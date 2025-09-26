ఆడుకునే కోర్ట్ కాదు - ప్రాణాలు కాపాడే అలర్ట్ - 3D ఎఫెక్ట్తో ప్రమాదాలకు చెక్
జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదాలను నివారించేందుకు పసుపు రేడియం పెయింట్తో 3D ఎఫెక్ట్ - దూరం నుంచే పసిగట్టి వాహనాలను నెమ్మది చేస్తున్న డ్రైవర్లు - తగ్గుతున్న ప్రమాదాలు
Yellow Radium Paint in National Highway : ఇదేదో ఆటలు ఆడేందుకు గీసిన కోర్ట్ అనుకుంటే పొరపాటే. రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడి ఎవరూ ప్రాణాలు కోల్పోకూడదని దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. బెంగళూరు-చెన్నై జాతీయ రహదారిపై చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళ్యం మండలం మొగిలి నుంచి జగమర్ల క్రాస్ వరకు 3.5 కి.మీ. ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. ఘాట్ మార్గం కావడంతో మొగిలి ఘాట్ అని పిలిచే ఈ ప్రాంతం ప్రమాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉంది.
ఈ ఏడాది మొదటి 6 నెలల్లోనే 70 ప్రమాదాలు జరిగి 15 మంది చనిపోయారు. దీంతో ఈ దారిలో వచ్చేవారిని దూరం నుంచే అలర్ట్ చేసేందుకు ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు పసుపు రేడియం పెయింట్తో ఇలా ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి దూరం నుంచే త్రీడీ ఆకారంలో కనిపించటంతో డ్రైవర్లు వాహనాల వేగం తగ్గిస్తున్నారు. దీనిని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ప్రమాదాలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయని బంగారుపాళ్యం సీఐ శ్రీనివాసులు తెలిపారు.
ఆరు నెలల్లోనే 70 ప్రమాదాలు : జాతీయ రహదారులపై ప్రమాదాలను నివారించేందుకు ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు సరికొత్తగా ఆలోచించారు. పసుపు రేడియం పెయింట్తో 3D నమూనాలను ఏర్పాటు చేసి డ్రైవర్లను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. చిత్తూరు జిల్లా బెంగళూరు-చెన్నై జాతీయ రహదారి వెంబడి మొగిలి నుంచి జగమర్ల క్రాస్ వరకు ఉన్న 3.5 కి.మీ రహదారిలో రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. స్థానికంగా మొగిలి ఘాట్ అని పిలువబడే ఈ మార్గంలో వంపులు, ఎత్తు పల్లాలతో ఉండి డ్రైవింగ్ చేయడానికి ప్రమాదకరంగా మారింది. దీంతో ఈ ప్రాంతంలో నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి. ఈ సంవత్సరం మొదటి ఆరు నెలల్లోనే ఈ రహదారిపై 70 ప్రమాదాలు జరిగి 15 మంది మరణించారు.
రేడియం పెయింట్తో బాక్సులు : దీంతో ఈ రహదారిపై దృష్టి పెట్టిన ఎన్హెచ్ఏఐ (NHAI) అధికారులు ప్రమాదాలను నివారించడానికి వినూత్న పద్ధతిని అమలు చేశారు. ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరిగే రోడ్డుపై పసుపు రేడియం పెయింట్తో బాక్సుల మాదిరి ఏర్పాటు చేశారు. ఈ గుర్తులు 3D నమూనాతో రూపొందిచబడ్డాయి. దీంతో ఇవి దూరం నుంచే వాహనంలో వస్తున్న డ్రైవర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. వెంటనే డ్రైవర్లు వాహన వేగాన్ని తగ్గించుకొని ప్రమాదాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడతున్నారు.
“ఈ పసుపు రేడియం గుర్తులను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఈ మార్గంలో ప్రమాదాలు తగ్గాయి. ఘాట్ రోడ్డులో అతివేగం, ప్రమాదాలను నివారించడానికే ఈ గుర్తులు ఏర్పాటు చేశారు " అని బంగారుపాళ్యం సీఐ శ్రీనివాసులు తెలిపారు.
అందుకే ఈ వినూత్న పద్ధతి : ఈ గుర్తులు ఆటలు ఆడేందుకూ ఇతరా వాటికోసం కాదని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. డ్రైవర్లను అప్రమత్తం చేసి రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించే లక్ష్యంతోనే వీటిని ఏర్పాటు చేశామన్నారు. మొగిలి వంటి ఘాట్ రోడ్డులో నిరంతరం గస్తీ నిర్వహించడం సాధ్యం కాదన్నారు. అందుకే ఈ వినూత్న పద్ధతిని తీసుకువచ్చామని తెలిపారు.
మొగిలి-జగమర్ల జాతీయ రహదారికి అనుకుని ఉన్న నివాసితులు, నిత్యం ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే వాహనదారులు ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారుల చొరవను అభినందించారు. పసుపు రేడియం పెయింట్తో కూడిన 3D ప్రభావం తక్కువ కాంతి, వర్షపు పరిస్థితులలో కూడా గుర్తించదగినదిగా ఉంటుందని, ఇది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా వాహనదారులు అప్రమత్తం చేసి ప్రమాదాలను నివారిస్తుందని డ్రైవర్లు చెబుతున్నారు.
ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన ప్రయాణం : జాతీయ రహదారులో అధిక ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాల్లో భద్రతను మెరుగుపరచడానికి ఎన్హెచ్ఏఐ (NHAI) అధికారులు చేసిన ఎన్నో ప్రయాత్నాల్లో ఇది ఒకటి. బెంగళూరు - చెన్నై మధ్య ప్రయాణికులకు మరింత సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అదించే విధంగా మొగిలి ఘాట్లో ప్రమాదాలు, మరణాలను మరింత తగ్గించాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
