: చిన్న పెట్టుబడితో ప్రారంభించిన వీరి వ్యాపారం ఇప్పుడు వారికి పాకెట్‌మనీ మాత్రమే కాదు, ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఇస్తోంది. సమాజానికి ఆరోగ్యం అందిస్తూ, వ్యాపారంలో కొత్త దిశ చూపిస్తున్నారు. వీరి విజయవంతమైన ప్రయోగం ఇతర యువతకు స్ఫూర్తి. ఆరోగ్యం, ఆదాయం కలయికతో వ్యాపారం చేయవచ్చని వీరు నిరూపించారు.

మాగుడు గడ్డితో లక్షల్లో ఆదాయం - ఇద్దరు రైతుల వినూత్న ప్రయాణం

‘ఫ్రూట్ బాక్స్’ వ్యాపారం - నెలకు రూ.1.50 లక్షల టర్నోవర్

For All Latest Updates

TAGGED:

CHADDANNAM BUSINESSYOUNG ENTREPRENEURS STARTUP STORYHEALTHY FOOD BUSINESS IDEASSTUDENT ENTREPRENEURSFERMENTED RICE BUSINESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ముగిసిన వర్షాకాలం - ఈ ఏడాది 8 శాతం ఎక్కువ వానలు: ఐఎండీ

మరింత ఈజీగా బంగారం, వెండి రుణాలు- అక్టోబర్ 1 నుంచి మారనున్న RBI రూల్స్ ఇవే!

41 రోజుల రూపాయి పూజ గురించి తెలుసా? ఏం చేయాలి? ఎలా చేసుకోవాలి?

బ్రహ్మోస్‌ కంటే భీకరం- ధ్వని కంటే 5 రెట్లు వేగవంతం- భారత అమ్ములపొదిలో HGV మిస్సైల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.