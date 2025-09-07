ETV Bharat / state

చిన్నారుల కోసం పోస్టల్​ శాఖ కీలక నిర్ణయం - దీన్​ దయాళ్​ స్పర్మ్​ యోజన పేరిట రాత పరీక్ష

పోస్టల్​శాఖ మరో మార్పుకు శ్రీకారం - స్టాంపులపై అభిరుచి, సేకరణ వంటి అంశాల్లో ప్రోత్సాహం - దీన్​ దయాళ్​ స్పర్మ్​ యోజన పేరిట రాత పరీక్ష

Deen Dayal Sparsh Scholarships
Deen Dayal Sparsh Scholarships (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 12:18 AM IST

2 Min Read

Deen Dayal Sparsh Scholarships : తపాలాశాఖ మరో మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టింది. చిన్నారుల్లో మార్పు తీసుకొచ్చేందుకు స్టాంపులపై అభిరుచి, సేకరణ వంటి అంశాల్లో ప్రోత్సహించనుంది. దీనిలో భాగంగా ప్రాంతీయ స్థాయిలో దీన్​ దయాళ్​ స్పర్మ్​ యోజన పేరిట రాత పరీక్ష నిర్వహించి విజేతలకు ఉపకార వేతనం అందించనుంది. 6 నుంచి 9వ తరగతి విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలు అర్హులు. ఇందుకు సంబంధించిన దరఖాస్తు ఫారాలు అన్ని తపాలా కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉంచారు. www.indiapost.gov.in- వెబ్‌సైట్‌ నుంచి దరఖాస్తు ఫారాన్ని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు.

Deen Dayal Sparsh Scholarships
Deen Dayal Sparsh Scholarships (Eenadu)

రాత పరీక్ష :

  • చరిత్ర, క్రీడలు, సామాన్యశాస్త్రం, సాంఘిక శాస్త్రం, స్టాంపులు, జనరల్​ నాలెడ్జ్​ వంటి అంశాల్లో ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
  • ఈనెల 28న మొదటి దశ రాత పరీక్ష, ఫిలాటరీ ప్రాజెక్టు వర్క్​(తపాలా బిళ్లల సేకరణ) పోటీల్లో పాల్గొంటారు.
  • రెండో దశ రాత పరీక్ష నవంబరు 14న నిర్వహించి తుది ఫలితాలు డిసెంబరు 1న విడుదల చేస్తారు.

ఉపకార వేతనం :

  • విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు పేర్లతో తపాలాశాఖలో జాయింట్​ సేవింగ్​ ఖాతా తెరవాల్సి ఉంటుంది.
  • తుది ఫలితాల్లో విజేతలైన ఒక్కో విద్యార్థి ఖాతాలో ఏడాదికి రూ.6 వేల ఉపకార వేతనం జమ చేస్తారు.
  • ఈ నెల 13 లోపు పూర్తి చేసిన దరఖాస్తు ఫారాన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లోని సూపరింటెండెంట్​ ఆఫ్​ పోస్టు ఆఫీసు, సూర్యాపేట, నల్గొండ, యాదాద్రి జిల్లా కేంద్రాల చిరునామాకు అందించాలి.
  • లేని పక్షంలో స్పీడ్​ పోస్టు ద్వారా పంపాలి.

ఉత్తీర్ణత అనేది సాధిస్తే ఉపకార వేతనం : తపాలా శాఖ విద్యార్థులకు నిర్వహించే పోటీలు వారి ఆలోచన పెంపునకు దోహదపడనున్నాయని సూర్యాపేట తపాలా సూపరింటెండెంట్​ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే ఉపకార వేతనం అందుతుందని పేర్కొన్నారు.

పోస్టల్​ బీమా పాలసీ :

  • రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షలు, రూ.2లతో రూ.15 లక్షలు విలువైన ఇన్సూరెన్స్​ పాలసీలను పోస్టల్​ డిపార్ట్​మెంట్​ తెచ్చింది. ఏడాదికి కేవలం రూ.549 ప్రీమియం. అకాల మరణాలకు రూ.10 లక్షలు, రూ.749 ప్రీమియంతో రూ.15 లక్షల పాలసీలు ప్రజలకు అత్యంత చౌకగా ఉన్నాయి.
  • ప్రమాదం కారణంగా శాశ్వత వైకల్యం చెందితే పూర్తి బీమా చెల్లిస్తారు. అంగవైకల్యం కానీ, పక్షవాతం వచ్చినా పూర్తి ఇన్సూరెన్స్​ క్లెయిమ్​.
  • ప్రమాదవశాత్తు వైద్య ఖర్చులకు ఒపీడీ రూ.30 వేలు, లేదా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సిన అవసరం లేకపోతే 10 సార్లు రూ.1500 విలువైన కన్సల్టేషన్లు ఈ పాలసీలో వర్తిస్తాయి.
  • ప్రమాదం జరిగి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉంటే రూ.60 వేల వరకు చెల్లిస్తారు.
  • ఇద్దరు పిల్లలకు విద్యా ప్రయోజనం కింద గరిష్ఠంగా రూ.లక్ష వరకు నగదు లభిస్తుంది.
  • ప్రమాదం జరిగి వ్యక్తి కోమాలోకి వెళ్తే రూ.లక్ష వరకు కవరింగ్​ ఇన్సూరెన్స్​ ఇస్తారు.
  • ఒకవేళ ఎముకలు విరిగితే దాని ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.లక్ష వరకు డబ్బులు వస్తాయి
  • తలకు ఏదైనా దెబ్బ తగిలి మానసికంగా ఇబ్బంది పడితే నాలుగు కన్సల్టెంట్​లు ఉచితం.
  • ప్రమాదంలో వ్యక్తి చనిపోతే అతని కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి రావడానికి రూ.25 వేల వరకు నగదు చెల్లిస్తారు.
  • ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వ్యక్తి అంత్యక్రియలకు రూ.5 వేలు ఇస్తారు.

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

పోస్టాఫీస్​లో సూపర్​ పాలసీ - కేవలం రూ.549 చెల్లిస్తే చాలు రూ.10 లక్షలు బీమా!

For All Latest Updates

TAGGED:

POSTAL DEPARTMENTదీన్​ దయాళ్​ స్పర్మ్​ యోజన పథకంDEEN DAYAL SPARSH YOJANADEEN DAYAL SPARSH SCHOLARSHIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

కోక్​తో ఛీర్స్​ కొడతారు - బిల్లుతో ఉన్నది ఊడ్చేస్తారు : నగరంలో కొత్త స్కామ్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.