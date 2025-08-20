Diseases With Mosquitoes In AP: దోమ చిన్నదే కానీ అది కుడితే జరిగే నష్టం అంతా ఇంతా కాదు. దాని కాటుతో డెంగీ, మలేరియా, గన్యా, పైలేరియా వ్యాధులు వస్తాయి. ఏటా వేల సంఖ్యలో ప్రజలు విషజ్వరాల బారిన పడుతున్నారు. మరణాలు నమోదవుతున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పట్టణం, పల్లె తేడా లేకుండా దోమలు స్వైరవిహారం చేస్తున్నాయి. గతంలో వర్షాలు మొదలుకాగానే విజృంభించేవి. ప్రస్తుతం సంవత్సరం పొడవునా దోమల మోత మోగుతోంది.
నెల్లూరు నగరం, మున్సిపాలిటీలు, మండల కేంద్రాలు, గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్య పనుల నిర్వహణ మొక్కుబడిగా సాగుతున్నాయని ప్రజలంటున్నారు. దీని ఫలితంగా ఇవి వృద్ధి చెందుతున్నాయి. దోమలు, వాటి వల్ల కలిగే విష జ్వరాలను నివారించాల్సిన జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ, కార్పొరేషన్, స్థానిక సంస్థలు విఫలమవుతున్నాయి. జిల్లా వైద్యఆరోగ్యశాఖకు చెందిన మలేరియా విభాగం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి శుక్రవారం 'ప్రైడే డ్రైడే' కార్యక్రమం జరుగుతోంది. కానీ అవగాహన కార్యక్రమాలు మాత్రం మొక్కుబడిగా సాగుతున్నాయనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్న దోమలను కట్టడి చేసేందుకు అధికార యంత్రాంగం తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏ మాత్రం ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వడం లేదు. పరిసరాల అపరిశుభ్రత, కాలువలతో పాటు ఇంటి ముందు నిలిచిపోతున్న మురుగు దోమల పెరుగుదలకు కారణంగా మారుతున్నాయి. దోమకాటుతో మలేరియా, డెంగీ, గన్యా, ఫైలేరియా వంటి వ్యాధులు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇటీవల నాతవరంలో పెద్దసంఖ్యలో గన్యా కేసులు నమోదవడం జిల్లా యంత్రాంగాన్ని కలవర పరిచింది.
- జిల్లాలో 108 గ్రామాలను మలేరియా ప్రభావిత ప్రాంతాలుగా అధికారులు గుర్తించారు. ఈ సంవత్సరం వ్యాధిబారిన పడిన వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో వైద్యాధికారులు ముందే అప్రమత్తమయ్యారు. గ్రామాల్లో ఏప్రిల్ 15 నుంచి మే 15 వరకు మొదటి విడతగా జూన్ 15 నుంచి జులై 15 వరకు రెండో విడత దోమల నివారణ మందు పిచికారీ చేయిస్తున్నారు.
- జ్వరాల వ్యాప్తితో జులై 15 నుంచి వైద్య సిబ్బందితో ఇంటింటా సర్వే చేపట్టి బాధితులకు ప్రత్యేక వైద్యం అందించారు. ప్రాథమిక, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలతో పాటు ఏరియా, జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో మందులు అందుబాటులో ఉంచి జ్వరాలు అరికట్టే చర్యలను చేపట్టారు.
- 2022లో జిల్లాలో 2 లక్షల దోమ తెరలు అందించారు. ఈ సంవత్సరం మలేరియా ప్రభావిత ప్రాంతాలతో పాటుగా అవసరమైన చోట దోమ తెరలను అందించేందుకు ప్రతిపాదనలు పంపారు. త్వరలోనే 2 లక్షల దోమతెరలు అందించనున్నారు.
పంచాయతీల్లో నిధుల లేమి పరిశుభ్రత పనులకు ఆటంకంగా మారుతోంది. చిన్న పంచాయతీల్లో ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువగా ఉంది. అనకాపల్లిలో మురుగు కాలువలకు అవుట్లెట్లు లేక ఎక్కడి మురుగు అక్కడే నిలిచిపోతోంది. దీంతో సాయంత్రం వేళలో దోమల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటోంది. దోమల నివారణకు ఫాగింగ్ తూతూమంత్రంగా సాగుతోంది.
