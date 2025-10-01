ఇంట్లోనే కూరగాయలు పండించుకోండి - ఆరోగ్యంతో పాటు డబ్బు ఆదా
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ప్రస్తుతం 7,340 మంది రక్తహీనతతో బాధపడుతున్న గర్భిణులు - నేడు శాకాహార దినోత్సవం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 2:13 PM IST
Special Story on Organic Farming in Kurnool District: నాన్వెజ్తో పోలిస్తే వెజిటెబుల్స్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ప్రతి మనిషి నిత్యం సగటుున 300 గ్రాములతో విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు, పీచు, పిండి పదార్థాలు కలిగి ఉన్న కూరగాయలను తీసుకోవాలి. వీటితో పాటు 92 గ్రాముల పండ్లు తీసుకోవాలని ఉద్యానశాఖ లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా విషయానికి వస్తే ఇక్కడ 13.5 లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాకు నిత్యం 1000 టన్నులు అవసరం కాగా, కేవలం 360 టన్నులు మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ఆకుకూరల సాగు అయితే మరీ అధ్వానంగా ఉంది. కేవలం 44 హెక్టార్లలో మాత్రమే సాగు చేస్తున్నారు. ఉత్పత్తి త్వరగా పెంచాలనే ఉద్దేశంతో విపరీతంగా రసాయన మందులు పిచికారీ చేసి విషతుల్యం చేస్తున్నారు. వాటిని తినడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. వీటికి పరిష్కారంగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంట్లోనే సహజ సిద్ధంగా కూరగాయలు పండించుకోవచ్చు.
మిద్దెపైనే అన్నీ పండిస్తున్నాం: ప్రతిరోజు ఉదయం ఓ గంట, సాయంత్రం మరో గంట మిద్దె తోటలో గడుపుతాము. వంకాయ, మిరప, టమాట ఇలా విభిన్న రకాల కూరగాయలు, నిమ్మ మొక్కలు, వాటర్యాపిల్, రేగిచెట్టు, స్టార్పండు, డ్రాగన్ వంటి పండ్ల మొక్కలు పెంచుతున్నాము. పసుపును సేంద్రియ పద్ధతిలో పండిస్తున్నాము అని డోన్ పట్టణానికి చెందిన వాణిరెడ్డి తెలిపారు. మిద్దె తోటల సాగులో ఏరువాక ఫౌండేషన్ నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు.
తినాల్సినంత తినడం లేదు: ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో ప్రస్తుతం 7,340 మంది గర్భిణులు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నట్లు గత నెలలో అంగన్వాడీ సిబ్బంది నిర్వహించిన సర్వేలో వెల్లడైంది. నిత్యం తీసుకోవాల్సిన ఆహారంపై వివరాలు సేకరించగా అనేక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ఆరోగ్యంమే ఆదాయం: ఒక కుటుంబంలో నలుగురు సభ్యులకు కూర చేసుకోవడానికి నిత్యం రూ.100 నుంచి రూ.150 వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా. ఇంట్లోనే కూరగాయలు పండిస్తే ఆ డబ్బులు ఆదా అవుతాయి. కనీసం రోజుకు రూ.100 లెక్కన సంవత్సరానికి రూ.36,000 మిగులుతాయి. ప్రతినెలా రూ.100 మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇతర సంస్థల్లో పొదుపు చేస్తే, ఏడాదికి 10% చొప్పున రూ.37,696, 12% లెక్కకు రూ.38,047 అవుతాయని ఆర్థిక నిపుణుల అంచనా. డబ్బులు మిగలడమే కాదండోయ్, తోటలో ఒక గంట పని చేయడం వల్ల 300 కేలరీలు ఖర్చు అవుతాయి. దాంతో మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
రూ.10 వెచ్చిస్తే - రూ.50 విలువైన కూరలు: మిద్దెపై సెంటు స్థలం ఉంటే చాలు. ఆ ప్రదేశంలో కుండీలు, ట్రేలు, టబ్లు వంటి వాటి ఏర్పాటు చేసుకుని, మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు. గాలి ధారాళంగా, ఎండ తగిలే ప్రదేశాల్లో వీటిని ఉంచాలి. వెడల్పుగా ఉండే కుండీలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. వీటిలో నీరు నిలవకుండా, వదులైన, సారవంతమైన మట్టిని నింపి విత్తనాలు నాటుకోవాలి. రోజుకు కనీసం 5-6 గంటలైనా సూర్యకాంతి అందేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే నాణ్యంగా ఉంటాయంటున్నారు ఉద్యానశాఖాధికారి రాజాకృష్ణారెడ్డి.
ఒక్కో రకం విత్తనాలు ఒక ప్యాకెట్ ధర రూ.10 ఉంటుంది. రూ.50-100 ఖర్చు చేసి 10 రకాల విత్తనాలను కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. ఆకుకూరలైతే విత్తిన 30 నుంచి 40 రోజుల్లో కోతకొస్తాయి. అవసరమైనంత కత్తిరించుకుంటే మళ్లీ చిగురిస్తాయి. తద్వారా ఎప్పుడూ తాజాగానే వాడుకోవచ్చు.
నిత్యం తీసుకోవాల్సింది (గ్రాముల్లో):
|ఆహార పదార్థం
|తీసుకోవాల్సింది
|తీసుకుంటోంది
|పాలు
|250
|90
|ఆకుకూరలు
|40
|7
|కూరగాయలు
|80
|29
|కాయధాన్యాలు
|670
|534
|పప్పు దినుసులు
|60
|28
|దుంపలు
|80
|40
|నూనెలు
|15
|13
