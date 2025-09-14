ETV Bharat / state

హనీ ట్రాప్‌లో యోగా గురువు – రూ.2 కోట్లు డిమాండ్ - ముఠా సభ్యులు అరెస్టు

హనీ ట్రాప్ ముఠా మోసానికి బలైన యోగా గురువు - వీడియోలు, ఫోటోలు తీసి బ్లాక్‌మెయిల్‌ - రూ.2 కోట్లు డిమాండ్ - రంగారెడ్డి జిల్లాలో సంచలనం

Yoga Guru Trapped in Honeytrap
Yoga Guru Trapped in Honeytrap (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 11:50 PM IST

2 Min Read
Yoga Guru Trapped in Honeytrap in Chevella : రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఓ యోగా గురువు హనీ ట్రాప్ ముఠా మోసానికి బలయ్యాడు. ఆశ్రమంలో చేరిన యువతులు సన్నిహితంగా మారి, అనంతరం వీడియోలు, ఫోటోలు తీసి బ్లాక్‌మెయిల్‌కు పాల్పడ్డారు. ఇప్పటివరకు రూ.50 లక్షల వరకు వసూలు చేసి, తాజాగా మరో రూ.2 కోట్లు డిమాండ్ చేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఈ ఘటనపై యోగా గురువు పోలీసలకు ఫిర్యాదు చేయగా ప్రధాన నిందితుడితో సహా ఐదుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతరం వారిని రిమాండ్​కు తరలించారు.

ముఠా మాస్టర్ ప్లాన్​ : చేవెళ్లకు చెందిన యోగా గురువు రంగారెడ్డి ఓ యోగా ఆశ్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు. కొంతకాలంగా ప్రజల ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కోసం సేవలందిస్తున్న అతని మీద అమర్ గ్యాంగ్ వలపు వల వదిలింది. యోగా గురువు వద్దకు చేరేందుకు ముఠా వ్యూహంతో ముందుకు వచ్చింది.

ఐదుగురు అరెస్టు
ఐదుగురు అరెస్టు (ETV)

ఈ ముఠా సభ్యులు ఇద్దరు యువతులను అనారోగ్య కారణాలు చెప్పి ఆశ్రమంలో చేర్పించారు. యోగా గురువుకు వారి మీద నమ్మకాన్ని కలిగించి, అతనితో సన్నిహితంగా మారారు. ఈ సమయంలో వారి అనుమానాస్పద ప్రవర్తనను గుర్తించలేకపోయిన గురువు, వారితో సన్నితంగా ఉన్న ఫోటోలు, వీడియోలు రహస్యంగా తీశారు.

బ్లాక్‌మెయిల్ ప్రారంభం – మొదటి విడతలో రూ.50 లక్షలు : తర్వాత ఫోటోలు, వీడియోలు చూపించి యోగా గురువును బెదిరించి డబ్బు డిమాండ్ చేశారు. మొదటగా రూ.50 లక్షలు డిమాండ్ చేయగా, భయపడిన రంగారెడ్డి రెండు చెక్కుల రూపంలో, ఒక్కో చెక్కు రూ.25 లక్షల చొప్పున వారికి అందజేశారు. అయితే, ముఠా అంతటితో ఆగలేదు. మళ్లీ మళ్లీ డబ్బు కోసం బ్లాక్‌ మెయిల్ చేస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా మరో రూ.2 కోట్లు డిమాండ్ చేశారు. ఈ వేధింపులు నిలవవని గ్రహించిన యోగా గురువు, గోల్కొండ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.

పోలీసుల చాకచక్యంతో ఐదుగురు అరెస్ట్ : ఫిర్యాదు అనంతరం, రంగారెడ్డి డబ్బు ఇవ్వబోతున్నట్టు నటిస్తూ, పోలీసులు ముందస్తుగా పథకం వేశారు. డబ్బు తీసుకునేందుకు వచ్చిన నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ గ్యాంగ్‌లో అమర్, మౌలాలి, రాజేశ్, మంజుల, రజినీలా ఉన్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. అరెస్ట్ అనంతరం వీరిని రిమాండ్‌కు తరలించామని, ఇంకా మిగిలిన సభ్యుల గురించి తెలుసుకునే పనిలో ఉన్నామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసులో మరిన్ని మలుపులు ఉండే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

ప్రజలకు హెచ్చరిక : ఇలాంటి సంఘటనలు వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రముఖులు, యోగా గురువులు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, సాధారణ ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అన్యోన్యత పేరుతో దగ్గరయ్యే వ్యక్తులపై జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

