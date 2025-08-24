ETV Bharat / state

యమధర్మరాజుకి భక్తుడిగా మారిన ఆర్​ఎంపీ డాక్టర్ - 20 ఏళ్లుగా ఆరాధన - YAMA DEVOTEE IN AMBAJIPETA MANDAL

యమధర్మరాజుకు భక్తుడిగా మారిన ఆర్‌ఎంపీ వైద్యుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి - ద్విచక్ర వాహనాలపై శ్లోకాలు, పద్యాలు, వ్యాఖ్యలను రాయించుకున్న వైద్యుడు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 2:54 PM IST

YAMA DEVOTEE IN AMBAJIPETA MANDAL: కృష్ణుడు, శివుడు, వెంకటేశ్వర స్వామి, అయ్యప్ప స్వామి, కనకదుర్గమ్మని భక్తులు ఇష్టపడటం మాములే కానీ ఓ వైద్యుడు యమధర్మరాజును పూజిస్తున్నాడు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలం కోటివారి అగ్రహారానికి చెందిన ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి యమధర్మరాజుకు భక్తుడిగా మారాడు. బ్రతకడం కోసం ఎవరు ఎన్ని పనులు చేసినా చివరకు యమధర్మరాజు పిలుపు మేరకు మృత్యువు ఒడిలోకి చేరాల్సిందేనని ఆయన అంటున్నారు. యమధర్మరాజుపై ఉన్న ఇష్టంతో ద్విచక్ర వాహనాలపై ఎక్కడా ఖాళీ లేకుండా శ్లోకాలు, పద్యాలు, వ్యాఖ్యలను రాయించుకొని అభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నారు.

ద్విచక్ర వాహనాలకు మాత్రమే కాకుండా ఇంటిలో కూడా అనేక చోట్ల శ్లోకాలు, పద్యాలను రాయించారు. అంతే కాకుండా తన చేతిపై జై యమధర్మరాజా అంటూ పచ్చబొట్టును కూడా వేయించుకున్నారు. ఆర్ఎంపీ వైద్యుడిగా గ్రామాల్లో ప్రజలకు వైద్యం చేస్తూ యమధర్మరాజు అంటే తనకు ఇష్టం అంటూ అభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నారు. గత 20 ఏళ్లుగా ఆయన ఇదే పంథాను కొనసాగిస్తూ గ్రామాల్లో తిరుగుతున్నారు. ‘శ్రీ మంజునాథ’ సినిమా చూసి తాను యముడికి భక్తుడిగా మారినట్లు శ్రీరామచంద్రమూర్తి చెప్పారు.

"నాకు యముడు అంటే అభిమానం. అందుకే నాకు ఉన్న రెండు బైక్​లపై పేర్లు, శ్లోకాలు రాయించుకున్నాను. అదే విధంగా ఇంటికి కూడా ఆయనకు ఉన్న అనేక పేర్లు, ఆయన శ్లోకాలు రాయించాను. చేతి మీద కూడా యమధర్మరాజు అని రాయించుకున్నాను. ఆయనంటే 20 సంవత్సరాల నుంచి నాకు చాలా ఇష్టం. గత 20 సంవత్సరాలుగా యమధర్మరాజు గురించి తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాను. చాలా మంది పెద్దలను కలిసి యముడి గురించి, ఆయన చరిత్ర, శ్లోకాలు చెప్పండి అంటూ అడిగి తెలుసుకున్నాను.

శ్లోకాలు కేవలం ఇంటిలో మాత్రమే పెడితే జ్ఞాపకం ఉండదు అని బైకుకి కూడా స్టిక్కరింగ్ చేయించాను. పుట్టిన ప్రతి జీవి ఆ పరమాత్ముడి దగ్గరకి వెళ్లాలి కాబట్టి, అందుకే యముడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ పరమాత్మే మనకు తల్లి, తండ్రి, దైవం ఎవరైనా సరే. నాకు శ్రీమంజునాథ సినిమా చూసినప్పటి నుంచీ ఆయనపై అభిమానం పెరిగింది. కాలం అనేది ఎవరికీ సొంతం కాదు. ఎవరైనా సరే ఆయన దగ్గరకి వెళ్లాల్సిందే. చివరిగా మనతో వెంట వచ్చేది ఆయన మాత్రమే. అందుకే ఆయనను ఆరాధిస్తున్నాను". - శ్రీరామచంద్రమూర్తి, ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు

