కోనసీమలో హోంస్టే కేంద్రాలు - అందుబాటులోకి కేరళ తరహా హౌస్​ బోటింగ్

అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర, రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యంతో సాస్కి నిధులు రూ.94.44 కోట్లు మంజూరు - పిచ్చుకల్లంకలో 5 నక్షత్రాల హోటల్‌

Homestays in Konaseema District
Homestays in Konaseema District (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 9:36 AM IST

Homestays in Konaseema District: ఓ వైపు కోనసీమ కొబ్బరి చెట్లు, మరో వైపు పచ్చని పొలాలు. అటు గోదావరి పరవళ్లు, ఇటు కాకినాడ సముద్ర తీరం, అద్భుత చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న ప్రముఖ దేవాలయాలు ఇలా ఒకటా, రెండా ఎన్నో మధురానుభూతులు పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తాయి. అంతేకాదండోయ్​ తూర్పున పర్యాటక ముఖ ద్వారం అని కూడా పిలుస్తుంటారు. కోనసీమ ప్రాంతాన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. అదే విధంగా వారి సౌకర్యార్థం హోంస్టే కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది. వీటితో పాటు అందుబాటులోకి రానున్న కేరళ తరహా హౌస్​ బోటింగ్​ వీటన్నింటిని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా!

ఈ కోనసీమ జిల్లా పర్యాటక రంగానికి ప్రసిద్ధి గాంచింది. పచ్చని పచ్చదనంతో గోదారమ్మ ఒడ్డున ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, కొబ్బరి చెట్లు నడుమ కాలువల వెంబడి వయ్యారాలు ఒలకబోసే రోడ్లపై ప్రయాణం చేస్తూ, స్థానిక అందాలను వీక్షిస్తూ, ప్రశాంతంగా గడిపేందుకు రమణీయమైన ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. రానున్న గోదావరి పుష్కరాలకు ప్రాజెక్టులు పట్టాలెక్కించనున్నారు. మరోవైపు పర్యాటకులకు వినోదాన్ని అందించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. గోకవరం మండలంలోని వీరలంకపల్లి, మలికిపురం మండలాల్లో ఏర్పాటు చేసిన రెండు హోంస్టే కేంద్రాలను (అతిథి గృహాలు) సీఎం చంద్రబాబు వర్చువల్​గా ప్రారంభించనున్నారు.

రూ.94.44 కోట్లతో అఖండ గోదావరి: అఖండ గోదావరి ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర, రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యంతో సాస్కి నిధులు రూ.94.44 కోట్లు మంజూరు అయ్యాయి. ఈ నిధులతో పుష్కరాల రేవును ఆధునికీకరించనున్నారు. హేవలాక్‌ వంతెన రూపు రేఖలు మార్చి రూ.47 కోట్లతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. ఇక్కడ నుంచి బ్రిడ్జి లంకకు వెళ్లేలా మార్గం ఏర్పాటు చేస్తారు. కడియపులంక, కడియంలో కన్వెన్షన్‌ సెంటర్, గోదావరిలో బోటింగ్, నిడదవోలు కోటసత్తెమ్మ ఆలయ ఆధునికీకరణ చేయనున్నారు. వీటి వల్ల ఏటా 18 లక్షల మంది పర్యాటకులు వస్తారని అంచనా చేస్తున్నారు. 8000 మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి పొందే అవకాశం ఉంది.

కేరళ తరహాలో హౌస్‌ బోటింగ్‌: ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి 4వ వంతెన వరకు, పోలవరం నుంచి పాపికొండల వరకు, కోనసీమలోని అంతర్వేది, గేదెల్లంక, ఆదుర్రు - పాశర్లపూడి వెనుక జలాల్లో కేరళ తరహాలోనే హౌస్‌ బోటింగ్‌ ఏర్పాటుకు కొన్ని సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.ఇది పట్టాలెక్కితే 2 పడకలున్న గదులతో కూడిన క్రూజ్‌ తరహా బోట్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

_boats to be available
అందుబాటులోకి రానున్న బోట్లు (EENADU)

పిచ్చుకల్లంకలో అయిదు నక్షత్రాల హోటల్‌: డాక్టర్ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలం పిచ్చుకల్లంకలో 30 ఎకరాల్లో 5 నక్షత్రాల హోటల్‌ నిర్మాణానికి ఒబేరాయ్‌ ముందుకు వచ్చింది. ఇక్కడే రిసార్ట్స్‌ ఇతర సౌకర్యాల కల్పనకు పతంజలి సంస్థ పరిశీలించింది.

  • ఆదుర్రు, పాశర్లపూడి కేంద్రాలను పీపీపీ విధానంలో నిర్వహిస్తారు. బోటింగ్‌ ఏర్పాటు చేస్తారు.
  • కొవ్వూరులో అసంపూర్తిగా ఉన్న 26 కాటేజీల పనులను పూర్తి చేసేందుకు టెండర్లు పిలిచారు.
  • కాకినాడ సముద్ర తీరంలో 12.5 ఎకరాల ఖాళీ స్థలాన్ని అభివృద్ధి చేస్తారు.

పుష్కరాల నాటికి అందుబాటులో: గోదావరి పుష్కరాల నాటికి ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా పర్యాటకంగా వివిధ దశల్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేసి యాత్రికలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని జిల్లా పర్యాటక అధికారి వెంకటాచలం తెలిపారు. ప్రధానంగా హోంస్టేలను ప్రోత్సహిస్తామని వీటి వల్ల జిల్లాలో వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అన్నారు.

పర్యాటకులకు ఇంటి భోజనం - సరికొత్త హంగులతో ‘విడిదిళ్లు’

ఊర్లో ఉన్నట్టే, ఇంట్లో తిన్నట్టే - పర్యాటకుల కోసం 'హోం స్టే' విధానం

