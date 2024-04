విశాఖలో వడ్డీ వ్యాపారిపై వైసీపీ అనుచరుడు దాడి- రక్షణ కల్పించాలని పోలీసులకు విజ్ఞప్తి - YCP Follower attack Gold financer

విశాఖలో వడ్డీ వ్యాపారిపై వైసీపీ అనుచరుడు దాడి- రక్షణ కల్పించాలని పోలీసులకు విజ్ఞప్తి

YCP Follower Was Attacked by Gold Financer in Visakha: ప్రశాంతంగా ఉండే విశాఖలో ఓ వడ్డీ వ్యాపారిపై అధికార పార్టీ నేతల అండతో ఓ వ్యక్తి దాడికి పాల్పడటం కలకలం రేపుతోంది. అక్కయ్యపాలేనికి చెందిన సురేష్ సీయాన్ అనే సంస్థ పేరుతో బంగారంపై రుణాలు ఇస్తుంటారు. బాధితుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఏడాది క్రితం అప్పట్లో 89వ వార్డు వైసీపీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న దొడ్డి కిరణ్ సుమారు 80 తులాల బంగారం తాకట్టుపెట్టి అప్పుగా 47లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నారు. ఏడాది దాటిపోవడంతో వడ్డీతో కలిపి 61 లక్షల రూపాయలు చెల్లించి బంగారం తీసుకెళ్లాలని కోరినట్లు వ్యాపారి సురేష్‌ తెలిపారు. 45లక్షలు నగదు, మిగతా చెక్కులు ఇచ్చి బంగారం ఇవ్వాలని ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఈ క్రమంలో తనపై దొడ్డి కిరణ్‌ అతని అనుచరులు దాడి చేశారని వ్యాపారి సురేష్‌ వాపోయాడు. డబ్బుల కోసం ఫోన్ చేస్తే దురుసుగా మాట్లాడుతున్నారని బాధితుడు తెలిపాడు.

మార్చి 27న తన కార్యాలయానికి వచ్చిన కిరణ్ విచక్షణ రహితంగా దాడి చేశాడని బాధితుడు పేర్కొన్నాడు. ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలు కావడంతో కేజీహెచ్​లో చికిత్స తీసుకున్నట్లు సురేష్​ తెలిపాడు. ఈ విషయంపై నాలుగో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు అతడు తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా కిరణ్ దాడికి పాల్పడినట్లు వెల్లడించారు. గతంలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానంటూ తన సోదరుడి నుంచి 4 లక్షల రూపాయలు తీసుకుని కిరణ్ తిరిగి ఇవ్వలేదని సురేష్ తెలిపాడు. తనకు ప్రాణహాని ఉందని రక్షణ కల్పించాలని పోలీసులకు సురేష్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

ముత్తుట్​ ఫైనాన్స్​లో బంగారం వేలం వేసేస్తున్నారని దొడ్డి కిరణ్​ నా దగ్గరికి వచ్చి బంగారం పెట్టి రూ.47 లక్షలు తీసుకున్నాడు. మూడు నెలల్లో బంగారం విడిపిస్తానని చెప్పి సంవత్సరం దాటినా వడ్డీ కట్టలేదని అడిగాను. డబ్బులు కడతానాని చెప్పి మరో బ్యాంకులో రుణం తీసుకొని రెండు చెక్కులు ఇచ్చాడు. తర్వాత వాళ్ల అనుచరులను తీసుకొని నాపై దాడి చేశాడు. పోలీసు స్టేషన్​లో కేసు పెట్టానని మళ్లీ నాపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. -సురేష్, వడ్డీ వ్యాపారి

గతంలో చెరువు భూముల ఆక్రమణ విషయంలో సర్వే చేయడానికి వచ్చిన ప్రభుత్వ అధికారులపై దొడ్డి కిరణ్ దాడి చేశాడు. విజయసాయిరెడ్డి ఉత్తరాంధ్ర ఇన్​ఛార్జిగా ఉన్నప్పుడు కిరణ్ ఏకంగా శిలా విగ్రహం ఏర్పాటు చేసి స్వామి భక్తి చాటుకున్నాడు. ఉత్తరాంధ్ర ఇన్​ఛార్జిగా వైవీ బాధ్యతలు తీసుకున్నాక 89వ వార్డు వైసీపీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కిరణ్​పై ఆ పార్టీ గత సంవత్సరం మే 13న సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నట్లు ఫిర్యాదులు అందడంతో క్రమశిక్షణ కమిటీ సిఫార్సు మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కేంద్ర కార్యాలయం తెలిపింది. వైసీపీ నేతల అండతోనే దొడ్డి కిరణ్‌ దాడికి పాల్పడ్డారని సురేష్​ ఆరోపించారు.

