చిన్నారుల కోసం పోస్టల్ శాఖ కీలక నిర్ణయం - దీన్ దయాళ్ స్పర్మ్ యోజన పేరిట రాత పరీక్ష
పోస్టల్శాఖ మరో మార్పుకు శ్రీకారం - స్టాంపులపై అభిరుచి, సేకరణ వంటి అంశాల్లో ప్రోత్సాహం - దీన్ దయాళ్ స్పర్మ్ యోజన పేరిట రాత పరీక్ష
Published : September 7, 2025 at 12:18 AM IST
Deen Dayal Sparsh Scholarships : తపాలాశాఖ మరో మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టింది. చిన్నారుల్లో మార్పు తీసుకొచ్చేందుకు స్టాంపులపై అభిరుచి, సేకరణ వంటి అంశాల్లో ప్రోత్సహించనుంది. దీనిలో భాగంగా ప్రాంతీయ స్థాయిలో దీన్ దయాళ్ స్పర్మ్ యోజన పేరిట రాత పరీక్ష నిర్వహించి విజేతలకు ఉపకార వేతనం అందించనుంది. 6 నుంచి 9వ తరగతి విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలు అర్హులు. ఇందుకు సంబంధించిన దరఖాస్తు ఫారాలు అన్ని తపాలా కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉంచారు. www.indiapost.gov.in- వెబ్సైట్ నుంచి దరఖాస్తు ఫారాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
రాత పరీక్ష :
- చరిత్ర, క్రీడలు, సామాన్యశాస్త్రం, సాంఘిక శాస్త్రం, స్టాంపులు, జనరల్ నాలెడ్జ్ వంటి అంశాల్లో ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
- ఈనెల 28న మొదటి దశ రాత పరీక్ష, ఫిలాటరీ ప్రాజెక్టు వర్క్(తపాలా బిళ్లల సేకరణ) పోటీల్లో పాల్గొంటారు.
- రెండో దశ రాత పరీక్ష నవంబరు 14న నిర్వహించి తుది ఫలితాలు డిసెంబరు 1న విడుదల చేస్తారు.
ఉపకార వేతనం :
- విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పేర్లతో తపాలాశాఖలో జాయింట్ సేవింగ్ ఖాతా తెరవాల్సి ఉంటుంది.
- తుది ఫలితాల్లో విజేతలైన ఒక్కో విద్యార్థి ఖాతాలో ఏడాదికి రూ.6 వేల ఉపకార వేతనం జమ చేస్తారు.
- ఈ నెల 13 లోపు పూర్తి చేసిన దరఖాస్తు ఫారాన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లోని సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్టు ఆఫీసు, సూర్యాపేట, నల్గొండ, యాదాద్రి జిల్లా కేంద్రాల చిరునామాకు అందించాలి.
- లేని పక్షంలో స్పీడ్ పోస్టు ద్వారా పంపాలి.
ఉత్తీర్ణత అనేది సాధిస్తే ఉపకార వేతనం : తపాలా శాఖ విద్యార్థులకు నిర్వహించే పోటీలు వారి ఆలోచన పెంపునకు దోహదపడనున్నాయని సూర్యాపేట తపాలా సూపరింటెండెంట్ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే ఉపకార వేతనం అందుతుందని పేర్కొన్నారు.
పోస్టల్ బీమా పాలసీ :
- రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షలు, రూ.2లతో రూ.15 లక్షలు విలువైన ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ తెచ్చింది. ఏడాదికి కేవలం రూ.549 ప్రీమియం. అకాల మరణాలకు రూ.10 లక్షలు, రూ.749 ప్రీమియంతో రూ.15 లక్షల పాలసీలు ప్రజలకు అత్యంత చౌకగా ఉన్నాయి.
- ప్రమాదం కారణంగా శాశ్వత వైకల్యం చెందితే పూర్తి బీమా చెల్లిస్తారు. అంగవైకల్యం కానీ, పక్షవాతం వచ్చినా పూర్తి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్.
- ప్రమాదవశాత్తు వైద్య ఖర్చులకు ఒపీడీ రూ.30 వేలు, లేదా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సిన అవసరం లేకపోతే 10 సార్లు రూ.1500 విలువైన కన్సల్టేషన్లు ఈ పాలసీలో వర్తిస్తాయి.
- ప్రమాదం జరిగి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉంటే రూ.60 వేల వరకు చెల్లిస్తారు.
- ఇద్దరు పిల్లలకు విద్యా ప్రయోజనం కింద గరిష్ఠంగా రూ.లక్ష వరకు నగదు లభిస్తుంది.
- ప్రమాదం జరిగి వ్యక్తి కోమాలోకి వెళ్తే రూ.లక్ష వరకు కవరింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారు.
- ఒకవేళ ఎముకలు విరిగితే దాని ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.లక్ష వరకు డబ్బులు వస్తాయి
- తలకు ఏదైనా దెబ్బ తగిలి మానసికంగా ఇబ్బంది పడితే నాలుగు కన్సల్టెంట్లు ఉచితం.
- ప్రమాదంలో వ్యక్తి చనిపోతే అతని కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి రావడానికి రూ.25 వేల వరకు నగదు చెల్లిస్తారు.
- ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వ్యక్తి అంత్యక్రియలకు రూ.5 వేలు ఇస్తారు.
రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు
పోస్టాఫీస్లో సూపర్ పాలసీ - కేవలం రూ.549 చెల్లిస్తే చాలు రూ.10 లక్షలు బీమా!