ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ డైరెక్టర్‌ వీర ప్రతాపరెడ్డి మోసం - ఉద్యోగాల పేరిట రూ.15 లక్షలు వసూలు

YCP leader Veera Pratap Reddy Frauds: వైఎస్సార్ జిల్లా వైసీపీ నాయకుడు, రాష్ట్ర ఖనిజాభివృద్ధి సంస్థ డైరెక్టర్ లింగారెడ్డి వీర ప్రతాప్ రెడ్డి (State Mineral Development Corporation Director Lingareddy Veera Pratap Reddy) అధికార పార్టీ నాయకుల అండతో అనేక అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నాడు. గతంలో గనుల్లో వాటాలు ఇప్పిస్తానంటూ మోసానికి పాల్పడగా ఈ వ్యవహారంలో గుంటూరు జిల్లాలోని తాడేపల్లి పోలీస్ స్టేషన్​లో ఓ కేసు నమోదు అయింది. ఆ తరువాత ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని కొంతమంది నుంచి లక్షల్లో వసూళ్లకు పాల్పడి వారని మోసం చేశారు. అయితే బాధితులు వైఎస్సార్ జిల్లా గంగిరెడ్డి పల్లె పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.

Fraud in the name of Jobs: వీర ప్రతాపరెడ్డి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానంటూ 15 లక్షల రూపాయలు డబ్బులు తీసుకుని ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగం ఇప్పించకపోగా డబ్బులు కూడా తిరిగి ఇవ్వట్లేదంటూ బాధితులు వాపోయారు. వీర ప్రతాపరెడ్డి రాజకీయ నాయకుల వద్ద ఫొటోలు దిగి తనకు పెద్ద పెద్ద నాయకులతో పరిచయం ఉందని, పై స్థాయిలో పలుకుబడి ఉందని ఉద్యోగాన్ని ఇస్తానని నమ్మించి మోసం చేశాడని వైఎస్సార్ జిల్లా కమలాపురానికి చెందిన రామాంజనేయులు అనే బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వీర ప్రతాపరెడ్డి రెండేళ్ల కిందట కలెక్టరేట్​లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని తన దగ్గర నుంచి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి నుంచి 15 లక్షల రూపాయలు డబ్బులు తీసుకుని ఇప్పటివరకు ఇప్పించలేదని పేర్కొన్నారు.

వీర ప్రతాపరెడ్డి రాజకీయ నాయకుల వద్ద ఫొటోలు దిగి తనకు పెద్ద పెద్ద నాయకులతో పరిచయం ఉందని, పై స్థాయిలో పలుకుబడి ఉందని ఉద్యోగాన్ని ఇస్తానని నమ్మించి మోసం చేశాడు. వీర ప్రతాపరెడ్డి రెండేళ్ల కిందట కలెక్టరేట్​లో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని తన దగ్గర నుంచి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి నుంచి 15 లక్షల రూపాయలు డబ్బులు తీసుకుని ఇప్పటివరకు ఇప్పించలేదు. -రామాంజనేయులు, బాధితుడు

ఇలా వీర ప్రతాపరెడ్డి చేతిలో మోసపోయింది మేమిద్దరమే కాదని ఇంకా చాలా మంది బాధితులు ఉన్నారని తెలిపారు. వీర ప్రతాప్​రెడ్డిపై పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేయలేదని ఆరోపించారు. వీర ప్రతాపరెడ్డిపై దినపత్రికలలో వార్తలు రావడంతో ధైర్యంగా వచ్చి విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నామని చెప్పారు. వీర ప్రతాప్ నుంచి తమ డబ్బులు తమకు ఇప్పించాలని బాధితులు కోరుతున్నారు.

Fraud in the Name of Mining Lease: వీర ప్రతాప్​రెడ్డి మైనింగ్ లీజు పేరుతో మోసం చేశాడంటూ తాడేపల్లికి చెందిన వైఎస్సార్సీపీ నేత జెక్కిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి గతంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. మైనింగ్ ఇప్పించక పోగా డబ్బులు అడిగితే చంపేస్తానంటూ బెదిరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తిలో తనకు తనకు గ్రానైట్ కంపెనీ ఉందని, అందులో వాటా ఇస్తానంటూ వీర ప్రతాప్​రెడ్డి 10 లక్షలు తీసుకున్నారని బాధితుడు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత తనను చీమకుర్తికి తీసుకెళ్లి ఓ గ్రానైట్ సంస్థను చూపించి అందులో వాటా కోసం ఇంకో రూ. 4.50 లక్షలు డిమాండ్ చేయగా వాటిని ఫోన్ పే ద్వారా చెల్లించినట్లు బాధితుడు తెలిపాడు. ఏళ్లు గడుస్తున్నా గ్రానైట్ లీజ్ విషయంలో వీర ప్రతాప్ రెడ్డి స్పందించక పోవడంతో డబ్బులు ఇవ్వాలని అడిగితే చంపేస్తానని బెదిరిస్తున్నారని జెక్కిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి ఫిర్యాదులో వెల్లడించారు.