జిల్లాలో దోమలను అరికట్టేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం:
'వైద్య, పంచాయతీ సిబ్బంది సహకారంతో పరిశుభ్రత పనులతో పాటు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. మలేరియా ప్రభావిత ప్రాంతాలను గుర్తించి నివారణ చర్యలు చేపట్టాం. మలేరియా, డెంగీ, గన్యా వ్యాధులు ప్రబలకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నాం.' -వరహాల దొర, జిల్లా మలేరియా అధికారి
మొద్దు నిద్రలో అధికారులు: ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు గుంటూరు నగరంలోని పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. వ్యర్థాలు చేరి పరిసరాల్లో దోమలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. ప్రజారోగ్య విభాగం మాత్రం మొద్ద నిద్ర వీడడం లేదని ప్రజలంటున్నారు. ఫాగింగ్ ప్రక్రియను మొక్కుబడిగానే మార్చేసింది. ఉన్న యంత్రాలు మూలనపడ్డాయి. కొత్త యంత్రాలను కొనుగోలు చేసే విషయంలోనూ మీనమేషాలు లెక్కిస్తోంది.
ఇప్పుడా టెండర్లు?: వర్షాల సీజన్ అంటేనే వ్యాధుల కాలం. ప్రజారోగ్యానికి రక్షణ కవచంలా ఉండాల్సిన ప్రజారోగ్య విభాగం ముందస్తుగానే సన్నద్ధం కావాల్సి ఉంది. అవసరమైన యంత్రాలను సమకూర్చుకోవాలి. ఏకధాటిగా ముసురు పట్టి వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలో మెలకువ వచ్చినట్లుంది. నాలుగు మలేరియా డివిజన్లకు సంబంధించిన యంత్రాలను ఒక్కో డివిజన్కు 4 చొప్పున 16 ఫాగింగ్ యంత్రాలు కొనుగోలు చేసేందుకు టెండర్లను ఇప్పుడు పిలుస్తున్నారు. అవి వచ్చేవరకు 20 యంత్రాలతోనే ఫాగింగ్ చేస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు. అదీ కూడా నామమాత్రంగానే ఉంది. అంతేకాదు అవసరమైన మందులను సమకూర్చుకోవడంలోనూ నిర్లక్ష్యమే వహిస్తుంది. నెలకు రూ.5 లక్షలకు పైగా ఖర్చు చేస్తున్నట్టు చెబుతున్నారు. జీతభత్యాలతో కలిసి ఈ ఖర్చు సంవత్సరం రూ.కోటి దాటేస్తోంది.
- నగరంలో 50 ఫాగింగ్ యంత్రాలు ఉన్నట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు.
- ఇందులో పని చేస్తున్నవి కేవలం 20 మాత్రమే.
- మరమ్మతులకు గురైన 30 యంత్రాలను మూలన పెట్టేశారు.
- మరో మూడు భారీ యంత్రాలున్నా ఒకటి కూడా పని చేయడం లేదు.
సిబ్బందినీ గాలికొదిలేశారు: ఉన్న సిబ్బందిని సక్రమంగా వినియోగించుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. 150 మందికి పైగానే మలేరియా నిర్మూలన విభాగంలో పని చేస్తున్నారు. వీరిని ఒక్కో డివిజన్కు 2 నుంచి 3 చొప్పున కేటాయించినట్లుగా కాగితాల్లో ఉంది. క్షేత్రస్థాయిలో వీరేం చేస్తున్నారో అర్థంకాని పరిస్థితి. మురుగు కాలువల్లో ఆయిల్బాల్స్ వదలడం, ఖాళీ స్థలాల్లోని నీటి మడుగుల్లో గంబూషియా చేపలను వదలడం వంటివి చేయాల్సి ఉన్నా ఎక్కడా కానరావడం లేదు.
అన్ని బాధ్యతల్లోనూ ఆయనే: జీఎంసీలోని సీఎంహెచ్వో స్థానం ఖాళీగానే ఉంది. ఎంహెచ్వోను గతంలో సరెండర్ చేయగా అదీ ఖాళీగానే ఉంది. బయాలజిస్టు కూడా లేరు, ఒకవేళ ఉన్న ఒక్క అధికారి పైనే బాధ్యతలు మోపడం సమస్యగా మారింది. అనేక ప్రాంతాల్లో పారిశుద్ధ్య సమస్య తీవ్రంగా ఉన్న నేపథ్యంలో నగరంలో ప్రమాద ఘంటికలు మోగుతున్నాయి. ఇన్ఛార్జి ఎంహెచ్వో రామారావుతో మాట్లాడగా అవసరాన్ని బట్టి రెగ్యులర్గా ఫాగింగ్ చేస్తున్నామని చెప్పారు. 16 కొత్త యంత్రాల కొనుగోలుకు టెండర్లు పిలుస్తున్నట్లు వివరించారు.
వ్యాధుల దాడి పెరుగుతుంది - జాగ్రత్తగా ఉండండి
దోమల నివారణకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ - సరికొత్త వ్యవస్థ తీసుకువస్తోన్న ప్రభుత్వం