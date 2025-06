ETV Bharat / state

ప్రపంచ రికార్డులు తిరగరాసేలా - విశాఖలో యోగా డేకు ఏర్పాట్లు - YOGANDHRA PROGRAM IN VISAKHA

Yogaandhra Arrangements In Visakha ( ETV )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : June 20, 2025 at 8:08 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 9:03 AM IST 3 Min Read

Yogaandhra Arrangements In Visakha: అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాలకు సాగర నగరం విశాఖ తుదిమెరుగులు అద్దుకుంటోంది. ఆర్కే బీచ్‌లోని కాళీమాత ఆలయం నుంచి భీమిలి వరకు 23 కిలో మీటర్లు పొడవునా యోగా డేకు ఏర్పాట్లు చేశారు. 5 లక్షల మంది యోగాసనాలు వేసేలా ప్రణాళిక రచించారు. ప్రధాని మోదీ, మఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ శుక్రవారం సాయంత్రమే విశాఖకు చేరుకుంటారు. ప్రపంచ రికార్డులు తిరగరాసేలా విశాఖ వేదికగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు తుది దశకు చేరాయి. సుమారు 5 లక్షల మంది యోగాసనాలు వేసేలా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. పెద్దఎత్తున జనం తరలిరావడంతోపాటు ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా ప్రణాళికబద్ధంగా అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేసింది. శనివారం ఉదయం ఆర్కేబీచ్ వద్ద 15 వేల మందితో యోగసనాల కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి పాల్గొనే ప్రధాన వేదికను సిద్ధం చేశారు. విశాఖకు అందరూ రారండి... యోగా చేద్దాం (ETV) తుది దశకు యోగా దినోత్సవ ఏర్పాట్లు: కాళీమాత విగ్రహం నుంచి భీమిలి వరకు సుమారు 23 కిలోమీటర్ల మేర మూడున్నర లక్షల మంది యోగసనాలు వేసేలా దారి పొడవునా గ్రీన్‌ మ్యాట్ పరిచారు. ఒకవేళ వర్షం పడితే యోగాకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏయూప్రాంగణంలో జర్మన్‌ టెంట్ల కింద 15 వేల మంది యోగా చేసేలా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రధానితో కలిసి యోగసనాలు వేసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు శిక్షకులు, విశాఖ వాసులు చెప్తున్నారు.

