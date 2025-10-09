ETV Bharat / state

కళ్లను ప్రేమించండి - ప్రపంచమే మీ ముందు నిలుస్తుంది!

నేడు ప్రపంచ దృష్టి ప్రాధాన్య దినోత్సవం - కళ్లను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - కంటి సమస్యలకు ప్రధాన కారణం చెబుతున్న నిపుణులు

World Sight Day
World Sight Day (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 1:27 PM IST

World Sight Day : మానవ శరీరంలో ప్రతి అవయవం ఎంతో ముఖ్యమైనదే. కానీ వాటన్నింటి కన్నా మనిషికి అందాన్ని, ఆనందాన్ని ఇచ్చేది కేవలం కళ్లు మాత్రమే. కేవలం కళ్లతోనే ఎందరో తమ హావభావాలను వ్యక్తం చేస్తారు. ఎందరో రచయితలు కళ్లను పోల్చుతూ ఎన్నో పాటలు రాశారు. అందుకే మన పెద్దలు సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అంటారు. కళ్లను కాపాడుకుంటే ప్రపంచమే మీ ముందుంటుందని వైద్య నిపుణులు అంటున్నారు. జ్ఞానేంద్రియాల్లో ప్రధానమైనవి కళ్లే. వాటిని ఎంతో అపురూపంగా సంరక్షించుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అందుకే ప్రతి ఏటా అక్టోబర్​ రెండో గురువారాన్ని దృష్టి ప్రాధాన్యతా దినోత్సవంగా ప్రకటించి, ఆరోజు కళ్ల పరీక్షలను చూస్తూ, ఎలా కళ్లను సంరక్షించుకోవాలో నిపుణులు సూచనలు చేస్తారు.

కంటిచూపు సమస్యల్లో రకాలు :

హ్రస్వదృష్టి : దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులు మాత్రమే చూస్తారు. అక్షరాలు చదవగలరు.

చాత్వరం : దగ్గరగా, దూరంగా ఉన్న వాటిని చూడలేరు.

దూరదృష్టి : దూరంగా ఉన్న వస్తువులు మాత్రమే చూడగలరు. దగ్గరగా ఉన్నవి చూడలేరు. అక్షరాలు చదవలేరు.

రేచీకటి : రాత్రి సమయంలో చూడలేరు.

అసమ దృష్టి : వస్తువులు, నిలువు గీతలు అడ్డంగా కనిపిస్తాయి.

వర్ణ అంధత్వం : ఈ దృష్టిలోపం ఉంటే రంగులను గుర్తించలేరు.

డబ్ల్యూహెచ్‌వో పిలుపు : ఈ ఏడాది ప్రపంచ దృష్టి ప్రాధాన్యతా దినోత్సవం సందర్భంగా మీ కళ్లను ప్రేమించండి - కంటి సంరక్షణకు అవసరమైన చర్యలు ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవాలి. అంటూ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పిలుపును ఇచ్చింది.

సమస్యకు ప్రధాన కారణాలివే :

  • అదేపనిగా టీవీ, సెల్​ఫోన్​ చూడటం
  • కనురెప్ప కొట్టకుండా ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​ ఆడటం
  • కదలకుండా ఎక్కువ సమయం కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని పని చేయడం
  • అపరిశుభ్రమైన చేతులతో కళ్లు తుడుచుకోవడం

ఈ నంబర్​కు కాల్​ చేయండి : ఉమ్మడి జిల్లాలో 2024 జనవరి నుంచి 2025 సెప్టెంబరు వరకు 768 మంది నుంచి మరణాంతరం కార్నియాను సేకరించారు. 350 మంది నేత్రదాన అంగీకార పత్రాలను సమర్పించారు. నేత్రదానం చేయాలనుకున్నవారు 8121266491 సెల్​ఫోన్​ నంబరుకు కాల్​ చేస్తే సరిపోతుంది.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి పాటించాలి : చిన్న పిల్లలు సెల్​ఫోన్లు, టీవీలు చూసే సమయాన్ని నియంత్రించాలని వరంగల్​లోని ప్రాంతీయ నేత్ర వైద్యశాల సూపరింటెండెంట్​ ప్రొఫెసర్​ డా.భరత్​కుమార్​ తెలిపారు. సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగులు, కంప్యూటర్​పై పనిచేసేవారు ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒకసారి 20 సెకన్ల పాటు దూరంగా చూసినట్లయితే కళ్లు పొడిబారకుండా నివారించవచ్చన్నారు. దీంతో పాటు పాలు, గుడ్లు, క్యారెట్​ వంటి పోషకాహారంతో కంటి సమస్యలు నుంచి బయటపడొచ్చని చెప్పారు. తరచూ నేత్ర వైద్య నిపుణులను సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకుంటూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. వరంగల్ ప్రాంతీయ నేత్ర వైద్యశాలకు ప్రతిరోజూ 300 మందికిపైగా కంటిచూపు సమస్యతో వస్తున్నారని అన్నారు. రోజుకు 10-20 మందికి శస్త్ర చికిత్స చేస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు.

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

ఈ సెట్టింగ్స్​ చేస్తే కంప్యూటర్ ఎంత సేపు చూసినా ఇబ్బంది ఉండదట! అవేంటో మీకు తెలుసా?

ప్రపంచ దృష్టి ప్రాధాన్యతా దినోత్సవంWORLD SIGHT DAY IN OCTOBERWORLD SIGHT DAY

