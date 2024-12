ETV Bharat / state

తెలుగు భాషా విద్యార్థులకు రిజర్వేషన్లు - మహాసభ తీర్మానం - WORLD TELUGU WRITERS CONFERENCE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

World Telugu Writers Conference For Second Day In Vijayawada : పిల్లల మనోవికాసానికి తోడ్పడేలా కనీసం ప్రాథమిక విద్య వరకు తెలుగులోనే బోధన జరగాలని, తెలుగు మాధ్యమంలో చదివిన వారికి ప్రోత్సాహకంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో 5% రిజర్వేషన్‌ కల్పించాలని ప్రపంచ తెలుగు రచయితల మహాసభ తీర్మానించింది. విజయవాడలోని కేబీఎన్‌ కళాశాలలో రెండురోజుల పాటు నిర్వహించిన మహాసభల ముగింపు కార్యక్రమం ఆదివారం సాయంత్రం జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన పలు సదస్సుల్లో వక్తలు తెలుగు భాషా వికాసానికి చేసిన సూచనలను తీర్మానాల రూపంలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రపంచ తెలుగు రచయితల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్‌ పూర్ణచందు 18 తీర్మానాలను సభ ముందు ఉంచగా, సభికులు కరతాళధ్వనులతో ఆమోదించారు. ఈ తీర్మానాలు అమలు చేయాలని కోరుతూ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక, పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్‌కు అందజేశారు. తీర్మానాల్లోని ముఖ్యాంశాలు.

బాలల మనోవికాసానికి తోడ్పడేలా కనీసం ప్రాథమిక విద్య వరకు తెలుగులోనే బోధన జరగాలి.

తెలుగు మాధ్యమంలో చదివిన విద్యార్థులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో 5% రిజర్వేషన్‌ కల్పించాలి.

వృత్తులు, జీవన విధానాల్లో కనుమరుగైపోతున్న తెలుగు పదాలను వెలికితీసి, ప్రాచుర్యం కల్పించాలి. తెలుగు భాషాభిమానాన్ని కలిగించే రచనలను ప్రోత్సహించాలి.

ఆంగ్ల పదాలకు సమానమైన, సహజమైన తెలుగు పదాలు సృష్టించాలి.

ఇంటా, బయటా, సామాజిక జీవన వ్యవహారాల్లో తెలుగు వినియోగాన్ని పెంచాలి.

డిగ్రీ స్థాయిలో అన్ని సెమిస్టర్లలో తెలుగును ఒక పాఠ్యాంశంగా బోధించాలి.

ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, తదితర కోర్సులను కూడా మాతృభాషలోనే బోధించాలనే కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానం అమలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి.

గత ప్రభుత్వం తెలుగు భాషను అణచివేసేందుకు జారీ చేసిన జీవో 85పై వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో సుప్రీం కోర్టులో వేసిన స్పెషల్‌ లీవ్‌ పిటిషన్‌ను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి.

హైకోర్టులో మాతృభాషలోనే వాద ప్రతివాదనలు, తీర్పులు ఉండాలి. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ మేరకు స్పందించాలి.

చట్టాలను తెలుగులోకి అనువదించడంతో పాటు పారిభాషిక పదకోశాలను తయారు చేయించాలి.

గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తెలుగు భాషాభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థను పటిష్ఠపరిచి నిధులు కేటాయించాలి.

పాలనా వ్యవహారాలు, ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు తెలుగులోనే జారీ చేసేందుకు గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలి.

తెలుగు అకాడమీని ‘తెలుగు- సంస్కృత అకాడమీ’గా మార్చడం వల్ల ప్రాథమిక లక్ష్యం దెబ్బతింది. తెలుగు అకాడమీ పూర్వ వైభవానికి కృషి చేయాలి.

ఎన్టీఆర్‌ హయాంలో నెలకొల్పిన పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయాన్ని రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా షెడ్యూల్‌ 10 జాబితాలో చేర్చారు. దీని విభజన ఇంకా అపరిష్కృతంగా ఉంది. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోవాలి.

సమగ్ర లక్ష్యాలు, నిధులతో వివిధ అకాడమీలను పటిష్ఠపరచాలి. కళల పరిరక్షణ, పరిశోధన, పరివ్యాప్తికి సాంస్కృతిక విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలి.

రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీలో స్టేట్‌ లైబ్రరీ, స్టేట్‌ ఆర్కియాలజీ మ్యూజియం, స్టేట్‌ ఆర్కైవ్స్‌ వంటి సంస్థలను ఏర్పాటు చేయాలి.

తెలుగు కళారూపాలను, దృశ్య కళలను కాపాడేందుకు భాషా విధానాన్ని, సాంస్కృతిక విధానాన్ని రూపొందించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ప్రకటించాలి.

"ప్రజల భాషలోనే న్యాయపాలన జరగాలి"- మహాసభల వేదికగా పిలుపునిచ్చిన న్యాయమూర్తులు