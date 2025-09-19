ETV Bharat / state

'విజయవాడ ఉత్సవ్'​కు భారీ ఏర్పాట్లు - 286 ఈవెంట్స్​తో వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ కార్నివాల్​

రాష్ట్ర చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో మైసూర్ తరహాలో విజయవాడ ఉత్సవ్ - సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు 11 రోజులపాటు వేడుకలు

Vijayawada Utsav Preparations 2025
Vijayawada Utsav Preparations 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 10:44 PM IST

3 Min Read
Vijayawada Utsav Preparations 2025 : అంగరంగ వైభవంగా విజయవాడ ఉత్సవ్ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చురుగ్గా జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్ర చరిత్రలో కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఉత్సవ్ ఉండాలని నిర్ణయించారు. 286 ఈవెంట్స్​తో వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ కార్నివాల్​ని ప్రకటించారు. అగ్రి ఎక్స్ పో నుంచి కూచిపూడి, భరత నాట్యం, డ్రోన్స్ షో ఇలా ఒకటేమి అన్నీ కంటికి కనువిందు చేయనున్నాయి. ఆహార ప్రియులను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక స్టాల్స్ పెడుతున్నారు. దసరా ఉత్సవాలకు వచ్చే లక్షలాది మంది భక్తులకు ఇక్కడ ఉండే విశేషాలను చూయిస్తూనే, పర్యాటకాన్ని ప్రమోట్ చేయనున్నారు.

11 రోజుల పాటు వేడుకలు : దసరా పండుగ సందర్భంగా విజయవాడ ఉత్సవ్ సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు జరగనుంది. ఈ 11 రోజుల వేడుకలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు శర వేగంగా సాగుతున్నాయి. కృష్ణా నది తీర ప్రాంతంలోని పున్నమీ ఘాట్, తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం, గొల్లపూడిలోని ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానం, ఘంటసాల సంగీత కళాశాల ఇలా మొత్తం ప్రాంతాలను ఈ వేడుకల కోసం ఎంపిక చేశారు. సినీ, సంగీత, సాంస్కృతిక, క్రీడా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. విజయవాడను పర్యాటకంగా, సాంస్కృతిక కేంద్రంగా ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా ఈ ఉత్సవాలు పెడుతున్నారు.

అక్కడ 12 ఏళ్ల క్రితం ఎగ్జిబిషన్లు : ఆధ్యాత్మిక‌, సాంస్కృతిక‌, కార్యక్రమాలతోపాటు వినోదాల‌ను పంచేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. నాలుగు వేదిక‌ల్లో షోలు, స్టాళ్లు న‌గ‌ర‌వాసుల‌ను దుర్గమ్మ దర్శణానికి వచ్చే భక్తులను అలరించనున్నాయి. విజయవాడ వైభవాన్ని చూపించేలా ఈ వేడుకలు ఉంటాయని నిర్వహకులు చెబుతున్నారు. బెజవాడలో 12 ఏళ్ల క్రితం ఎగ్జిబిషన్లు ఉండేవి. ఆ తర్వాత పలు కారణాలతో వాటిని నిర్వహణ ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్లీ వై బ్రెంట్ విజయవాడ సొసైటీ ఏర్పడి ఈ వేడుకలు జరగుతున్నాయి. నాలుగు ప్రాంతాల్లో విజయవాడ ఉత్సవ్ పెడుతున్నా గొల్లపూడిలోని ఎగ్జిబిషన్ అతిపెద్దది. మరో మూడు రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న 40 ఎకరాల స్థలంలో ఇక్కడ కిడ్స్, అగ్రికల్చర్, డ్వాక్రా, టూరిజం, లైవ్ కాన్సర్ట్స్ ఉంటాయి.

ఒక్కో రోజు ఒక్కో ప్రత్యేకమైన డ్రోన్ షో : అత్యంత భారీ స్థాయిలో విజయవాడ ఉత్సవ్ నిర్వహించేందుకు సొసైటీ ఫర్ వెబ్రెంట్ విజయవాడ శ్రేయాస్ మీడియాతో చేతులు కలిపింది. వారితో కలిసి ఈవెంట్లు చేస్తున్నారు. రెండు నెలల నుంచే స్థానిక ఎంపీ కేశినేని శివానాథ్ ఈ వేడుకలపై కసరత్తు ప్రారంభించారు. శ్రేయాస్ మీడియాతో చర్చించి ఈవెంట్స్ ఎలా పెట్టాలనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పున్నమి ఘాట్​లో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అక్కడే 11 రోజులపాటు ఒక్కో రోజు ఒక్కో ప్రత్యేకమైన డ్రోన్ షో జరపనున్నారు. రాష్ట్రంలోని ఆయా ప్రాంతాలకు ప్రత్యేకమైన ఆహారపు స్టాళ్ల ఏర్పాటు జరగుతోంది.

650 నుంచి 700 స్టాల్స్ వస్తున్నాయి. గొల్లపూడిలో అగ్రి ఫెవిలీయన్ మొట్ట మెుదటి సారి పెడుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో అన్నదాతలకు ఇది ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. మరో ఆకట్టుకునే అంశం 70 అడుగుల ఈఫిల్ టవర్ పెడుతున్నారు. అంతే కాకుండా మరికొన్ని నెలల్లో రిలీజ్ అయ్యే సినిమాల ఈవెంట్లు ఇక్కడే పెడుతున్నారు. మైసూరు తరహాలో విజయవాడ ఉత్సవ్ ఉంటుందని నిర్వహకలు చెబుతున్నారు. 286 ఈవెంట్స్ పెడుతున్నట్లు చెప్పిన శ్రేయాస్ మీడియా ప్రతినిధులు అందుకే దీన్ని వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివ్ కార్నివాల్ అని నామకరణం చేశామన్నారు.

పర్యాటక శాఖకు పారిశ్రామికంగా హోదా : కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పర్యాటక శాఖకు పారిశ్రామికంగా హోదా కల్పించారు. అపారమైన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని పలు సందర్భాల్లో సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలతో పోల్చితే ఆకర్షనీయమైన పర్యాటక ప్రాంతాలు బెజవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేకు దగ్గర్లోనే ఫెర్రీ ఘాట్, ప్రసిద్ధి చెందిన కొండపల్లి ఖిల్లా, మూలపాడు నగరం ఉన్నాయి. కొండపల్లి ఖిల్లా, మూలపాడు పార్కు, బెరంపార్కు, భవానీ ఐలాండ్ అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే వారికి ఈ ప్రాంతాన్ని టూరిస్టు ప్లేస్​గా చూపించబోతున్నారు.

