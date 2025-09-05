ఏసీలు లేకున్నా మీ ఇంటిని చల్లబర్చొచ్చు తెలుసా? - అసలు డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్​ సిస్టమ్​ ఏంటి?

ఇంట్లో ఏసీ లేకుండా ఉండగలరా? - ఏసీ లేకుండా ఇంటిని కూలింగ్ చేసే సిస్టమ్ గురించి తెలుసా? - అసలేంటీ డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్
Published : September 5, 2025 at 8:12 PM IST
How to Cool Your Homes : కాస్త వేడి పుట్టిందంటే చాలు అబ్బా ఉక్క పెట్టేస్తుంది. ఏసీ, కూలర్ అయినా ఉంటే బాగున్నూ అనుకుంటారు. ఈరోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో అవి ఉండనే ఉన్నాయి. వాటి వాడకం వల్ల విద్యుత్ డిమాండ్ అమాంతం పెరిగిపోతుంది. నగరాల్లో అయితే వీటి వినియోగం మరీ ఎక్కువ. పెద్దపెద్ద భవనాలు నుంచి చిన్న ఇళ్ల వరకు ప్రతి గదిలోనూ ఏసీలను బిగించాల్సిందే. కానీ ఏసీలు లేకుండా ఇంటిని చల్లబర్చొచ్చు తెలుసా? మీ ఇంటినే కాదు, పక్కింటినీ, మీ వీధిలో ఉన్న ఇళ్లు అన్నింటినీ, మీ గ్రామంలోని నిర్మాణాలన్నింటినీ చల్లదనంలో ముంచేయొచ్చు! అదెలా సాధ్యం అని అనుకుంటున్నారా? మీరే చూడండి.
ఏసీలు లేకుండా భవనాల్లో చల్లదనాన్ని ఆస్వాదించొచ్చు. అదే డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్(డీసీఎస్) అనే వినూత్న విధానంతో సాధ్యం అవుతుంది. డీసీఎస్లో ఒకే చోట చల్లని నీటిని తయారు చేస్తారు దీని కోసం ప్రత్యేకమైన యూనిట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ చల్లని నీటిని ఇన్సులేటెడ్ పైపుల ద్వారా వివిధ భవనాలకు పంపిస్తారు. భవనాలలో ఉన్న ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్లు ఆ నీటి ద్వారానే గదులను చల్లబరుస్తాయి.
గదుల్లోని వేడిని గ్రహించిన నీరు మళ్లీ అదే ప్లాంట్కు తిరిగి వెళ్లి చల్లబడుతుంది. ఇదే ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా సులభంగా చెప్పాలంటే ప్రతీ భవనంలో వేర్వేరుగా ఏసీలు పెట్టుకోకుండా ఒకే చోట చల్లని నీటిని తయారు చేయడం, ఆ నీటిని పైపుల ద్వారా పంపి, అన్ని భవనాలను చల్లార్చుతూ ఉండటం. ఇదే ప్రక్రియ కొనసాగుతూ ఉంటుంది.
డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్ : మీ ఊర్లో ప్రతి ఇంటికి వేర్వేరు బోర్లు (బోర్వెల్స్) ఉన్నాయనుకుందాం. అలాకాకుండా, ఒకేచోట పెద్ద బోర్ పెట్టి, పైపుల ద్వారా నీళ్లు పంపితే చాలా సులభంగా ఉంటుంది కదా. అదే పని చల్లదనం కోసం చేస్తే.. దాన్నే ‘డిస్ట్రిక్ట్ కూలింగ్ సిస్టమ్’ అంటారు.
ఉపయోగాలు ఏంటి? :
- తక్కువ కరెంటుతో ఎక్కువ కూలింగ్ ఇస్తుంది. ఇదే మెయింటెనెన్స్ సెంట్రలైజ్డ్గా ఉంటే ఖర్చూ కూడా తక్కువే అవుతుంది.
- బహుళ అంతస్థులున్న బిల్డింగ్లలో ఒక్కొక్క ఏసీ ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు.
- బిల్డింగ్ యజమానులు నెలకోసారి బిల్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
- భవిష్యత్తులో పట్టణాలలో ఇది ఎకో-ఫ్రెండ్లీ ఎంపిక.
- ఎలాంటి చోట :
- కొత్తగా అభివృద్ధి చేసే బిజినెస్ ఏరియాలు, మాల్స్, హోటల్స్ ఉన్న ప్రాంతాలు
- ప్లానింగ్తో నిర్మించిన నగరాలు
- ఐటీ పార్కులు
- మాల్స్
- యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లు
- ఆసుపత్రులు
- పెద్ద బిల్డింగ్లు
ఎదురయ్యే సమస్యలు :
- ముందుగా అండర్గ్రౌండ్ పైపులు వేయాలి. ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ఇది.
- మనదేశంలో ఇప్పటికే చాలా విద్యుత్ బొగ్గు ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతోంది. డీసీఎస్ పూర్తిగా పర్యావరణానికి అనుకూలం కావాలంటే, పునరుత్పాదక ఇంధనంతోనే నడవాలి.
- ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండదు.
- ఇది ప్రధానంగా పెద్ద బిల్డింగ్లు, ఆఫీసులు, మాల్స్ వంటి వాటికే పని చేస్తుంది.
- చిన్నపాటి ఇళ్లకు ఇది సరిపోదు.
- భారత్లో ఎక్కడైనా ఉందా? :
- గుజరాత్లోని గిప్ట్సిటీలో దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించారు. అక్కడ నగరాన్ని ప్రణాళికతో నిర్మించడంతో పైపులు వేయడానికి సులభం అవుతుంది.
- ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అమరావతితో పాటు భోపాల్, రాజ్కోట్, కోయంబత్తూర్, పుణె, థానే నగరాల్లో ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి.
- టాటా, అదానీ వంటి ప్రైవేట్ సంస్థలు ఇప్పటికే ఈ రంగంలో ప్రాజెక్టులు అనేవి ప్రారంభించాయి.
ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలున్నాయా? :
- అంతా ప్లానింగ్పై ఆధారపడే ఉంటుంది.
- నగరాలు ముందుగానే ప్లాన్ చేయాలి.
- ప్రభుత్వాలు మద్దతు ఇవ్వాలి.
- ప్రైవేటు కంపెనీలు సహకరించాలి.
- ఏసీల వినియోగం తగ్గించేందుకు డీసీఎస్ లాంట సాంకేతికతలతో పాటు, పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి అనేది చేయాలి.
- చెట్లను విరివిగా పెంచేలా చర్యలు అనేవి చేపట్టాలి.
